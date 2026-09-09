Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρετίζει τη «μεγάλη βραδιά» της ακροδεξιάς στη Γερμανία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε χθες Τρίτη τον θαυμασμό του για τη νίκη της ακροδεξιάς στη Γερμανία, χαρακτηρίζοντας την Κυριακή των εκλογών στο ομόσπονδο κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ ως «αληθινά μεγάλη βραδιά». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε σε αυτό που αποκάλεσε «λαϊκιστικό κόμμα», χωρίς να χρησιμοποιήσει τον επίσημο τίτλο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD). Οι δηλώσεις του Τραμπ εστιάζουν στην πολιτική μετανάστευσης, υποδηλώνοντας ότι οι Γερμανοί πολίτες έχουν κουραστεί από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Ουάου! Το Λαϊκιστικό Κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους σιχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο, και δεν θα το ανεχτούν πλέον! MGGA», προσθέτοντας τρία θαυμαστικά στο μήνυμά του.

Το ακρώνυμο «MGGA» αποτελεί μια προσαρμογή του δικού του βασικού προεκλογικού συνθήματος, «Make America Great Again», στην περίσταση της Γερμανίας, μεταφραζόμενο σε «ας ξαναδώσουμε στη Γερμανία το μεγαλείο της». Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν την υποστήριξη του Τραμπ προς τις πολιτικές δυνάμεις που υιοθετούν παρόμοιες θέσεις με τις δικές του.

Η θριαμβευτική νίκη της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) κατέγραψε μια σημαντική νίκη στις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή στο ομόσπονδο κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ. Το κόμμα, το οποίο ήδη αποτελεί την αξιωματική αντιπολίτευση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, επικράτησε με σχεδόν 44% των ψήφων.

Η AfD κατάφερε να επιφέρει μια βαριά ήττα στο μείζον κόμμα της συμπολίτευσης, τους συντηρητικούς (CDU) του καγκελάριου Φρίντριχ Μετς, οι οποίοι συγκέντρωσαν μόλις 17% των ψήφων. Η Σαξονία-Άνχαλτ είναι ένα συγκριτικά φτωχό κρατίδιο, το οποίο ανήκε στην πάλαι ποτέ ΓΛΔ και βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Μέχρι πρότινος, το κρατίδιο αυτό θεωρούνταν οχυρό της γερμανικής κεντροδεξιάς.

Πολιτικός σεισμός και ιστορικές διαστάσεις

Το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ εκλήφθηκε ευρέως ως ένας «πολιτικός σεισμός» για τη Γερμανία. Η επικράτηση της ακροδεξιάς σε αυτό το επίπεδο σηματοδοτεί μια ιστορική εξέλιξη, καθώς είναι η πρώτη φορά μετά το 1945 που η άκρα δεξιά βρίσκεται προ των πυλών της εξουσίας σε ένα κρατίδιο.

Αυτή η εξέλιξη αναδεικνύει την αυξανόμενη επιρροή της AfD στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό και εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις μελλοντικές πολιτικές ισορροπίες στη χώρα. Η ρητορική της AfD, η οποία χαρακτηρίζεται ως αντιμεταναστευτική και φιλορωσική, φαίνεται να βρίσκει απήχηση σε ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος.

Διεθνής υποστήριξη και σχόλια για την AfD

Τη θριαμβευτική νίκη της AfD εξήραν ήδη αρκετές μορφές της πολιτικής σφαίρας του Ντόναλντ Τραμπ. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται πρόσωπα όπως ένας πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γερμανία, γεγονός που υποδηλώνει μια ευρύτερη τάση υποστήριξης από κύκλους προσκείμενους στον Αμερικανό πρόεδρο.

Επιπλέον, ο πολυδισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος είναι υποστηρικτής της AfD εδώ και καιρό, ήταν από τους πρώτους που συνεχάρησαν το κόμμα. Ο Μασκ σχολίασε στα γερμανικά «Gut gemacht!» («καλά τα καταφέρατε») σε ανάρτηση της Αλίς Βάιντελ, συμπροέδρου της παράταξης. Ο ίδιος ο Μασκ έχει δηλώσει ότι η AfD «δεν είναι» ακροδεξιά, εκφράζοντας μια διαφορετική οπτική για τον χαρακτηρισμό του κόμματος.

Με πληροφορίες από: News.gr