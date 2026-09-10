Η σύζυγος του Νικολάς Μαδούρο ζητά κατ’ οίκον κράτηση λόγω προβλήματος υγείας

Η Σίλια Φλόρες, σύζυγος του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, υπέβαλε αίτημα σε ομοσπονδιακό δικαστή για την απελευθέρωσή της με κατ’ οίκον περιορισμό. Η κυρία Φλόρες επικαλείται «σοβαρή» καρδιακή πάθηση, ζητώντας να περιμένει τη δίκη της εκτός φυλακής. Το ζευγάρι κρατείται σε φυλακή του Μπρούκλιν από τον Ιανουάριο, μετά τη σύλληψή του στο Καράκας.

Το αίτημα για κατ' οίκον κράτηση

Το αίτημα για κατ’ οίκον κράτηση υποβλήθηκε αργά την Τετάρτη από την 69χρονη Σίλια Φλόρες. Ο δικηγόρος της, Μαρκ Ντόνελι, δήλωσε ότι η κυρία Φλόρες «αξίζει την ευκαιρία να περιμένει τη δίκη της ενώ βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό». Αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να αναρρώσει από έναν συνιστώμενο καρδιακό καθετηριασμό, ο οποίος ενδέχεται να οδηγήσει σε πιο επεμβατικές καρδιακές επεμβάσεις.

Ο δικηγόρος τόνισε την ανάγκη για την κατάλληλη ιατρική φροντίδα και ανάρρωση, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας της. Η κατ' οίκον κράτηση θεωρείται ως η ενδεδειγμένη λύση για την αντιμετώπιση των ιατρικών της αναγκών πριν από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας.

Η κατάσταση της υγείας της κυρίας Φλόρες

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Μαρκ Ντόνελι, πριν από τη «στρατιωτική εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα», η κυρία Φλόρες ντε Μαδούρο ήταν σωματικά υγιής. Εκείνη την περίοδο, δεν λάμβανε καμία συνεχή φαρμακευτική αγωγή, με εξαίρεση μία μηνιαία ένεση για τον έλεγχο της πρόπτωσης της μιτροειδούς βαλβίδας.

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της έχει αλλάξει σημαντικά μετά τη φυλάκισή της. Πλέον, η κυρία Φλόρες λαμβάνει πολλά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένου ενός που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση πιθανής καρδιακής προσβολής. Ο δικηγόρος της σημείωσε επίσης ότι δεν έχει λάβει τη μηνιαία ένεση για την πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας από τότε που φυλακίστηκε. Συνεχίζει να ακολουθεί τις ιατρικές συστάσεις για να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και ενδεχομένως σε χειρουργική επέμβαση.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η 69χρονη Σίλια Φλόρες και ο 63χρονος Νικολάς Μαδούρο κρατούνται σε φυλακή στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο, όταν οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν το ζευγάρι στο σπίτι τους στο Καράκας, κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιδρομής. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες.

Το ζευγάρι κατηγορήθηκε ομοσπονδιακά για συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών. Ο πρώην πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο αντιμετωπίζει και μία επιπλέον κατηγορία, αυτή της συνωμοσίας ναρκωτικών-τρομοκρατίας.

Οι ισχυρισμοί των εισαγγελέων

Στο κατηγορητήριο που εκδόθηκε, οι εισαγγελείς στο Μανχάταν προέβησαν σε σοβαρές δηλώσεις σχετικά με τη δράση του Νικολάς Μαδούρο και των συνεργατών του. Ισχυρίστηκαν ότι ο πρώην πρόεδρος και οι συνεργάτες του «επί δεκαετίες συνεργάζονται με μερικούς από τους πιο βίαιους και παραγωγικούς εμπόρους ναρκωτικών και ναρκο-τρομοκράτες στον κόσμο».

Επιπλέον, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι το δίκτυο αυτό «βασίζονταν σε διεφθαρμένους αξιωματούχους σε όλη την περιοχή για να διανέμουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες». Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος του κατηγορητηρίου που οδήγησε στη σύλληψη και την παραπομπή του ζευγαριού σε δίκη.

Η δίκη και οι προηγούμενες ενέργειες

Οι Νικολάς Μαδούρο και Σίλια Φλόρες έχουν δηλώσει αθώοι για όλες τις κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί. Η δίκη τους έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Ιούνιο. Εάν οι ένορκοι τους κρίνουν ένοχους για τα αδικήματα, αντιμετωπίζουν την πιθανότητα να τους επιβληθούν ισόβιες ποινές κάθειρξης.

Την περασμένη εβδομάδα, το ζευγάρι είχε ήδη ζητήσει από έναν ομοσπονδιακό δικαστή να απορρίψει το κατηγορητήριο που αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών. Το αίτημα αυτό βασίστηκε στον ισχυρισμό ότι έχουν ασυλία από διώξεις, καθώς ο Νικολάς Μαδούρο ήταν ηγέτης και η Σίλια Φλόρες η πρώτη κυρία μιας ξένης χώρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki