Νέες ανακαλύψεις για το βιολογικό ρολόι και την υγεία των οστών

Τα τελευταία χρόνια σημειώνονται συνεχείς ανακαλύψεις στους βιολογικούς μηχανισμούς που αφορούν τη γήρανση του οργανισμού και την οστική αντοχή, αλλάζοντας το τοπίο στην Ιατρική και τη Φαρμακολογία. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Λειψίας εντόπισαν έναν υποδοχέα που φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της οστικής αντοχής. Παράλληλα, μελέτη από το Queen Mary University of London εξετάζει πώς η καφεΐνη μπορεί να επηρεάζει αρχαίους μηχανισμούς διαχείρισης ενέργειας στα κύτταρα, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τη γήρανση.

Ο υποδοχέας GPR133 και η οστική υγεία

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Λειψίας εντόπισαν τον υποδοχέα GPR133 ως έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στόχο για την αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Ο GPR133 ανήκει στην οικογένεια των υποδοχέων συζευγμένων με πρωτεΐνες G, οι οποίοι βρίσκονται στην επιφάνεια των κυττάρων. Αυτοί οι υποδοχείς επιτρέπουν στον οργανισμό να ανταποκρίνεται σε εξωτερικά και εσωτερικά σήματα.

Παρότι η συγκεκριμένη κατηγορία υποδοχέων δεν έχει ακόμη μελετηθεί πλήρως, τα νέα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ο GPR133 συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες σχηματισμού και διατήρησης υγιών οστών. Η καθηγήτρια Ines Liebscher, επικεφαλής της μελέτης, εξήγησε ότι όταν ο υποδοχέας επηρεάζεται από γενετικές αλλαγές, τα ποντίκια εμφανίζουν από νεαρή ηλικία σημάδια απώλειας οστικής πυκνότητας, παρόμοια με εκείνα της ανθρώπινης οστεοπόρωσης.

Ενεργοποίηση του GPR133 με την ουσία AP503

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν την ουσία AP503, η οποία εντοπίστηκε πρόσφατα μέσω υπολογιστικής ανάλυσης. Η AP503 έχει την ιδιότητα να ενεργοποιεί τον υποδοχέα GPR133.

Η χορήγηση της ουσίας AP503 είχε σημαντικά αποτελέσματα, καθώς αύξησε την αντοχή των οστών τόσο σε υγιή ποντίκια όσο και σε ζώα που εμφάνιζαν οστική απώλεια παρόμοια με αυτή της οστεοπόρωσης. Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει τις δυνατότητες του GPR133 ως θεραπευτικού στόχου.

Η ισορροπία στον οστικό ιστό

Η υγεία των οστών εξαρτάται από μια διαρκή και λεπτή ισορροπία μεταξύ δύο βασικών διαδικασιών. Η μία είναι ο σχηματισμός νέου οστού, ο οποίος πραγματοποιείται από τα οστεοβλαστικά κύτταρα. Η άλλη είναι η αποδόμηση του παλαιού οστικού ιστού, έργο των οστεοκλαστικών κυττάρων.

Όταν αυτή η ισορροπία διαταράσσεται και η αποδόμηση υπερτερεί του σχηματισμού, παρατηρείται μείωση της οστικής μάζας, με αποτέλεσμα τα οστά να γίνονται πιο εύθραυστα. Η ενεργοποίηση του GPR133 φαίνεται να ενισχύει τη δράση των οστεοβλαστών, δηλαδή των κυττάρων που παράγουν νέο οστό, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τη δραστηριότητα των οστεοκλαστών, μετατοπίζοντας έτσι την ισορροπία προς την ενίσχυση του οστικού ιστού.

Η επίδραση της καφεΐνης στους μηχανισμούς γήρανσης

Παράλληλα με τις ανακαλύψεις για την οστική υγεία, μια έρευνα από το Queen Mary University of London φέρνει στο φως πιθανές συνδέσεις της καφεΐνης με τους μηχανισμούς γήρανσης. Η μελέτη δείχνει ότι η καφεΐνη μπορεί να ενεργοποιεί έναν αρχαίο μηχανισμό παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας μέσα στα κύτταρα.

Αυτός ο κυτταρικός μηχανισμός συνδέεται με την ανάπτυξη, την αντοχή στο στρες και την επιδιόρθωση του DNA. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες σχετίζονται στενά με τη γήρανση του οργανισμού. Τα ευρήματα αυτά ενδέχεται να εξηγούν, τουλάχιστον εν μέρει, γιατί προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει την κατανάλωση καφεΐνης με πιθανά οφέλη για την υγεία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis