Πολιτικό σκάνδαλο στη Βρετανία με κρυφά χρηματοδοτούμενες δημοσκοπήσεις

Νέα ερωτήματα για τη διαφάνεια των πολιτικών δημοσκοπήσεων στη Βρετανία προκαλεί ένα σκάνδαλο που αφορά το κόμμα Reform UK και την εταιρεία JL Partners. Αποκαλύφθηκε ότι δημοσκοπήσεις που έτυχαν μεγάλης δημοσιότητας χρηματοδοτήθηκαν από κρυφούς χορηγούς, χωρίς να αναφέρεται η πηγή της χρηματοδότησης. Η υπόθεση αυτή έχει ήδη οδηγήσει στην παραίτηση δύο ανώτερων στελεχών του κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ. Το περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο το πολιτικό παρασκήνιο πίσω από τη διεξαγωγή ερευνών κοινής γνώμης.

Η αποκάλυψη των κρυφών χορηγών

Το σκάνδαλο επικεντρώνεται σε δωρεές που προήλθαν από μυστικούς δημοσιογράφους, οι οποίοι παρίσταναν έναν πλούσιο Αμερικανό ευεργέτη και τον γιο του. Αυτές οι δωρεές χρησιμοποιήθηκαν για να καλύψουν το κόστος μιας σειράς δημοσκοπήσεων που είχαν σημαντική απήχηση στο κοινό. Το κρίσιμο σημείο είναι ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές δημοσιεύθηκαν χωρίς να γίνει καμία αποκάλυψη σχετικά με την πραγματική πηγή της χρηματοδότησής τους.

Η έλλειψη διαφάνειας ως προς τους χορηγούς των δημοσκοπήσεων έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ακεραιότητα των αποτελεσμάτων και την επιρροή που μπορεί να ασκούν αφανείς παράγοντες στην πολιτική σκηνή. Η αποκάλυψη αυτή έχει δημιουργήσει αναταραχή στο βρετανικό πολιτικό τοπίο, αναδεικνύοντας την ανάγκη για αυστηρότερες διαδικασίες και ελέγχους.

Ο ρόλος της JL Partners και ο ιδρυτής της

Οι επίμαχες δημοσκοπήσεις διεξήχθησαν από την επιδραστική εταιρεία δημοσκοπήσεων JL Partners. Η εν λόγω εταιρεία έχει καθιερωθεί ως ένα σταθερό στοιχείο στο βρετανικό δημοσκοπικό τοπίο από την ίδρυσή της πριν από επτά χρόνια. Ιδρυτής της JL Partners είναι ο Τζέιμς Τζόνσον, ο οποίος είχε διατελέσει σύμβουλος της Τερέζα Μέι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας της.

Πρώην υπάλληλοι και πελάτες της JL Partners έχουν προβεί σε δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία έχει διεξαγάγει και άλλες δημοσκοπήσεις στο παρελθόν, στις οποίες δεν αναφερόταν ο χρηματοδότης. Παρόμοιες παραλείψεις έχουν καταγραφεί και σε άλλες γνωστές βρετανικές εταιρείες δημοσκοπήσεων, υποδηλώνοντας ένα ευρύτερο ζήτημα διαφάνειας στον κλάδο.

Παραβιάσεις των κανόνων διαφάνειας

Οι κανόνες που έχει θεσπίσει το British Polling Council (BPC), ο φορέας εποπτείας του κλάδου των δημοσκοπήσεων στη Βρετανία, είναι σαφείς ως προς τις απαιτήσεις διαφάνειας. Συγκεκριμένα, ορίζουν ότι όλες οι έρευνες που διεξάγονται από εταιρείες δημοσκοπήσεων και δημοσιοποιούνται, πρέπει να περιλαμβάνουν αναφορά στον πελάτη που ανέθεσε τη δημοσκόπηση.

Επιπλέον, οι κανόνες του BPC απαιτούν την αναγραφή των ημερομηνιών διεξαγωγής της έρευνας, της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και του μεγέθους του δείγματος. Οι αποκαλύψεις για τις κρυφά χρηματοδοτούμενες δημοσκοπήσεις του Reform UK αποτελούν σαφή παραβίαση αυτών των κανονισμών, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την τήρηση των προτύπων διαφάνειας στον κλάδο.

Οι αντιδράσεις και οι εσωτερικές διαδικασίες

Η JL Partners δεν έχει απαντήσει στα αιτήματα για σχόλια σχετικά με τις νέες αυτές καταγγελίες περί μη αποκάλυψης χρηματοδοτών σε άλλες περιπτώσεις. Ωστόσο, η εταιρεία είχε προβεί σε δήλωση στο Channel 4 News, απαντώντας στην αναφορά που αφορούσε τη συνεργασία της με το Reform UK την προηγούμενη εβδομάδα.

Στη δήλωσή της, η JL Partners ανέφερε: «Παρότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την ακρίβεια της εργασίας μας, η αναφορά αποκάλυψε πράγματι αδυναμίες στις διαδικασίες μας». Από την πλευρά του, το Βρετανικό Συμβούλιο Δημοσκοπήσεων (BPC) εξέδωσε δήλωση σχετικά με την αναφορά του Channel 4 News, στην οποία ανέφερε ότι «είναι σαφές ότι έχουν σημειωθεί παραβιάσεις» των κανόνων του εποπτικού φορέα. Το BPC έχει ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από το εν λόγω μέλος του.

Προηγούμενα περιστατικά χωρίς αποκάλυψη χρηματοδότησης

Πέραν της τρέχουσας υπόθεσης, η εταιρεία του Τζέιμς Τζόνσον, JL Partners, έχει διεξαγάγει δημοσκοπήσεις σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των εκλογών για την ηγεσία των Τόρις το 2022 και το 2024. Οι έρεβες αυτές έτυχαν δημοσιογραφικής κάλυψης, ωστόσο δεν αποκαλύφθηκε ποιος τις χρηματοδότησε.

Η έλλειψη αυτής της πληροφορίας παρατηρήθηκε τόσο στα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης όσο και στους πίνακες που δημοσίευσε η ίδια η εταιρεία. Συγκεκριμένα, η JL Partners διεξήγαγε εσωτερική έρευνα για την υποψηφιότητα του Ρίσι Σούνακ για την ηγεσία το 2022, καθώς και για την εκστρατεία του Τομ Τούγκενχατ το 2024, χωρίς να αναφερθούν οι πηγές χρηματοδότησης αυτών των ερευνών. Τα περιστατικά αυτά ενισχύουν τις ανησυχίες για την ευρύτερη πρακτική της μη αποκάλυψης των πελατών σε σημαντικές πολιτικές δημοσκοπήσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis