Νέα αμφιλεγόμενη αφήγηση Τραμπ για την 11η Σεπτεμβρίου: «Με πήραν σηκωτό οι πυροσβέστες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συχνά κατηγορείται ότι εξωραΐζει ή εμπλουτίζει τις αφηγήσεις του, αιφνιδίασε την Τρίτη (8/9/26), όταν ισχυρίστηκε ότι πυροσβέστες τον απομάκρυναν δια της βίας από ένα κτίριο που κινδύνευε να καταρρεύσει μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Η τελευταία του εξιστόρηση προκάλεσε αμέσως ερωτήματα σχετικά με την εγκυρότητά της, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος συνηθίζει να παρεκκλίνει από τον φόρο τιμής στα θύματα για να αφηγηθεί ιστορίες με πρωταγωνιστή τον ίδιο.

Η αμφιλεγόμενη εξιστόρηση του πρώην προέδρου

Κατά τη διάρκεια μιας τελετής που οργανώθηκε κοντά στον Λευκό Οίκο ενόψει των εκδηλώσεων μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ αφηγήθηκε την προσωπική του εμπειρία. Υποστήριξε ότι βρισκόταν στη μέση της κατασκευής ενός μεγάλου κτιρίου στη Νέα Υόρκη και πήγε ολόκληρη την ομάδα του εκεί αμέσως μόλις συνέβησαν οι επιθέσεις.

Ο πρώην κτηματομεσίτης ισχυρίστηκε ότι στεκόταν κοντά σε έναν ουρανοξύστη, τον United States Steel Building, που σήμερα είναι γνωστός ως One Liberty Plaza. Το κτίριο αυτό, όπως είπε, «έτριζε και πιστεύαμε ότι θα μας έπεφτε στο κεφάλι». Περιγράφοντας τη στιγμή, ο Τραμπ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δύο πυροσβέστες, μεγάλοι και γεροδεμένοι τύποι – και εγώ ο ίδιος δεν είμαι μικρόσωμος – με άρπαξαν κυριολεκτικά από το χέρι και μου είπαν: “Πρέπει να φύγετε από εδώ”». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «με σήκωσαν και άρχισαν να τρέχουν», διευκρινίζοντας ότι το εν λόγω κτίριο τελικά δεν κατέρρευσε.

Η παρουσία του Τραμπ την ημέρα των επιθέσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ, Νεοϋορκέζος στην καταγωγή, βρισκόταν στο Μανχάταν την ημέρα που κατέρρευσαν οι Δίδυμοι Πύργοι. Οι πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου χτυπήθηκαν από δύο αεροπλάνα που είχαν καταληφθεί από τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα, γεγονός που οδήγησε στον θάνατο σχεδόν 3.000 ανθρώπων.

Ο 80χρονος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, στην ομιλία του, αναφέρθηκε επίσης σε έναν από τους ήρωες της 11ης Σεπτεμβρίου, τον Γουέλς Κρόουθερ. Ο Κρόουθερ εργαζόταν σε έναν από τους Δίδυμους Πύργους και βοήθησε να σωθούν οι ζωές πολλών ανθρώπων, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις εκκένωσης.

Οι εκδηλώσεις μνήμης και η απουσία του Τραμπ

Φέτος, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα παραστεί στην καθιερωμένη τελετή που διοργανώνεται στο σημείο όπου έστεκαν κάποτε οι πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Στην τελετή αυτή αναμένονται όλοι οι εν ζωή προκάτοχοί του, συγκεκριμένα ο Τζορτζ Μπους, ο Μπιλ Κλίντον, ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν.

Αντίθετα, ο πρώην πρόεδρος θα εκφωνήσει ομιλία στο Πεντάγωνο, μια από τις άλλες τοποθεσίες που χτυπήθηκαν πριν από 25 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της τελετής κοντά στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Συγκεντρωνόμαστε εδώ για να επαναβεβαιώσουμε την ιερή υπόσχεση που δόθηκε πριν από ένα τέταρτο του αιώνα: δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

Συχνές αποκλίσεις από τον φόρο τιμής

Η τελευταία εξιστόρηση του Ντόναλντ Τραμπ εντάσσεται σε ένα μοτίβο, καθώς συχνά παρεκκλίνει από τον φόρο τιμής στα θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Αντί να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη μνήμη των σχεδόν 3.000 θυμάτων, ο πρώην πρόεδρος επιλέγει να αφηγηθεί μια ιστορία με πρωταγωνιστή τον ίδιο.

Αυτή η πρακτική έχει οδηγήσει επανειλημμένα σε ερωτήματα σχετικά με την ακρίβεια και την εγκυρότητα των αφηγήσεών του, δημιουργώντας συζητήσεις γύρω από τις δηλώσεις του κάθε φορά που αναφέρεται στα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki