Οι Χούθι ολοκληρώνουν την κατάληψη του Μπαμπ ελ Μάντεμπ στην Ερυθρά Θάλασσα

Καταιγιστικές εξελίξεις σημειώνονται στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο μέτωπο της Υεμένης, καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι ολοκληρώνουν την κατάληψη της στρατηγικής σημασίας περιοχής Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Οι σιίτες αντάρτες επιδιώκουν να επεκτείνουν τον έλεγχό τους στα παράλια της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για τον έλεγχο αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Η επέκταση του ελέγχου των Χούθι στην Υεμένη

Οι αντάρτες Χούθι, υποστηριζόμενοι από το Ιράν, ελέγχουν ήδη ένα μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης. Σε αυτές τις περιοχές περιλαμβάνεται η πρωτεύουσα της χώρας, Σανάα, καθώς και η παραλιακή πόλη Χοντέιντα.

Η τρέχουσα επιδίωξή τους είναι να διευρύνουν τον έλεγχό τους στα παράλια της Υεμένης που βρέχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, με κύριο στόχο το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Κατάληψη κρίσιμων σημείων: Ντουμπάμπ και Περίμ

Την Παρασκευή, οι αντάρτες Χούθι έφτασαν στην πόλη Ντουμπάμπ, η οποία βρίσκεται στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Η πόλη αυτή βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το νησί Περίμ, στοιχεία που, σύμφωνα με δύο πηγές από την κυβέρνηση της Υεμένης που μίλησαν στο Reuters, καθιστούν αμφότερα κλειδί για τον έλεγχο του στενού.

Περαιτέρω, κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι οι Χούθι έχουν πλέον καταλάβει και το νησί Περίμ, γνωστό και ως Μαγιούν στα αραβικά. Το νησί αυτό έχει κομβική σημασία, καθώς χωρίζει στα δύο το στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Ο ίδιος αξιωματούχος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, ανέφερε ότι πλοία που μετέφεραν ένοπλους μαχητές Χούθι έφτασαν στο νησί Μαγιούν, μετά την απόσυρση των κυβερνητικών δυνάμεων την προηγούμενη ημέρα. Κατέληξε λέγοντας ότι «οι Χούθι ολοκλήρωσαν την κατάληψη της περιοχής του Μπαμπ ελ Μάντεμπ και του νησιού Μαγιούν».

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε την κατάσταση, σχολιάζοντας ότι ένοπλοι άνδρες «αναπτύσσονται κατά μήκος των ακτών του Μπαμπ ελ Μάντεμπ, κυκλοφορώντας με στρατιωτικά οχήματα».

Η στρατηγική σημασία του Μπαμπ ελ Μάντεμπ

Το Μπαμπ ελ Μάντεμπ, γνωστό και ως «Πύλη των Δακρύων», αποτελεί τη νότια έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Η γεωγραφική του θέση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στην Υεμένη, στην Αραβική Χερσόνησο, και το Τζιμπουτί και την Ερυθραία, στις αφρικανικές ακτές. Αυτή η θέση το καθιστά έναν ιδιαίτερα σημαντικό στόχο για τους Χούθι, οι οποίοι ήδη ελέγχουν τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Υεμένης, καθώς και μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας.

Το στενό αυτό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οδούς για την εξαγωγή αργού πετρελαίου. Από τον Κόλπο, το πετρέλαιο μεταφέρεται προς τη Μεσόγειο, είτε μέσω της Διώρυγας του Σουέζ είτε μέσω του αγωγού SUMED, ο οποίος βρίσκεται στις ακτές της Αιγύπτου. Επιπλέον, από αυτή την οδό διακινούνται και διάφορα προϊόντα προς την Ασία.

Ενδεχόμενος αποκλεισμός του στενού θα είχε σοβαρές επιπτώσεις, καθώς θα απομόνωνε τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό θα τους στερούσε τη βασική τους θαλάσσια οδό, γεγονός που έρχεται σε συνέχεια του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη, καθώς αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας έπληξαν το αεροδρόμιο της παραθαλάσσιας πόλης Μόκα της Υεμένης. Η πόλη αυτή είχε μόλις καταληφθεί από τους αντάρτες.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει άμεσες αναφορές για ζημιές ή θύματα από τις συγκεκριμένες επιδρομές.

Με πληροφορίες από: Topontiki