Η Ryanair αμφισβητεί τον ισχυρισμό επιβάτη για πτήση-θρίλερ

Επικεφαλής της Ryanair ανακοίνωσε την πρόθεση της εταιρείας να αμφισβητήσει τους ισχυρισμούς ενός επιβάτη σχετικά με ένα περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια πτήσης τον Ιούλιο. Ο 61χρονος Λιουμπίσα Κάροβιτς είχε δηλώσει πως κρεμάστηκε έξω από το παράθυρο του αεροσκάφους, όταν αυτό έσπασε εν πτήσει από την Ελλάδα προς τη Γερμανία. Η αεροπορική εταιρεία, μέσω του διευθύνοντος συμβούλου της, Μάικλ Ο’Λίρι, εκφράζει διαφορετική άποψη για το συμβάν.

Οι αρχικοί ισχυρισμοί του επιβάτη

Ο δικηγόρος του 61χρονου Λιουμπίσα Κάροβιτς είχε προβεί σε δηλώσεις σχετικά με το περιστατικό, περιγράφοντας τις συνθήκες που βίωσε ο πελάτης του. Σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτές, το κεφάλι και το δεξί χέρι του κ. Κάροβιτς κρεμάστηκαν έξω από το παράθυρο του αεροσκάφους της Ryanair.

Αυτό φέρεται να συνέβη λόγω της ξαφνικής αποσυμπίεσης που προκλήθηκε όταν ένα παράθυρο σε ένα από τα αεροσκάφη της εταιρείας έσπασε. Το περιστατικό έλαβε χώρα τον Ιούλιο, κατά τη διάρκεια πτήσης που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Ελλάδα προς τη Γερμανία.

Η αντίδραση της Ryanair και οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, εξέφρασε την πρόθεση της εταιρείας να «αμφισβητήσει» τους ισχυρισμούς του επιβάτη. Κατά την έξοδό του από τη γενική συνέλευση της εταιρείας στο Δουβλίνο την Πέμπτη, ο κ. Ο’Λίρι μίλησε στους δημοσιογράφους για το θέμα που έχει προκύψει.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο κ. Κάροβιτς «σίγουρα τραβήχτηκε προς το παράθυρο, αλλά δεν βγήκε από το παράθυρο». Η εταιρεία ετοιμάζεται να αμφισβητήσει πως οποιοδήποτε μέρος του σώματος του 61χρονου Λιουμπίσα Κάροβιτς βγήκε έξω από το αεροσκάφος, όταν έσπασε το παράθυρο.

Διευκρινίσεις για το περιστατικό και την κατάσταση του επιβάτη

Ο Μάικλ Ο’Λίρι επανέλαβε τη θέση της Ryanair, τονίζοντας ότι ο επιβάτης «δεν ήταν εν μέρει έξω από το παράθυρο». Διευκρίνισε επίσης ότι «δεν βγήκε μέρος του προσώπου του από το παράθυρο» κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Ο επικεφαλής της Ryanair δήλωσε με σαφήνεια: «Δεν πιστεύουμε ότι οποιοδήποτε μέρος του σώματός του βγήκε από το παράθυρο, αλλά σίγουρα τραβήχτηκε προς το παράθυρο υπό πολύ δραματικές συνθήκες». Πρόσθεσε επίσης ότι ο επιβάτης «ήταν δεμένος στο κάθισμά του», γεγονός που θεωρείται σημαντικό για την εξέλιξη του περιστατικού.

Ο κ. Ο’Λίρι κατέληξε δηλώνοντας: «Σίγουρα, στο τέλος της διαδικασίας, θα αμφισβητήσουμε ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε μέρος του σώματός του βγήκε από το παράθυρο», υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της εταιρείας να διεκδικήσει τη δική της εκδοχή των γεγονότων.

Η διερεύνηση και η αναμονή των αποτελεσμάτων

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού. Η έρευνα διεξάγεται σε συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία Boeing, την κατασκευάστρια εταιρεία κινητήρων GE, καθώς και την ίδια τη Ryanair, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο κ. Ο’Λίρι υπογράμμισε ότι η αεροπορική εταιρεία «δεν προσπαθεί να υποβαθμίσει το περιστατικό» και πως η Ryanair «θα πρέπει να περιμένει το αποτέλεσμα της έκθεσης του NTSB» πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια ή οριστική τοποθέτηση σχετικά με την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Reader