Νέο αίτημα Ζελένσκι για 27 δισ. δολάρια από την ΕΕ, ενώ οι Ευρωπαίοι ζητούν εξηγήσεις για τη διαφθορά

Η Ουκρανία ζητά επιπλέον 27 δισεκατομμύρια δολάρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλύψει ένα απροσδόκητα μεγάλο χρηματοδοτικό κενό στον αμυντικό της προϋπολογισμό έως το τέλος του έτους. Το αίτημα αυτό έρχεται σε μια περίοδο που η ΕΕ έχει ήδη εγκρίνει τη χορήγηση δανείου άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Κίεβο. Οι εξελίξεις αυτές συμπίπτουν με διαδοχικές αποκαλύψεις για διαφθορά και κακοδιαχείριση στην Ουκρανία, γεγονός που έχει προκαλέσει την ανησυχία και τις απαιτήσεις των Ευρωπαίων για εξηγήσεις.

Το νέο χρηματοδοτικό αίτημα του Κιέβου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενημέρωσε μια ομάδα Ευρωπαίων αξιωματούχων που επισκέφτηκαν την ουκρανική πρωτεύουσα για ένα απροσδόκητα μεγάλο χρηματοδοτικό κενό στον αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η Ουκρανία θα χρειαστεί επιπλέον 27 δισεκατομμύρια δολάρια για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει αναδειχθεί σε σημαντικότερο υποστηρικτή της Ουκρανίας μετά την απομάκρυνση των Ηνωμένων Πολιτειών επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, είχε ήδη εγκρίνει τη χορήγηση δανείου που ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια προς το Κίεβο. Το νέο αίτημα, λοιπόν, έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη σημαντικό ποσό οικονομικής στήριξης.

Αποκαλύψεις για διαφθορά και «μαύρη τρύπα» στον προϋπολογισμό

Το αίτημα για επιπλέον χρηματοδότηση συμπίπτει χρονικά με διαδοχικές αποκαλύψεις για διαφθορά και κακοδιαχείριση εντός της Ουκρανίας. Η «μαύρη τρύπα» στον προϋπολογισμό της χώρας εκτιμάται ότι ανέρχεται σε σχεδόν 30 δισεκατομμύρια δολάρια, με τους Ευρωπαίους να καλούνται να καλύψουν ένα διαρκώς αυξανόμενο οικονομικό βάρος.

Ειδικότερα, έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας σοβαρές αποκαλύψεις σχετικά με ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς στον τομέα των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Ουκρανίας. Το σκάνδαλο περιλαμβάνει περιπτώσεις ελαττωματικών πυρομαχικών, ανεκτέλεστων συμβάσεων, αδικαιολόγητων υπερτιμολογήσεων και συμφωνιών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων με αμφιλεγόμενες εγχώριες εταιρείες.

Αιφνιδιασμός και ανησυχία στην Ευρώπη

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα των New York Times, το αίτημα της Ουκρανίας για επιπλέον 27 δισεκατομμύρια δολάρια αιφνιδίασε και αναστάτωσε πολλούς αξιωματούχους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τέσσερις Ευρωπαίοι διπλωμάτες, σε δηλώσεις τους, εξέφρασαν την κατανόησή τους για την υπαρξιακή μάχη που δίνει η Ουκρανία.

Ωστόσο, οι ίδιοι διπλωμάτες τόνισαν ότι το μέγεθος του δημοσιονομικού ελλείμματος που τους παρουσίασε ο πρόεδρος Ζελένσκι ήταν πραγματικά απροσδόκητο. Σε ιδιωτικές συζητήσεις, πολλοί αξιωματούχοι αναρωτήθηκαν για τον τρόπο διαχείρισης των κεφαλαίων που χορηγούνται στην Ουκρανία, ενώ ορισμένοι άφησαν αιχμές ακόμη και για το ενδεχόμενο να παρουσιάζονται διογκωμένες ανάγκες από την πλευρά του Κιέβου.

Απαιτήσεις για εξηγήσεις και δημοσιονομικές πιέσεις

Παρά τη δέσμευση της ευρωπαϊκής ηγεσίας για ακλόνητη υποστήριξη προς την Ουκρανία, πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ζητούν πλέον εξηγήσεις. Ειδικότερα, επιδιώκουν να μάθουν πώς προέκυψε αυτό το χρηματοδοτικό κενό, ποιο είναι το ακριβές του μέγεθος και εάν, ή με ποιον τρόπο, θα μπορούσαν να διατεθούν τα επιπλέον χρήματα που ζητά το Κίεβο έως το τέλος του χρόνου.

Οι απαιτήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο όπου οι ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί πολλών χωρών, συμπεριλαμβανομένων και των ισχυρότερων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκονται στο «κόκκινο». Η κατάσταση αυτή προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην απόφαση για περαιτέρω οικονομική ενίσχυση.

Επαφές και αναζήτηση διεθνούς συνδρομής

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, συνομίλησε τη Δευτέρα με τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας, Σερχίι Κορέτσκι. Μετά τη συνάντηση, ο Μπάλας Ουιβάρι, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι το πρώτο βήμα είναι «να αποκτήσουμε σαφή εικόνα για τη δημοσιονομική ή χρηματοοικονομική κατάσταση» της Ουκρανίας.

Παράλληλα, το Κίεβο αναζητά συνδρομή και από άλλες χώρες, όπως η Βρετανία και η Ιαπωνία. Ωστόσο, και οι δύο αυτές χώρες αντιμετωπίζουν επίσης σημαντικά δημοσιονομικά προβλήματα, γεγονός που καθιστά την εξεύρεση επιπλέον πόρων μια πρόκληση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis