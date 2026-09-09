Πανηγυρισμοί Τραμπ για τη νίκη της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του για τη νίκη της ακροδεξιάς στις εκλογές της Κυριακής (6/9) στο ομόσπονδο κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ της Γερμανίας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για «αληθινά μεγάλη βραδιά» γι’ αυτό που αποκάλεσε «λαϊκιστικό κόμμα», χωρίς ωστόσο να αναφέρει τον επίσημο τίτλο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ανοιχτά την ικανοποίησή του για το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιέγραψε τη βραδιά των εκλογών ως «αληθινά μεγάλη» για το κόμμα που χαρακτήρισε ως «λαϊκιστικό».

Στις δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει την επίσημη ονομασία του κόμματος, Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), αλλά αναφέρθηκε σε αυτό ως «Λαϊκιστικό Κόμμα». Αυτή η στάση υπογραμμίζει την προσωπική του προσέγγιση απέναντι στα πολιτικά γεγονότα που εκτυλίσσονται στην Ευρώπη.

Οι δηλώσεις του μέσω Truth Social

Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε μια ανάρτηση που εξέφραζε τον ενθουσιασμό του. «Ουάου! Το Λαϊκιστικό Κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά στο τέλος της δήλωσής του.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε επίσης τους κανόνες μετανάστευσης της Γερμανίας. «Επιτέλους σιχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο, και δεν θα το ανεχτούν πλέον! MGGA», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, δίνοντας έμφαση στην άνοδο του κόμματος και την αντίθεση στους υφιστάμενους κανονισμούς.

Το σύνθημα «Make Germany Great Again»

Το ακρώνυμο «MGGA» που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του, αποτελεί μια προσαρμογή του δικού του βασικού προεκλογικού συνθήματος. Το «Make America Great Again» μετατράπηκε σε «Make Germany Great Again», δηλαδή «ας ξαναδώσουμε στη Γερμανία το μεγαλείο της».

Αυτή η χρήση του συνθήματος δείχνει την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να συνδέσει την εκλογική επιτυχία του «Λαϊκιστικού Κόμματος» στη Γερμανία με την πολιτική φιλοσοφία και τις αρχές που ο ίδιος εκπροσωπεί, προβάλλοντας ένα μήνυμα παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποίησε στην δική του πολιτική πορεία.

Συγχαρητήρια από συνεργάτες και υποστηρικτές

Η θριαμβευτική νίκη της AfD δεν πέρασε απαρατήρητη και από άλλες προσωπικότητες που συνδέονται με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αρκετές μορφές της πολιτικής του σφαίρας εξήραν το αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ.

Μεταξύ αυτών που συνεχάρησαν την AfD ήταν και ένας πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Γερμανία, γεγονός που υπογραμμίζει το εύρος της υποστήριξης που εκφράστηκε από κύκλους προσκείμενους στον πρώην πρόεδρο. Η αναγνώριση αυτή δείχνει την απήχηση του εκλογικού αποτελέσματος πέρα από τα γερμανικά σύνορα.

Η θέση του Ίλον Μασκ

Ένας από τους πρώτους που συνεχάρησαν την AfD ήταν ο πολυδισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ. Ο Μασκ είναι γνωστός υποστηρικτής της AfD εδώ και καιρό και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα των εκλογών.

Σχολιάζοντας μια ανάρτηση της Αλίς Βάιντελ, συμπροέδρου της παράταξης, ο Ίλον Μασκ έγραψε στα γερμανικά «Gut gemacht!», που σημαίνει «καλά τα καταφέρατε». Παράλληλα, ο Μασκ δήλωσε ότι, κατά την άποψή του, η AfD «δεν είναι» ακροδεξιά, προσπαθώντας να αποσαφηνίσει τη θέση του απέναντι στο κόμμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki