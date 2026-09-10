Νέο ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει μυστικά συστήματα του Ισραήλ σε μαζικές δολοφονίες αμάχων στη Γάζα

Ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Naza» φέρνει στο φως μυστικά συστήματα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν από τον ισραηλινό στρατό στον πόλεμο στη Γάζα, οδηγώντας σε μαζικές δολοφονίες Παλαιστινίων αμάχων. Η ταινία, δημιουργία των βραβευμένων με Όσκαρ Ισραηλινών σκηνοθετών Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ, προβλήθηκε την Πέμπτη στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου διεκδικεί το βραβείο Χρυσού Λέοντα. Περιλαμβάνει εκτενείς μαρτυρίες από 24 Ισραηλινούς στρατιωτικούς, οι οποίοι αποκαλύπτουν τις μεθόδους που εφαρμόστηκαν.

«Naza»: Ο τίτλος και οι αποκαλύψεις

Ο τίτλος της ταινίας, «Naza», προέρχεται από ένα ακρωνύμιο του ισραηλινού στρατού, το οποίο χρησιμοποιείται ευφημιστικά για να αναφερθεί σε πολίτες που αναμένεται να σκοτωθούν σε στρατιωτική επίθεση. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει εκτενείς μαρτυρίες από ισραηλινούς αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών και στρατιώτες που συμμετείχαν στην παρακολούθηση και την εξ αποστάσεως δολοφονία Παλαιστινίων πολιτών.

Οι συνεντεύξεις για την ταινία τραβήχτηκαν τη νύχτα σε στέγες στο Τελ Αβίβ, υπό τον όρο της ανωνυμίας. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο λόγω των κινδύνων που ενέχει η δημόσια αποκάλυψη των πολεμικών δραστηριοτήτων του Ισραήλ. Για τον λόγο αυτό, η εμφάνιση και οι φωνές των συμμετεχόντων στην ταινία τροποποιήθηκαν ψηφιακά, ώστε να συγκαλυφθεί η ταυτότητά τους.

Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και στοχεύσεις

Οι συνεντευξιαζόμενοι περιγράφουν λεπτομερώς τις μυστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα. Τα συστήματα αυτά βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη και έχουν κατασκευαστεί για τον εντοπισμό μεγάλου αριθμού πιθανών στόχων χαμηλού επιπέδου της Χαμάς. Οι επιθέσεις περιλάμβαναν βομβαρδισμούς στα σπίτια τους τη νύχτα, με τη γνώση ότι οι εν λόγω επιθέσεις θα σκότωναν και τις οικογένειές τους.

Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός χάκαρε τηλέφωνα για να εντοπίσει την τοποθεσία τέτοιων στόχων. Στη συνέχεια, άκουγε κρυφά τις συνομιλίες τους με τις συζύγους και τα παιδιά τους, λίγο πριν σκοτωθούν όλοι.

Καταστροφές και μαρτυρίες πρώτου προσώπου

Η ταινία περιλαμβάνει επίσης αφηγήσεις σε πρώτο πρόσωπο σχετικά με την καταστροφή γειτονιών. Σε αυτές τις περιοχές, ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι έως και το 25% των κατοίκων εξακολουθούσαν να καταφεύγουν στα σπίτια τους. Οι μαρτυρίες αναφέρονται και στη συστηματική πυρπόληση σπιτιών αμάχων, καθώς και στη δολοφονία αμάχων σε ένα σημείο διανομής τροφίμων.

Αντιδράσεις και η μυστική μονάδα

Ο σκηνοθέτης Γιουβάλ Άμπραχαμ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στη Βενετία την Πέμπτη: «Μόλις είπαμε σε αυτούς τους αξιωματικούς: “Παρακαλούμε περιγράψτε μας τι κάνατε. Πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα; Σχεδιάστε το για εμάς”. Μερικές φορές, απλώς κάνοντας τις ερωτήσεις, παίρνεις τις απαντήσεις». Αναφορικά με τις αντιδράσεις των ερωτηθέντων, ο Άμπραχαμ σημείωσε ότι «Μερικοί από αυτούς δεν εξέφρασαν μεταμέλεια και κάποιοι το έκαναν. Κάποιοι μίλησαν με αδιαφορία, κάποιοι με υπερηφάνεια».

Αρκετοί από τους ερωτηθέντες εργάζονταν σε μια μυστική μονάδα πληροφοριών που αναφέρεται απευθείας στο γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ένας από τους συμμετέχοντες δήλωσε ότι η αποστολή τους ήταν να «εμποδίσουν την ειρήνη».

Με πληροφορίες από: Topontiki