Δίκη Λίντσεϊ Κλάνσι: Αποκαλύψεις ενόρκων για την ομόφωνη απόφαση που δεν ήρθε

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις ενόρκων από τη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, της μητέρας που κατηγορείται για τη δολοφονία των τριών παιδιών της. Για πρώτη φορά μετά την κήρυξη κακοδικίας, μέλη του σώματος των ενόρκων μίλησαν δημόσια, φωτίζοντας όσα συνέβησαν κατά τις διαβουλεύσεις και πόσο κοντά έφτασαν σε μια ομόφωνη απόφαση.

Οι αποκαλύψεις των ενόρκων

Τρεις γυναίκες ένορκοι, μεταξύ των οποίων και η πρόεδρος του σώματος, δήλωσαν στο NBC ότι η πλειοψηφία των 12 ενόρκων ήταν έτοιμη να καταλήξει σε ετυμηγορία, σύμφωνα με την οποία η Κλάνσι δεν ήταν ποινικά υπεύθυνη λόγω ψυχικής νόσου για τη δολοφονία των τριών παιδιών της.

Το κλίμα των διαβουλεύσεων

Η πρόεδρος των ενόρκων, μια συνταξιούχος δασκάλα, περιέγραψε την αδυναμία επίτευξης απόφασης ως «φρικτή» και ως ένα «συναισθηματικό τρενάκι του τρόμου». Όπως ανέφερε, οι διαβουλεύσεις ήταν εξαιρετικά φορτισμένες, με «πολλά κλάματα», δάκρυα αλλά και αγκαλιές μεταξύ των μελών του σώματος.

«Ήμουν τόσο λυπημένη που δεν μπορέσαμε να καταλήξουμε σε απόφαση. Ήταν πραγματικά σπαρακτικό», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος, υπογραμμίζοντας το βαρύ κλίμα που επικρατούσε.

Η στάση ενός ενόρκου

Σύμφωνα με την πρόεδρο, ένας συγκεκριμένος ένορκος φέρεται να παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ότι είχε «εύλογη αμφιβολία» ως προς την ποινική ευθύνη της Κλάνσι. Ωστόσο, όπως περιέγραψε η πρόεδρος, ο ίδιος πρόσθεσε ότι παρά την εύλογη αμφιβολία του, δεν επρόκειτο να συμφωνήσει σε ετυμηγορία σύμφωνα με την οποία η Λίντσεϊ δεν ήταν ένοχη λόγω ψυχικής νόσου.

Οι θέσεις υπεράσπισης και κατηγορούσας αρχής

Η πρόεδρος εξήγησε ότι το βασικό ερώτημα που είχαν να απαντήσουν οι ένορκοι δεν ήταν αν η Κλάνσι σκότωσε τα παιδιά της, γεγονός που η ίδια δεν έχει αρνηθεί. Η υπεράσπιση υποστήριξε σε όλη τη διάρκεια της δίκης ότι η Κλάνσι έπασχε από επιλόχεια ψύχωση.

Από την άλλη πλευρά, η εισαγγελία επέμενε ότι οι ενέργειές της ήταν αποτέλεσμα συνειδητής και υπολογισμένης απόφασης. Η πρόεδρος των ενόρκων ανέφερε σχετικά: «Όλα έδειχναν ότι αγαπούσε τα παιδιά της, επομένως κάτι πρέπει να συνέβη και να μην ήξερε τι έκανε».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr