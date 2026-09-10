Ισραήλ: Ανατίναξε υπόγειο δίκτυο της Χεζμπολάχ στον Λίβανο – Δόνηση 4,1 κατέγραψε το USGS

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε σήμερα επιχείρηση ανατίναξης υπόγειων εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο. Η ισχυρή έκρηξη που προκλήθηκε είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφεί δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ από τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS). Τα ωστικά κύματα της ανατίναξης έγιναν αισθητά σε μεγάλη ακτίνα, φτάνοντας μέχρι τη Σιδώνα, ενώ μία τεράστια πύρινη σφαίρα υψώθηκε πάνω από την περιοχή της Ναμπατίγια.

Η ανακοίνωση της ισραηλινής επιχείρησης

Το Ισραήλ γνωστοποίησε ότι προχώρησε στην καταστροφή υπόγειων υποδομών που ανήκαν στη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ, οι οποίες βρίσκονταν στον νότιο Λίβανο. Την επιχείρηση αυτή ανακοίνωσαν από κοινού ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς.

Σε κοινή τους δήλωση, οι δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε τις υπόγειες υποδομές της «τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ» στο ύψωμα Άλι Τάχερ. Η συγκεκριμένη τοποθεσία περιγράφηκε ως θέση στρατηγικής σημασίας για τη Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιχείρησης.

Επιπλέον, ο Νετανιάχου και ο Κατς υποστήριξαν ότι με αυτή την ενέργεια ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημιουργίας της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο. Οι ίδιοι χαρακτήρισαν τις κατεστραμμένες υποδομές ως «στρατηγική τρομοκρατική υποδομή», τονίζοντας τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της Χεζμπολάχ.

Οι επιπτώσεις και οι μαρτυρίες από την έκρηξη

Η ένταση της έκρηξης έγινε άμεσα αισθητή από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που βρίσκονταν στην περιοχή του Λιβάνου. Ανταποκριτές του Πρακτορείου ανέφεραν συγκεκριμένα ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών.

Εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατς, αποτύπωναν μία μεγάλη πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό μετά την ανατίναξη. Αυτό το οπτικό στοιχείο επιβεβαίωνε την ισχύ και το μέγεθος της επιχείρησης που διεξήχθη.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου περιέγραψε την ακολουθία των γεγονότων, αναφέροντας ότι αισθάνθηκε πρώτα τις δονήσεις του εδάφους και ακολούθως άκουσε μία ιδιαίτερα ισχυρή έκρηξη. Τα ωστικά κύματα της ανατίναξης έφτασαν μέχρι τη Σιδώνα, μια πόλη που βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο της έκρηξης.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) κατέγραψε τη δόνηση των 4,1 βαθμών στον νότιο Λίβανο, παρέχοντας επιστημονική επιβεβαίωση της έντασης του συμβάντος. Η περιοχή της Ναμπατίγια ήταν εκείνη πάνω από την οποία υψώθηκε η τεράστια πύρινη σφαίρα, δείχνοντας το επίκεντρο της δράσης.

Το προφίλ των κατεστραμμένων υποδομών

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ισραέλ Κατς, χαρακτήρισαν τις υπόγειες υποδομές που καταστράφηκαν ως «στρατηγική τρομοκρατική υποδομή». Αυτές οι εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, είχαν κατασκευαστεί επί μία περίοδο δύο δεκαετιών.

Η χρηματοδότηση και ο συνολικός σχεδιασμός των συγκεκριμένων υποδομών αποδόθηκαν στο Ιράν. Η μακρόχρονη περίοδος κατασκευής και η ιρανική εμπλοκή υποδηλώνουν τη σημασία που απέδιδε η Χεζμπολάχ σε αυτό το δίκτυο. Η καταστροφή του θεωρείται πλήγμα στις επιχειρησιακές δυνατότητες της οργάνωσης.

Οι αναφορές των λιβανικών αρχών

Στον Λίβανο, το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο είναι γνωστό ως ANI στα γαλλικά και NNA στα αγγλικά, μετέδωσε πληροφορίες σχετικά με την ισραηλινή επιχείρηση. Συγκεκριμένα, το πρακτορείο ανέφερε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε επιχείρηση ανατίναξης στην περιοχή του υψώματος Άλι Τάχερ, η οποία ανήκει στην ευρύτερη περιοχή της Ναμπατίγια.

Οι αναφορές από τους ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου στον Λίβανο επιβεβαιώνουν την ένταση και την έκταση των γεγονότων. Οι δημοσιογράφοι έκαναν λόγο για ισχυρές εκρήσεις που έγιναν αισθητές το βράδυ, προσθέτοντας λεπτομέρειες στην εικόνα της κατάστασης. Η αίσθηση των δονήσεων πριν από την ηχηρή έκρηξη υπογραμμίζει την ισχύ της ανατίναξης και την επίδρασή της στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki