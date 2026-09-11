Επιδρομές της Europol για παράνομο εμπόριο κρέατος αλόγου: Πλαστά πιστοποιητικά και φαρμακευμένα ζώα

Η Europol ανακοίνωσε πρόσφατα τη διεξαγωγή συντονισμένων επιδρομών σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, στοχεύοντας ένα δίκτυο υπόπτων που φέρεται να εμπλέπεται σε παράνομο εμπόριο αλόγων. Οι κατηγορίες που βαραίνουν τους εμπλεκόμενους αφορούν την έκδοση πλαστών πιστοποιητικών για χιλιάδες άλογα κούρσας, τα οποία, αφού είχαν αποσυρθεί από τους ιπποδρόμους, πωλούνταν σε σφαγεία.

Το κεντρικό ζήτημα που αναδείχθηκε από τις έρευνες είναι ότι πολλά από αυτά τα άλογα είχαν λάβει φαρμακευτική αγωγή. Αυτό τα καθιστούσε αυτομάτως ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας τροφίμων.

Παράνομη διάθεση κρέατος στην αγορά

Παρά την ακαταλληλότητά τους, τα άλογα αυτά σφαγιάστηκαν και το κρέας τους διατέθηκε στην αγορά. Οι ερευνητές της Europol αποκάλυψαν ότι το κρέας από αυτά τα φαρμακευμένα ζώα κατέληξε στην τροφική αλυσίδα, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή.

Η πρακτική αυτή υποδηλώνει μια συστηματική παραβίαση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και των κανόνων που διέπουν την εμπορία κρέατος. Η παράνομη αυτή δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα την κυκλοφορία κρέατος που δεν είχε εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση, ενδεχομένως θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Μεθοδεύσεις παραποίησης και απάτης

Οι ύποπτοι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εισαγγελέων από τη βελγική πόλη Ντεντερμόντε, φέρεται να χρησιμοποιούσαν εξελιγμένες μεθόδους για να παρακάμψουν τους ελέγχους. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται ότι εξέδιδαν πλαστά έγγραφα, τα οποία πιστοποιούσαν ψευδώς την καταλληλότητα των ζώων για σφαγή και ανθρώπινη κατανάλωση.

Επιπλέον, οι ίδιοι έμποροι είναι ύποπτοι για την παράνομη παραποίηση των μικροτσίπ που φέρουν τα άλογα. Αυτή η ενέργεια είχε ως στόχο να αλλοιώσει τα στοιχεία ταυτότητας και ιχνηλασιμότητας των πρώην ιπποδρομιακών αλόγων, ώστε να εμφανίζονται ως κατάλληλα για τη διαδικασία της σφαγής, αποκρύπτοντας το ιστορικό τους και την φαρμακευτική τους αγωγή.

Η διεθνής επιχείρηση της Europol

Στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν ενεργά στελέχη της Europol, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος και την ανάγκη για συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε τέσσερις χώρες, δείχνοντας την έκταση του παράνομου δικτύου που είχε αναπτυχθεί.

Η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία, μέσω αυτής της δράσης, επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός οργανωμένου κυκλώματος που εκμεταλλευόταν τα αποσυρόμενα άλογα κούρσας. Ο απώτερος σκοπός ήταν η παραγωγή και διάθεση κρέατος στην αγορά, χωρίς να τηρούνται οι βασικές προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής που απαιτούνται για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr