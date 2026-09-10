Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ελβετία: Αναφορές για πολλούς νεκρούς και τραυματίες

Ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή Engadin της Ελβετίας, όταν τουριστικό λεωφορείο ανατράπηκε στον δρόμο μεταξύ Zernez και Susch. Το περιστατικό, που έλαβε χώρα στο καντόνι Γκραουμπίντεν, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο αρκετών ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών άλλων. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή, η οποία έχει αποκλειστεί πλήρως.

Το δυστύχημα και οι πρώτες πληροφορίες

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Πέμπτης, προκαλώντας άμεσα ανησυχία στις τοπικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ένα τουριστικό λεωφορείο ανετράπη στον οδικό άξονα που συνδέει το Zernez με το Susch, μια διαδρομή στο καντόνι Γκραουμπίντεν της ανατολικής Ελβετίας. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για αρκετούς νεκρούς και πολλούς τραυματίες, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων.

Η αστυνομία της περιοχής επιβεβαίωσε στο ελβετικό μέσο Blick ότι βρισκόταν σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης αμέσως μετά το συμβάν. Ο οδικός άξονας Engadinerstrasse, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, έκλεισε πλήρως για την διευκόλυνση των επιχειρήσεων διάσωσης και την ασφάλεια των διερχόμενων οχημάτων.

Εκτεταμένη επιχείρηση διάσωσης

Στο σημείο του τροχαίου αναπτύχθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, περιλαμβάνοντας πολλά ασθενοφόρα και ειδικά συνεργεία. Η κινητοποίηση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με την επιχείρηση να ενισχύεται και από την παρουσία πέντε ελικοπτέρων, τα οποία συνέδραμαν στην μεταφορά τραυματιών και τον συντονισμό των ενεργειών. Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν στο Blick τη μεγάλη κινητοποίηση που ακολούθησε το δυστύχημα, υπογραμμίζοντας την έκταση της κατάστασης.

Παρά την άμεση και εκτεταμένη ανταπόκριση των αρχών, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και των τραυματιών δεν είχε ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Η αστυνομία του καντονιού Γκραουμπίντεν, σε ανάρτησή της στο X, ανέφερε ότι «αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα με το λεωφορείο στο Σους» και ότι «αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε πρώτη φάση.

Στοιχεία για το τουριστικό λεωφορείο

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το λεωφορείο που ενεπλάκη στο δυστύχημα ανήκει σε τουριστική εταιρεία με έδρα την Ολλανδία. Η ταξιδιωτική ομάδα που επέβαινε στο όχημα αποτελούνταν από 48 άτομα. Το ταξίδι της συγκεκριμένης ομάδας είχε ξεκινήσει την περασμένη Δευτέρα, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της ANVR, της ομοσπονδίας της ολλανδικής ταξιδιωτικής βιομηχανίας, στο ελβετικό μέσο Blick.

Ο εκπρόσωπος της ANVR εξέφρασε τη βαθιά λύπη του για το συμβάν, δηλώνοντας: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για όσα συνέβησαν. Πρόκειται για ένα τρομερό δυστύχημα». Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σημείο εκκίνησης της εκδρομής ούτε τον τελικό προορισμό της. Επίσης, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για την ταυτότητα ή την εθνικότητα των θυμάτων.

Ανοιχτά ερωτήματα για τις συνθήκες

Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Η έρευνα για τα αίτια της ανατροπής του τουριστικού λεωφορείου βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις υπηρεσίες να επικεντρώνονται αρχικά στην παροχή βοήθειας στους τραυματίες και την ανάσυρση των θυμάτων.

Η περιοχή παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με την Engadinerstrasse να είναι πλήρως κλειστή, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εργασία των σωστικών συνεργείων και η διερεύνηση του περιστατικού. Η πλήρης εικόνα του τραγικού συμβάντος αναμένεται να αποσαφηνιστεί τις επόμενες ώρες, καθώς οι έρευνες προχωρούν.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis