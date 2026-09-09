Κακοδικία στη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι: Ένορκοι μιλούν για την οριακή απόφαση αθώωσης λόγω παραφροσύνης

Σε αδιέξοδο κατέληξαν οι ένορκοι στη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, της 36χρονης μητέρας που κατηγορείται για τον στραγγαλισμό των τριών παιδιών της. Τρεις γυναίκες που ήταν μέλη του 12μελούς σώματος μίλησαν στα μέσα των ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο των συζητήσεών τους και την οριακή κατάσταση που οδήγησε στην κακοδικία.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, οι ένορκοι βρέθηκαν ένα βήμα πριν κρίνουν αθώα την Κλάνσι λόγω ψυχικής ασθένειας, ωστόσο η διαφωνία ενός άνδρα ενόρκου πυροδότησε την κακοδικία, αφήνοντας την υπόθεση σε εκκρεμότητα.

Η κακοδικία στη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι

Η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, η οποία κατηγορείται για τον στραγγαλισμό των τριών ανήλικων παιδιών της και την απόπειρα αυτοκτονίας της ίδιας, ολοκληρώθηκε χωρίς απόφαση, καθώς οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε ομοφωνία. Η 36χρονη φέρεται να στραγγάλισε την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον μόλις 8 μηνών Κάλαν, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη.

Η αδυναμία των ενόρκων να συμφωνήσουν στην ετυμηγορία οδήγησε στην κήρυξη κακοδικίας, γεγονός που σημαίνει ότι η διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή ή να ληφθούν άλλες νομικές αποφάσεις για την πορεία της υπόθεσης.

Οι μαρτυρίες των γυναικών ενόρκων

Τρεις γυναίκες ένορκοι, η Πόλα, πρώην συνεργάτιδα κυβερνητικής υπηρεσίας, η Κέλι, η οποία εργάζεται ως σεφ, και η Ρόνι, επικεφαλής των ενόρκων και συνταξιούχος δασκάλα ειδικής αγωγής, μίλησαν στο NBC 10 Boston των ΗΠΑ. Οι τρεις γυναίκες αποκάλυψαν ότι το σώμα των ενόρκων έφτασε πολύ κοντά στο να κρίνει αθώα την Λίντσεϊ Κλάνσι, επικαλούμενο ψυχική ασθένεια.

Η επικεφαλής των ενόρκων, Ρόνι, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Παραδέχθηκε ότι είχε εύλογη αμφιβολία αφού παρακολουθήσαμε το βίντεο της συνέντευξης της Κλάνσι. Είχα αρχίσει να συμπληρώνω τα έγγραφα, ήμουν τόσο ενθουσιασμένη. Υπήρχαν τρία έντυπα που έπρεπε να συμπληρώσω και είχα ήδη βάλει την υπογραφή μου σε καθένα από αυτά, αλλά τότε εκείνος είπε: “Παρόλα αυτά, δεν πρόκειται να πω ότι είναι αθώα λόγω παραφροσύνης”».

Η διαφωνία του άνδρα ενόρκου

Οι τρεις γυναίκες ένορκοι χαρακτήρισαν τον άνδρα ένορκο που διαφώνησε ως «αλαζόνα», υποστηρίζοντας ότι αρνούνταν να συνεργαστεί με τα υπόλοιπα μέλη και να εξετάσει τις απόψεις τους για τα στοιχεία της υπόθεσης. Η στάση του αυτή, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, ήταν ο βασικός λόγος που δεν επετεύχθη ομοφωνία.

Μια από τις γυναίκες ισχυρίστηκε: «Ήταν πολύ αλαζόνας. Πραγματικά δεν δεχόταν τίποτα από όσα έλεγαν οι άλλοι». Μια άλλη πρόσθεσε: «Όλοι μας, μέσα στην απογοήτευσή μας, σηκωνόμασταν και περπατούσαμε στην αίθουσα γιατί δεν αντέχαμε άλλο να καθόμαστε. Πηγαίναμε όλοι στο καρότσι με τα αποδεικτικά στοιχεία. Εκείνος, νομίζω, σηκώθηκε μόνο μία φορά για πολύ λίγο και μετά επέστρεψε στη θέση του».

Η δυσκολία στην κατανόηση της «εύλογης αμφιβολίας»

Οι γυναίκες ένορκοι εξήγησαν ότι ο διαφωνών ένορκος δυσκολευόταν να κατανοήσει πλήρως τον ορισμό της «εύλογης αμφιβολίας», όπως αυτός δόθηκε στις οδηγίες του δικαστή Ουίλιαμ Σάλιβαν. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των υπολοίπων να του διαβάσουν και να του εξηγήσουν τον ορισμό, η στάση του παρέμενε αμετάβλητη.

«Δεν ήθελε να αλληλεπιδράσει μαζί μας και να προσπαθήσει να καταλάβει. Του διαβάσαμε πολλές φορές τον ορισμό της εύλογης αμφιβολίας, όπως τον είχε δώσει στις οδηγίες του ο δικαστής Ουίλιαμ Σάλιβαν. Αλλά δυσκολευόταν πάρα πολύ να ξεπεράσει το γεγονός ότι η Λίντσεϊ σκότωσε με τόσο βίαιο τρόπο τα παιδιά της», εξήγησε μία εκ των ενόρκων.

Η ψυχική κατάσταση της κατηγορούμενης

Κατά τη διάρκεια της δίκης, αποκαλύφθηκε ότι η 36χρονη Λίντσεϊ Κλάνσι αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, έπασχε από σοβαρή αϋπνία, άγχος, κατάθλιψη, καθώς και αυτοκτονικές σκέψεις και σκέψεις να βλάψει τα παιδιά της.

Οι τρεις γυναίκες ένορκοι δήλωσαν επίσης ότι η εισαγγελία δεν έδειξε αρκετή κατανόηση απέναντι στην 36χρονη, λαμβάνοντας υπόψη την ψυχική της κατάσταση που αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Newsit