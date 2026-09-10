Κλιμάκωση επιθέσεων των Χούθι: Κατάληψη της Μούχα και νησιών στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι Χούθι της Υεμένης, το αντάρτικο κίνημα που στηρίζεται από το Ιράν, ενέτειναν αυτήν την εβδομάδα την πίεσή τους στη Σαουδική Αραβία, εξαπολύοντας επιθέσεις ευρείας κλίμακας. Οι σιίτες αντάρτες προχώρησαν στην κατάληψη του λιμανιού της πόλης Μούχα, καθώς και νησιών στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι ενέργειες αυτές θέτουν το Ριάντ υπό οικονομική πίεση, αναγκάζοντάς το να εξετάσει τις επιλογές του για αντίποινα, χωρίς να συρθεί σε έναν νέο, παρατεταμένο πόλεμο.

Νέες επιθέσεις και εδαφικές καταλήψεις

Σήμερα, οι Χούθι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το λιμάνι της πόλης Μούχα. Σύμφωνα με δύο στρατιωτικές πηγές της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, οι αντάρτες έφτασαν επίσης στα νησιά Χανίς, στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν μαχητές των Χούθι να εισέρχονται στη Μούχα, η οποία απέχει 70 χιλιόμετρα βορείως του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ, φωνάζοντας συνθήματα όπως «θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ».

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια στρατιωτική πηγή, οι Χούθι έχουν καταλάβει και το νησί Ζουκάρ, το οποίο βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας. Η κατάληψη του νησιού πραγματοποιήθηκε έπειτα από επίθεση με ρουκέτες και απόβαση μαχητών με σκάφη.

Στρατηγική σημασία του Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Οι ενέργειες των Χούθι στην περιοχή εστιάζουν στον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Το στενό αυτό συνδέει την Ασία με την Ευρώπη μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ, καθιστώντας το ζωτικής σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και το εμπόριο.

Την περασμένη εβδομάδα, οι Χούθι εξαπέλυσαν μια μεγάλη επίθεση στην Υεμένη, με κατεύθυνση την Ερυθρά Θάλασσα, με στόχο να θέσουν υπό τον έλεγχό τους το εν λόγω στενό. Η κατάληψη της Μούχα, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, ενισχύει τις θέσεις τους στην περιοχή.

Οικονομική πίεση στις σαουδαραβικές εξαγωγές

Η πίεση που ασκούν οι Χούθι στη Σαουδική Αραβία είναι κατ’ αρχάς οικονομική. Μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, το Ριάντ αναγκάστηκε να ανακατευθύνει μεγάλο μέρος των πετρελαϊκών εξαγωγών του μέσω αγωγού, στο σαουδαραβικό λιμάνι του Γιάνμπου, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ωστόσο, από τον Ιούλιο, οι Χούθι κήρυξαν ναυτικό αποκλεισμό στη ζώνη αυτή, ο οποίος αφορά μόνο τα σαουδαραβικά πλοία. Έκτοτε, τα πλοία αυτά έχουν βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο επιθέσεων. Επιπλέον, με τις μαζικές επιθέσεις στο σαουδαραβικό έδαφος αυτήν την εβδομάδα, οι Χούθι διατάραξαν ακόμη περισσότερο την πετρελαϊκή δραστηριότητα της Σαουδικής Αραβίας, στοχεύοντας κυρίως την Τζιζάν, όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της χώρας και ένας μεγάλος τερματικός σταθμός εξαγωγής πετρελαίου.

Διπλή απειλή και εναλλακτικές διαδρομές

Οι σαουδαραβικές εξαγωγές βρίσκονται πλέον «υπό πίεση σε δύο μέτωπα» της αραβικής χερσονήσου, όπως υπογράμμισε ο Αντρέας Κριγκ του King’s College. Η κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι έχει δημιουργήσει ένα σύνθετο πρόβλημα για το Ριάντ.

Στο άλλο άκρο της Ερυθράς, στα βόρεια, το Ριάντ χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο έναν αιγυπτιακό πετρελαιαγωγό για να μεταφέρει το πετρέλαιό του προς τη Μεσόγειο. Οι εξαγωγές από το αιγυπτιακό λιμάνι Σίντι Κερίρ υπερδιπλασιάστηκαν τον Αύγουστο, φτάνοντας τα 2,3 εκατομμύρια βαρέλια, ως μία προσπάθεια αντιμετώπισης της πίεσης στις παραδοσιακές διαδρομές.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis