Νέα Υόρκη: 2.977 drones σχημάτισαν τους Δίδυμους Πύργους σε εντυπωσιακό φόρο τιμής

Ένα εντυπωσιακό σόου με drones φώτισε τον ουρανό της Νέας Υόρκης το βράδυ της Τετάρτης, στο πλαίσιο εκδήλωσης προς τιμή των θυμάτων των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Το καλλιτεχνικό έργο, με τίτλο «2.977 Lights Over New York Harbor», παρουσιάστηκε ως μια δωρεάν δημόσια εκδήλωση πριν από την εορταστική εκδήλωση της Παρασκευής.

Ο συμβολισμός των 2.977 φώτων

Η παράσταση περιλάμβανε 2.977 φώτα, δηλαδή drones, ένα για κάθε θύμα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Τα drones σχημάτισαν το περίγραμμα των Δίδυμων Πύργων σε πραγματική αρχιτεκτονική κλίμακα, προσφέροντας έναν ισχυρό φόρο τιμής.

Συνεργασία με την κοινότητα της 11ης Σεπτεμβρίου

Το συμβολικό σόου δημόσιας τέχνης δημιουργήθηκε σε συνεργασία με μέλη της κοινότητας της 11ης Σεπτεμβρίου. Σε αυτά περιλαμβάνονται συγγενείς, επιζώντες και μέλη των ομάδων εκτάκτων αναγκών που ήταν μεταξύ των πρώτων ανταποκριτών στο σημείο των επιθέσεων.

Η εναέρια παράσταση διαμορφώθηκε από μια ομάδα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων η Μπρέντα Μπέρκμαν, μέλος των πρώτων ανταποκριτών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY) και καλλιτέχνιδα, ο Τιμ Μπράουν, μέλος των πρώτων ανταποκριτών της FDNY το 1993 και το 2001, η Τέρι Στράντα, πρόεδρος της οργάνωσης «9/11 Families United» και χήρα του Τομ Στράντα. Επίσης, συμμετείχαν ο Τζιμ Σμιθ, του οποίου η σύζυγος, η αστυνομικός της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (NYPD) Μόιρα Σμιθ, σκοτώθηκε στις επιθέσεις, και η Τζενεβίβ Σίλερ, κόρη του Στίβεν Σίλερ.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr