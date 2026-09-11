Επίθεση Τσελίκ στην Αθήνα: «Δεν μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω Ισραήλ»

Επίθεση κατά της Αθήνας εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), Ομέρ Τσελίκ, το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου 2026. Η επίθεση αυτή είχε ως αφορμή τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ, με τον Τούρκο αξιωματούχο να κατηγορεί την ελληνική πλευρά για προσπάθεια «περικύκλωσης» της Τουρκίας. Ο Ομέρ Τσελίκ προειδοποίησε ότι τέτοιες επιλογές θα προκαλούσαν μεγάλη ζημιά στην ίδια την Ελλάδα, ενώ χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «ναζί».

Οι κατηγορίες για «περικύκλωση» και οι «δυσλειτουργικές συμμαχίες»

Ο εκπρόσωπος του AKP δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω ορισμένων δυσλειτουργικών συμμαχιών ή παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες της ίδιας της χώρας στο Ισραήλ αποτελεί μια εντελώς κενή και αβάσιμη προσέγγιση». Σύμφωνα με τον Τσελίκ, μια τέτοια στάση θα προκαλούσε επίσης μεγάλη ζημιά στην ίδια την Ελλάδα.

Σε ερώτηση σχετικά με τα 12 ναυτικά μίλια και την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου 2026 στο Καστελόριζο, ο Ομέρ Τσελίκ υποστήριξε ότι η Αθήνα δεν μπορεί να περιορίσει την Τουρκία μέσω συμμαχιών με τρίτες χώρες, «φωτογραφίζοντας» το Ισραήλ. Χαρακτήρισε «άχρηστες» ορισμένες από αυτές τις συνεργασίες, επαναλαμβάνοντας την προειδοποίηση για ζημιά στην Ελλάδα.

Προσωπική επίθεση στον Έλληνα πρωθυπουργό και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Η κριτική του Τούρκου εκπροσώπου έγινε προσωπική όταν αναφέρθηκε στη σχέση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο Ομέρ Τσελίκ χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «ναζί», προσθέτοντας ότι «σήμερα, ένας πολιτικός που αποδέχεται να σταθεί στο πλευρό ενός “Ναζί όπως ο Νετανιάχου”, δείχνει ότι έχει σοβαρές ανεπάρκειες ως προς την ικανότητά του να αντιλαμβάνεται προς ποια κατεύθυνση κινείται ο κόσμος».

Ο Τσελίκ κατηγόρησε τον επικεφαλής της ελληνικής κυβέρνησης ότι επιδεικνύει ιδιαίτερη προθυμία να συνταχθεί με την πολιτική του Ισραήλ, την οποία περιέγραψε ως επιθετική. Κατά τον ίδιο, αυτή η επιλογή δεν εξυπηρετεί ούτε τον ελληνικό λαό.

Η ισχύς της Τουρκίας και η απάντηση στις «συνωμοσίες»

Ο εκπρόσωπος του AKP δήλωσε, πάντως, ότι οι συγκεκριμένες συνεργασίες δεν αποτελούν απειλή για την Τουρκία. Υποστήριξε ότι «η ισχύς της Τουρκίας, τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο, είναι σε θέση να αποτρέψει όλες αυτές τις συνωμοσίες, τις λεγόμενες συμμαχίες, εφόσον έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ζημία».

Ο Ομέρ Τσελίκ επανέλαβε ότι η χώρα του διαθέτει επαρκή ισχύ, τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο, ώστε να εμποδίσει κινήσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τα συμφέροντά της.

Έκκληση για διάλογο μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας

Παράλληλα με τις αιχμηρές δηλώσεις, ο εκπρόσωπος του AKP υπογράμμισε την ανάγκη διατήρησης ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. «Εμείς το λέμε από την αρχή. Μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα με την Ελλάδα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και, σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα, οι δυνατότητες της τουρκικής διπλωματίας είναι πολύ μεγάλες», ανέφερε.

Ο Τσελίκ τόνισε τη γειτνίαση των δύο χωρών, λέγοντας: «Εδώ είμαστε γείτονες. Λέμε ότι οι άλλοι θα φύγουν, εμείς θα μείνουμε». Διευκρίνισε ότι η πρόσκληση της Άγκυρας σε διάλογο δεν πηγάζει από αδυναμία, αλλά από τη θέση της Τουρκίας ως «μια χώρα εξαιρετικά ισχυρή τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο». Κάλεσε την Ελλάδα να μην ακολουθεί τους σχεδιασμούς και τις «περιπέτειες» μεγάλων δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι «η δημιουργία περισσότερων κρίσεων δεν αποτελεί ένδειξη πολιτικής ικανότητας». Κατέληξε λέγοντας πως «όλοι θα φύγουν από αυτή την περιοχή, αλλά εμείς και η Ελλάδα θα μείνουμε πάλι μόνοι μας στο τέλος», επαναλαμβάνοντας ότι οι δύο χώρες πρέπει να αναζητήσουν λύσεις μεταξύ τους, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit