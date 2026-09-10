Η φωτιά σε φορτηγό πλοίο στο Τσινγκτάο με τουλάχιστον 20 νεκρούς

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε εξακολουθούν να αγνοούνται, έπειτα από μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο στο λιμάνι του Τσινγκτάο, στην ανατολική Κίνα. Το πλοίο, με σημαία Λιβερίας, βρισκόταν δεμένο σε ναυπηγείο για εργασίες συντήρησης όταν εκδηλώθηκε η φωτιά. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τους συνολικά 42 επιβαίνοντες.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς και οι προσπάθειες κατάσβεσης

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:15 τοπική ώρα της Πέμπτης, ενώ το φορτηγό πλοίο βρισκόταν στο ναυπηγείο Qingdao Beihai Shipbuilding του Τσινγκτάο. Το πλοίο είχε αγκυροβολήσει εκεί για να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης, όταν ξέσπασε η μεγάλη φωτιά που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και ανθρώπινες απώλειες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Χρειάστηκαν λίγο περισσότερο από τρεις ώρες για να καταφέρουν να σβήσουν τις φλόγες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο AFP ότι πυκνοί καπνοί υψώνονταν από το πλοίο, ενώ οι εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κατέγραφαν το μέγεθος της καταστροφής και την ένταση της πυρκαγιάς.

Ο απολογισμός των θυμάτων και οι αγνοούμενοι

Ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς ανέρχεται σε τουλάχιστον 20 νεκρούς, ενώ η αγωνία κορυφώνεται για την τύχη πέντε ακόμη ανθρώπων που παραμένουν αγνοούμενοι. Συνολικά, στο πλοίο επέβαιναν 42 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μελών του πληρώματος και άλλων επιβαινόντων.

Από τους 42 ανθρώπους που βρίσκονταν στο πλοίο κατά τη στιγμή του περιστατικού, οι 17 κατάφεραν να απομακρυνθούν. Μεταξύ αυτών, 12 άτομα εκκενώθηκαν με ασφάλεια. Πέντε από τους διασωθέντες χρειάστηκε να νοσηλευτούν λόγω τραυματισμών, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή, προσφέροντας μια μικρή ανακούφιση μέσα στην τραγωδία. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα με την ελπίδα να βρεθούν οι αγνοούμενοι.

Τα χαρακτηριστικά του πλοίου Ocean Melody

Το πλοίο στο οποίο ξέσπασε η φονική πυρκαγιά είναι το «Ocean Melody», ένα φορτηγό πλοίο που φέρει σημαία Λιβερίας. Πρόκειται για ένα μεγάλο σκαφος, με μήκος που αγγίζει περίπου τα 190 μέτρα. Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν την ταυτότητα του πλοίου και έδειξαν το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη από τις φλόγες.

Η παρουσία του πλοίου στο ναυπηγείο για εργασίες συντήρησης υποδηλώνει ότι δεν ήταν εν πλω κατά τη στιγμή του ατυχήματος, γεγονός που ενδεχομένως επηρέασε τις συνθήκες εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και τις δυνατότητες διαφυγής των επιβαινόντων.

Η αντίδραση της κινεζικής ηγεσίας

Η κινεζική ηγεσία αντέδρασε άμεσα στην είδηση της τραγωδίας. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, διέταξε να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» για την επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Η εντολή του υπογραμμίζει την προτεραιότητα που δίνεται στην ανεύρεση των αγνοουμένων και στην παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ ζήτησε να απεγκλωβιστούν άμεσα όσοι εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένοι στο πλοίο. Επιπλέον, ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για την αποτροπή τυχόν δευτερογενών ατυχημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διασωστών και να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες ή τραυματισμοί κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από: Enikos