Πέθανε η Έμα Μπονίνο, ιστορική μορφή των Ιταλών Ριζοσπαστών και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η Έμα Μπονίνο, μία από τις πλέον εμβληματικές μορφές του ιταλικού Ριζοσπαστικού Κόμματος και διακεκριμένη ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 78 ετών. Η Μπονίνο έδινε μάχη με τον καρκίνο για πολλά χρόνια, με την κατάσταση της υγείας της να έχει επιδεινωθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες. Η μακρά και πολυδιάστατη πορεία της σημαδεύτηκε από τις δυναμικές της διεκδικήσεις για κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα στην Ιταλία, αλλά και από την ενεργό της δράση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι μάχες για τα δικαιώματα και οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις

Η Έμα Μπονίνο υπήρξε πρωτοπόρος και ηγετική φυσιογνωμία στις μάχες για την καθιέρωση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ιταλία. Χάρη στις δικές της επίμονες προσπάθειες, καθώς και στις συλλογικές δράσεις άλλων Ιταλών Ριζοσπαστών, η χώρα απέκτησε τη δεκαετία του '70 νόμο που θέσπισε το δικαίωμα στο διαζύγιο και στην άμβλωση, αποτελώντας ένα σημαντικό βήμα για την κοινωνική πρόοδο.

Παράλληλα, η Μπονίνο στήριξε δυναμικά τις διεκδικήσεις του φεμινιστικού κινήματος, αναδεικνύοντας τις ανάγκες των γυναικών, καθώς και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτών. Η δράση της επεκτάθηκε και στην γενικότερη ανάγκη σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε παγκόσμια κλίμακα, αναδεικνύοντας την αφοσίωσή της σε αυτά τα ιδανικά και την πίστη της στην ισότητα και τη δικαιοσύνη για όλους.

Η διαδρομή της στην πολιτική σκηνή

Η πολιτική διαδρομή της Έμα Μπονίνο περιλάμβανε σημαντικές θέσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου συνέβαλε με την εμπειρία και τις γνώσεις της. Το 1995, ορίσθηκε επίτροπος αρμόδια για θέματα αλιείας και για τα δικαιώματα των καταναλωτών, αναλαμβάνοντας ένα κρίσιμο χαρτοφυλάκιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπροσωπώντας την Ιταλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αρκετά χρόνια αργότερα, το 2013, η Μπονίνο διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του κεντροαριστερού πρωθυπουργού Ενρίκο Λέτα. Η θητεία της σε αυτή την κομβική θέση υπογράμμισε την ευρεία αναγνώριση της πολιτικής της ικανότητας και την επιρροή της στην ιταλική πολιτική σκηνή.

Η αναγνώριση της προσωπικότητάς της και η φιλία με τον Πάπα

Η εμπειρία και η προσωπικότητα της Έμα Μπονίνο αναγνωρίστηκαν ευρέως από το πολιτικό φάσμα της Ιταλίας, ξεπερνώντας τις κομματικές γραμμές. Σύμφωνα με πολλά στελέχη τόσο του προοδευτικού όσο και του μετριοπαθούς χώρου, η Μπονίνο, με την πολιτική της οξυδέρκεια και την προσήλωσή της στα κοινά, θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί στο υψηλότερο θεσμικό αξίωμα της χώρας, εκείνο της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της ζωής της ήταν η βαθιά προσωπική σχέση φιλίας που ανέπτυξε με τον πάπα Φραγκίσκο, παρά το γεγονός ότι η ίδια ήταν άθεη. Ο Ποντίφικας την είχε επισκεφθεί στο σπίτι της, στο κέντρο της Ρώμης, γεγονός που υπογραμμίζει την αμοιβαία εκτίμηση και την ιδιαίτερη σχέση που τους συνέδεε, πέρα από θρησκευτικές και ιδεολογικές διαφορές.

Η δήλωση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι

Με αφορμή τον θάνατο της Έμα Μπονίνο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι προέβη σε δήλωση, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο της στην ιταλική δημόσια ζωή. «Η Έμα Μπονίνο ήταν επί δεκαετίες μια ισχυρή και αναγνωρίσιμη φωνή της ιταλικής πολιτικής και προώθησε τις ιδέες της με αποφασιστικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μελόνι, αναγνωρίζοντας την επιρροή της εκλιπούσας.

Η πρωθυπουργός πρόσθεσε στην δήλωσή της: «Οι ιστορίες και οι ευαισθησίες μας απείχαν, αλλά αυτό δεν με εμπόδισε ποτέ να της αναγνωρίσω το βάρος και τον ρόλο της στην δημόσια ζωή της χώρας. Τα συλλυπητήριά μου στους οικείους της και στην οικογένειά της», εκφράζοντας έτσι τον σεβασμό της προς την πολιτική προσωπικότητα της Μπονίνο, παρά τις ιδεολογικές τους διαφορές.

Με πληροφορίες από: Topontiki