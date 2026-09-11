Η Νέα Υόρκη τιμά τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Είκοσι πέντε χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να τιμά τη μνήμη των θυμάτων στο Σημείο Μηδέν. Η επέτειος αυτή συνοδεύεται από αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε όλη την πόλη, καθώς και από νέες αποκαλύψεις δημοτικών αρχείων. Τα αρχεία αυτά αφορούν τις μακροχρόνιες συνέπειες της καταστροφής στην υγεία χιλιάδων ανθρώπων.

Οι εκδηλώσεις μνήμης στο Σημείο Μηδέν

Η κεντρική τελετή για την επέτειο πραγματοποιείται στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησε το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων. Συνολικά, διαβάζονται τα ονόματα των 2.983 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις του 2001, καθώς και στη βομβιστική επίθεση στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, τηρούνται έξι μονόλεπτες σιγές. Αυτές οι στιγμές σιωπής αντιστοιχούν στις ώρες που τα αεροσκάφη έπληξαν τους Δίδυμους Πύργους και το Πεντάγωνο. Επιπλέον, τηρούνται σιγές για τη στιγμή που συνετρίβη η πτήση 93 στην Πενσυλβάνια, καθώς και για τις ώρες κατά τις οποίες κατέρρευσαν οι δύο Πύργοι.

Νέα περίοδος σιγής για τις συνέπειες στην υγεία

Φέτος, για πρώτη φορά, θα τηρηθεί και μία έβδομη περίοδος σιγής. Αυτή η νέα στιγμή μνήμης είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους αργότερα. Πρόκειται για θύματα που απεβίωσαν από ασθένειες οι οποίες συνδέονται με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η προσθήκη αυτής της σιγής έρχεται στο φως μαζί με νέες αποκαλύψεις από δημοτικά αρχεία. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τις μακροχρόνιες συνέπειες της καταστροφής στην υγεία χιλιάδων ανθρώπων, αναδεικνύοντας το εύρος των επιπτώσεων που είχαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην κοινότητα.

Διαθρησκειακή τελετή και συναυλία

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων συνεχίζεται το απόγευμα με μία διαθρησκειακή επιμνημόσυνη τελετή. Αυτή θα λάβει χώρα στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Νικολάου, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στο Σημείο Μηδέν. Στην τελετή θα παραστεί ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Ακολούθως, έχει προγραμματιστεί μία ειδική συναυλία. Η Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, μαζί με τη χορωρία μουσικού συγκροτήματος του Στρατού των ΗΠΑ, θα πραγματοποιήσουν την εκδήλωση στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Ρόναλντ Ο. Πέρελμαν, τιμώντας με τον δικό τους τρόπο τη μνήμη των θυμάτων.

Φωτεινά σύμβολα και ενισχυμένη ασφάλεια

Μετά τη δύση του ηλίου, θα επιστρέψει το «Tribute in Light». Πρόκειται για τις δύο κάθετες δέσμες φωτός που συμβολίζουν τους Δίδυμους Πύργους, φωτίζοντας τον ουρανό της Νέας Υόρκης. Παράλληλα, πολλά εμβληματικά σημεία της πόλης θα φωτιστούν με μπλε χρώμα.

Μεταξύ αυτών των σημείων είναι το Empire State Building, το One World Observatory και το Rockefeller Center. Επίσης, εγκαταστάσεις στα αεροδρόμια JFK και LaGuardia θα συμμετάσχουν στον φωτισμό. Όσον αφορά την ασφάλεια, η αστυνομική παρουσία στο Κάτω Μανχάταν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη.

Η αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμες γύρω από το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου θα είναι περισσότερες σε σχέση με προηγούμενες επετείους. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι δεν έχει εντοπιστεί συγκεκριμένη απειλή κατά της πόλης, υπογραμμίζοντας την προληπτική φύση των μέτρων.

Με πληροφορίες από: Enikos