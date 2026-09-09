Η Κούβα προς Τραμπ: «Δεν θα γίνουμε ποτέ ξανά αποικία»

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, απέστειλε μήνυμα στην Ουάσινγκτον, τονίζοντας ότι η χώρα του «δεν θα γίνει ποτέ ξανά» αποικία ή νεοαποικία. Η δήλωση αυτή έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ ενός χάρτη, στον οποίο η Κούβα απεικονίζεται με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας. Η νέα αυτή αντιπαράθεση προστίθεται στο ήδη τεταμένο κλίμα στις σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Αβάνας.

Η ξεκάθαρη απάντηση της Κούβας

Ο Κουβανός πρόεδρος, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, δήλωσε με σαφήνεια ότι η Κούβα, έχοντας πλήρη επίγνωση του τι σημαίνει να είναι αποικία και νεοαποικία, δεν πρόκειται ποτέ ξανά να βρεθεί σε τέτοια θέση, από καμία αυτοκρατορία. Ο Ντίας-Κανέλ δεν κατονόμασε τον Αμερικανό ομόλογό του στις δηλώσεις του, αλλά το μήνυμα απευθυνόταν στην Ουάσινγκτον.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του, που χρονολογείται στις 8 Σεπτεμβρίου 2026, ο πρόεδρος της Κούβας υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της χώρας του να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Τόνισε ότι αυτό θα γίνει «μέχρις εσχάτων», προσθέτοντας πως «το αίμα που έχει κοστίσει η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η αυτοδιάθεσή της δεν θα πάει χαμένο και θα την υπερασπιστούμε μέχρι τις τελευταίες συνέπειες».

Ο χάρτης που προκάλεσε την ένταση

Η αντίδραση της Κούβας προκλήθηκε από τη δημοσιοποίηση ενός χάρτη από τον Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Στον συγκεκριμένο χάρτη, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, απεικονίζονταν με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και άλλες περιοχές και χώρες.

Συγκεκριμένα, ο χάρτης περιλάμβανε το Μεξικό, τον Καναδά, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, καθώς και νησιά της Καραϊβικής, μεταξύ των οποίων και η Κούβα. Επίσης, ένα μέρος της Κεντρικής Αμερικής εμφανιζόταν με την αμερικανική σημαία, δημιουργώντας ένα ευρύτερο πλαίσιο αμερικανικής επιρροής ή κυριαρχίας στον χάρτη.

Οι τεταμένες σχέσεις Ουάσινγκτον – Αβάνας

Η νέα αυτή αντιπαράθεση έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα που επικρατεί στις σχέσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Αβάνας. Οι σχέσεις των δύο χωρών χαρακτηρίζονται από συνεχή ένταση, με την αμερικανική κυβέρνηση να έχει εντείνει την πίεση προς την Κούβα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην ανάγκη για αλλαγή καθεστώτος στη χώρα, μια στάση που συμβάλλει στην περαιτέρω όξυνση των διμερών σχέσεων. Αυτές οι δηλώσεις και οι ενέργειες της αμερικανικής πλευράς διατηρούν ένα κλίμα αβεβαιότητας και αντιπαράθεσης.

Ιστορικό υπόβαθρο της Κούβας

Η Κούβα έχει ένα μακρύ ιστορικό ως αποικία και έχει βιώσει περιόδους ξένης κυριαρχίας. Η χώρα υπήρξε ισπανική αποικία για πολλούς αιώνες, μέχρι το έτος 1898, οπότε και απέκτησε την ανεξαρτησία της από την Ισπανία.

Ωστόσο, μετά την απελευθέρωσή της από την Ισπανία, η Κούβα πέρασε υπό αμερικανική στρατιωτική κατοχή, η οποία διήρκεσε μέχρι το 1902. Η επιρροή της Ουάσινγκτον παρέμεινε ισχυρή και καθοριστική για τις εξελίξεις στη χώρα για αρκετές δεκαετίες, μέχρι την επικράτηση της επανάστασης του Φιντέλ Κάστρο το 1959, η οποία άλλαξε ριζικά την πορεία της Κούβας.

Με πληροφορίες από: Enikos