Ντόναλντ Τραμπ: Μάρκο Ρούμπιο και Τζέι Ντι Βανς οι πιθανοί διάδοχοί του

Η θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ απέχει ακόμη δύο χρόνια από την ολοκλήρωσή της, με τον Αμερικανό πρόεδρο να μην έχει ακόμα χρίσει τον υποψήφιο για τη διαδοχή του. Ωστόσο, στο Ντάλας του Τέξας, όπου συνεδριάζει η παράταξη του, οι οπαδοί του Ρεπουμπλικανικού κόμματος εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στο «βάθος του πάγκου» του κόμματος. Δύο ονόματα ακούγονται έντονα ως πιθανοί διάδοχοι του Ντόναλντ Τραμπ: ο Τζέι Ντι Βανς και ο Μάρκο Ρούμπιο.

Η συνεδρίαση στο Ντάλας και η εμπιστοσύνη των Ρεπουμπλικανών

Η παράταξη του Ντόναλντ Τραμπ συνεδριάζει στο Ντάλας του Τέξας, σε μια εκδήλωση που έχει μετατρέψει το μεγάλο κλειστό της ομάδας μπάσκετ των Μάβερικς σε πολιτική αρένα για 48 ώρες. Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ακόμη υποδείξει τον διάδοχό του, η ατμόσφαιρα μεταξύ των οπαδών του κόμματος χαρακτηρίζεται από εμφανή εμπιστοσύνη στο «βάθος του πάγκου» των Ρεπουμπλικανών.

Η άποψη αυτή μοιράζεται ευρέως τόσο στις κερκίδες όσο και στους διαδρόμους του συνεδρίου, υπογραμμίζοντας ότι η παράταξη δεν αντιμετωπίζει έλλειψη ισχυρών υποψηφιοτήτων για τη διαδοχή του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τομ Χόφμαν, ιδιοκτήτης πλυντηρίου αυτοκινήτων από το Όλμπανι της πολιτείας της Νέας Υόρκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το κόμμα έχει βάθος πάγκου».

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και η Σούζαν Κοκίντα, μια 77χρονη παραγωγός επιτυχημένου podcast για το κοινό της αμερικανικής δεξιάς από το Μίσιγκαν, η οποία πλειοδότησε πως ο πρόεδρος Τραμπ «δημιούργησε ολόκληρη νέα γενιά ηγετών». Επιπλέον, η Τζέιν Μέλτον, συνταξιούχος από την Ιντιάνα, συμφώνησε με τις παραπάνω εκτιμήσεις, δηλώνοντας: «Είμαστε σε καλά χέρια. Έχουμε πιο γερούς υποψήφιους από το δημοκρατικό κόμμα».

Ο Τζέι Ντι Βανς: Ο «φυσικός διάδοχος» και οι υποστηρικτές του

Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναδεικνύεται ως μία από τις πιο προβεβλημένες και αναγνωρίσιμες μορφές της κυβέρνησης Τραμπ. Στα 42 του χρόνια, ο Βανς χαρακτηρίζεται συχνά ως ο πιο φυσικός διάδοχος του μεγιστάνα, συγκεντρώνοντας την προτίμηση σημαντικού μέρους των Ρεπουμπλικανών.

Του δόθηκε μάλιστα η ευκαιρία να επιδείξει τα προεδρικά του προσόντα το προηγούμενο βράδυ, κατά τη διάρκεια του άνευ προηγουμένου κομματικού συνεδρίου που είχε ζητήσει ο πρόεδρος Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Αυτή η εμφάνιση ενίσχυσε περαιτέρω την εικόνα του ως πιθανού μελλοντικού ηγέτη.

Η κ. Κοκίντα, η πολιτική σχολιάστρια από το Μίσιγκαν, δεν έκρυψε την προτίμησή της στον Τζέι Ντι Βανς. Εξήγησε ότι ο Βανς «καταλαβαίνει αυτό που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ για να επιστρέψουμε» στο οικονομικό μοντέλο που υποστηρίζει για τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, τόνισε την ανάγκη να «προστατεύσουμε την οικονομία μας», προσθέτοντας: «Αυτό κάνει ο Τραμπ. Ο Τζέι Ντι το καταλαβαίνει καλά». Από την πλευρά του, ο κ. Χόφμαν έκρινε ότι ο Βανς «βρίσκεται πιο κοντά στον πρόεδρο» και πρόσθεσε πως του «αξίζει» η διαδοχή.

Ο Μάρκο Ρούμπιο: Ο υπουργός Εξωτερικών με αυξημένες ευθύνες

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, αποτελεί τον έτερο πιθανό υποψήφιο για τη διαδοχή του Ντόναλντ Τραμπ. Δεκατρία χρόνια μεγαλύτερος από τον Τζέι Ντι Βανς, ο Ρούμπιο έχει αναλάβει ολοένα και περισσότερες ευθύνες από την επιστροφή του μεγιστάνα στον Λευκό Οίκο, γεγονός που τον καθιστά μια σημαντική προσωπικότητα εντός του κόμματος.

Ο Κάιλ Χέρμαν, καθηγητής στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, εξέφρασε την προτίμησή του στον Μάρκο Ρούμπιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρούμπιο είχε διεκδικήσει ήδη στο παρελθόν το χρίσμα της παράταξης, με στόχο να είναι ο υποψήφιός της για την προεδρία, κάτι που υποδηλώνει την εμπειρία του και την επιθυμία του για την ηγεσία.

Με πληροφορίες από: Newsit