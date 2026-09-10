Τραγωδία στην Κίνα: Είκοσι νεκροί και αγνοούμενοι από πυρκαγιά σε φορτηγό πλοίο

Μία φονική πυρκαγιά ξέσπασε σε φορτηγό πλοίο που βρισκόταν σε ναυπηγείο στο Τσινγκντάο της ανατολικής Κίνας, προκαλώντας τον θάνατο είκοσι ανθρώπων. Το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα σε πλοίο με ξένη σημαία, είχε ως αποτέλεσμα να αγνοούνται ακόμα πέντε άτομα, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονταν σε εξέλιξη. Το πλοίο υποβαλλόταν σε εργασίες συντήρησης και επισκευής όταν ξέσπασε η φωτιά.

Η φονική πυρκαγιά και ο απολογισμός

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 11:15 π.μ. στο ναυπηγείο Beihai του Τσινγκντάο, κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής και επιθεώρησης που πραγματοποιούνταν στο πλοίο. Το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua) μετέδωσε τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με το τραγικό συμβάν, αναφέροντας έναν αρχικό απολογισμό θυμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, συνολικά 42 άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο πλοίο τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά. Από αυτούς, δώδεκα κατάφεραν να απομακρυνθούν με ασφάλεια, ενώ πέντε τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Δυστυχώς, είκοσι άνθρωποι βρέθηκαν «χωρίς ζωτικές ενδείξεις», επιβεβαιώνοντας τον θάνατό τους. Η τύχη πέντε ακόμα ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται, γεγονός που καθιστά τις έρευνες για τον εντοπισμό τους ιδιαίτερα κρίσιμες.

Τα στοιχεία του πλοίου «Ocean Melody»

Το πλοίο στο οποίο ξέσπασε η πυρκαγιά αναγνωρίστηκε, μέσα από φωτογραφία που μεταδόθηκε από το Νέα Κίνα, ως το «Ocean Melody». Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου, ηλικίας είκοσι ετών, το οποίο φέρει σημαία Λιβερίας. Το «Ocean Melody» διαχειρίζεται η εταιρεία Yuyangkunpeng Shanghai Shp Mgm, ενώ ως ιδιοκτήτρια αναφέρεται η Huili Shipping Co Ltd.

Το εν λόγω πλοίο είχε φτάσει στο ναυπηγείο του Τσινγκντάο στις 31 Αυγούστου και παρέμενε εκεί έκτοτε, υποβαλλόμενο σε εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης. Η παρουσία του στο ναυπηγείο για αυτές τις εργασίες ήταν ο λόγος που βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι τη στιγμή της τραγωδίας.

Οι επίσημες αντιδράσεις και οι έρευνες

Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των κινεζικών αρχών. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έδωσε οδηγίες για την κατεπείγουσα διεξαγωγή ερευνών με σκοπό τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Παράλληλα, ζήτησε να δοθεί η αρμόζουσα απάντηση στο συμβάν και να διαπιστωθούν γρήγορα τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Εκτός από τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, και ο πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ προέβη σε σχετικές οδηγίες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης. Το Υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών έχει ήδη αποστείλει ειδική ομάδα εργασίας στο σημείο της τραγωδίας, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες και τις επιχειρήσεις.

Η πορεία των επιχειρήσεων

Οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς ξεκίνησαν αμέσως μετά την εκδήλωσή της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του κινεζικού πρακτορείου, η πυρκαγιά είχε κατασβεσθεί νωρίς το απόγευμα, τοπική ώρα, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο περαιτέρω επέκτασης. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις διάσωσης και αναζήτησης των αγνοουμένων συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Οι αρχές επικεντρώνονται στον εντοπισμό των πέντε ανθρώπων που αγνοούνται, ενώ παράλληλα διεξάγονται οι απαραίτητες διαδικασίες για τη διαχείριση των θυμάτων και την παροχή υποστήριξης στους τραυματίες. Η διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς αποτελεί προτεραιότητα, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό αυτό περιστατικό στο ναυπηγείο του Τσινγκντάο.

Με πληροφορίες από: Topontiki