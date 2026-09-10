Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και η αυξανόμενη ευρωπαϊκή εξάρτηση από την ισραηλινή αμυντική βιομηχανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την ενίσχυση της κυριαρχίας και της αυτονομίας της, ωστόσο αυτή η προσπάθεια φαίνεται να συγκρούεται με την ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτησή της από ισραηλινές αμυντικές εταιρείες. Στο πλαίσιο αυτό, μια ομάδα Ελλήνων στρατιωτικών αξιωματούχων, με επικεφαλής τον υποστράτηγο Ιωάννη Μπουρά, ταξίδεψε στο Τελ Αβίβ την τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Ο σκοπός του ταξιδιού ήταν η υπογραφή μιας σημαντικής αμυντικής συμφωνίας, η οποία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές συμφωνίες στην ιστορία των δύο χωρών.

Η συμφωνία «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Η εν λόγω συμφωνία, η οποία φέρει την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα», ανέρχεται στο ποσό των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η Ελλάδα θα αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο ισραηλινών τεχνολογιών. Στόχος είναι η προστασία της χώρας από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων απειλών, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων, αεροσκαφών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Η υπογραφή της συμφωνίας από την ελληνική αντιπροσωπεία, υπό την ηγεσία του υποστράτηγου Ιωάννη Μπουρά, σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στις αμυντικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.

Ευρωπαϊκή στροφή προς την ισραηλινή αμυντική βιομηχανία

Η συμφωνία της Ελλάδας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης και ενός ολοένα και στενότερου δεσμού μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας. Καθώς η Ευρώπη επιταχύνει τις προσπάθειες επανεξοπλισμού της, έχει παραδοσιακά βασιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προμήθεια όπλων, αρμάτων μάχης και αεροσκαφών.

Ωστόσο, για πολλά από τα λιγότερο ορατά αλλά κρίσιμα συστήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης ασφάλειας, όπως αισθητήρες, συστήματα αναχαίτισης και τεχνολογία επιτήρησης, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς το Ισραήλ, σύμφωνα με το Politico.

Πολιτικές εντάσεις και αμυντική συνεργασία

Αυτή η αυξανόμενη εξάρτηση παρατηρείται σε μια περίοδο που οι πολιτικές σχέσεις της Ευρώπης με το Ισραήλ χαρακτηρίζονται από αυξημένη ένταση. Οι πόλεμοι στη Γάζα και τον Λίβανο έχουν οξύνει τις διαφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ.

Παρά τις πολιτικές αυτές προκλήσεις, οι διαφωνίες έχουν περιορίσει ελάχιστα τη συνεργασία μεταξύ της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας και των επιμέρους ευρωπαϊκών χωρών. Ο πρέσβης του Ισραήλ στην ΕΕ, Άβι Νιρ-Φέλντκλαϊν, δήλωσε σχετικά: «Κοιτάζοντας αυτή τη στιγμή τις σχέσεις μας με την ΕΕ, ναι, υπάρχουν προκλήσεις. Όμως, όταν εξετάζει κανείς τι κάνουμε σε διμερές επίπεδο με τα κράτη-μέλη της ΕΕ, η εποικοδομητική, πρακτική συνεργασία είναι έντονη και ακμάζει».

Το πλεονέκτημα της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας πηγάζει από τον στρατό του. Νεαροί μηχανικοί υπηρετούν σε επίλεκτες μονάδες πληροφοριών και κυβερνοάμυνας, όπου εργάζονται πάνω σε πραγματικές απειλές ασφαλείας, αποκτώντας άμεση και πρακτική εμπειρία σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Μετά την ολοκλήρωση της θητείας τους στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, πολλοί από αυτούς τους εξειδικευμένους επαγγελματίες επιλέγουν να ενταχθούν σε καθιερωμένες αμυντικές εταιρείες ή να ιδρύσουν τις δικές τους νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί μια συνεχή «αλυσίδα» που συνδέει αποτελεσματικά την εμπειρία από το πεδίο της μάχης με την ανάπτυξη προηγμένων εμπορικών προϊόντων. Οι τρεις μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και η Israel Aerospace Industries, βρίσκονται στην καρδιά αυτής της καινοτόμου προσέγγισης.

Με πληροφορίες από: Topontiki