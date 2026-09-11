Συναγερμός στην Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι κατέλαβαν τη Μόκα και κρίσιμα σημεία

Οι αντάρτες Χούθι, με την υποστήριξη της Τεχεράνης, έχουν θέσει πλέον υπό τον έλεγχό τους στρατηγικά σημεία στην Ερυθρά Θάλασσα, προκαλώντας συναγερμό στη διεθνή κοινότητα. Την Πέμπτη, οι δυνάμεις τους κατέλαβαν το λιμάνι της Μόκα στην Υεμένη, ενώ προχώρησαν κατά μήκος της ακτογραμμής φτάνοντας σε νησιά υψίστης στρατηγικής σημασίας. Αυτή η εξέλιξη σημειώνεται λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα ολοκληρωθεί μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές.

Η κατάληψη της Μόκα και το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ

Σύμφωνα με πηγές από τις ένοπλες δυνάμεις της κυβέρνησης της Υεμένης, οι Χούθι έχουν αποκτήσει σημαντικό πλεονέκτημα στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Το στενό αυτό αποτελεί τη νότια διέξοδο της Ερυθράς Θάλασσας και θεωρείται ένας από τους κρισιμότερους θαλάσσιους δρόμους παγκοσμίως.

Οι αντάρτες έφτασαν επίσης μέχρι τα νησιά Χανίς, εδραιώνοντας την παρουσία τους σε νευραλγικά σημεία της περιοχής. Ο έλεγχος της πόλης Ντουμπάμπ και του νησιού Περίμ, απέναντι από το Ντουμπάμπ, θεωρείται κομβικός για την κυριαρχία στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, όπου κυβερνητικά στρατεύματα της Υεμένης και σύμμαχοί τους μετακινούνται νοτιότερα κατά μήκος της ακτής.

Στρατηγικές επιπτώσεις και οι τιμές του πετρελαίου

Η εδραίωση της κυριαρχίας των Χούθι σε αυτή τη θαλάσσια οδό, η οποία βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου από το Στενό του Ορμούζ, θα μπορούσε να προσφέρει στο Ιράν ένα τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα στην αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η εξέλιξη θα περιόριζε τις ροές μέσω ενός δεύτερου βασικού διαδρόμου διέλευσης.

Μια τέτοια κατάσταση αναμένεται να εκτοξεύσει τις τιμές του «μαύρου χρυσού». Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας. Η σύγκρουση με το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το Ορμούζ, από το οποίο παραδοσιακά διερχόταν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Πολιτικές προεκτάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ενδέχεται να δυσκολέψει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην προσπάθειά του να βρει μια διέξοδο από έναν πόλεμο. Η σύγκρουση αυτή έχει ήδη πλήξει τις εκλογικές προοπτικές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

Η εκτίμηση του προέδρου Τραμπ ότι η σύγκρουση με το Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, φαίνεται να αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα.

Διασφάλιση της ναυσιπλοΐας και η θέση της Σαουδικής Αραβίας

Το κέντρο συντονισμού ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι, εξέδωσε ανακοίνωση υπογραμμίζοντας πως η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα παραμένει ασφαλής για όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες. Ωστόσο, στην ανακοίνωση γίνεται σαφής εξαίρεση για τα σαουδαραβικά πλοία.

Η Σαουδική Αραβία, ως η μεγαλύτερη εξαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας για τις εξαγωγές της, ειδικά μετά το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Προειδοποίηση του ΟΗΕ για «νέα και πιο επικίνδυνη φάση»

Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για την Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση. Ο Γκρούντμπεργκ προειδοποίησε πως η διεθνής κοινότητα οφείλει να δράσει άμεσα, καθώς η σύγκρουση εισέρχεται σε «μια νέα και πιο επικίνδυνη φάση».

Ο ίδιος σημείωσε πως η κατάληψη της Μόκα από τους αντάρτες τούς παρέχει άμεση πρόσβαση στις προσβάσεις ενός εκ των πιο ζωτικών στενών του κόσμου. Αυτό προκαλεί έντονη ανησυχία για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την περιφερειακή σταθερότητα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis