Επεισόδια στα Τίρανα για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ

Σοβαρή ένταση επικράτησε στα Τίρανα, όπου εκατοντάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις έξω από το αλβανικό κοινοβούλιο. Οι κινητοποιήσεις αφορούσαν το μεγάλο τουριστικό σχέδιο που προωθεί στην Αλβανία η οικογένεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και το αίτημα για την παραίτηση του πρωθυπουργού, Έντι Ράμα. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, οι διαδηλωτές επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές, ενώ σημειώθηκαν και συλλήψεις.

Συγκρούσεις έξω από το κοινοβούλιο

Πολλές εκατοντάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί έξω από τις εισόδους του αλβανικού κοινοβουλίου, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους. Οι διαδηλωτές επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο, σε μια προσπάθεια να ασκήσουν πίεση για τα αιτήματά τους. Η κινητοποίηση αυτή οδήγησε σε σοβαρή ένταση στην περιοχή γύρω από το κοινοβούλιο.

Όπως αναφέρθηκε, οι συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό τη στιγμή που οι βουλευτές αποχωρούσαν από τη Βουλή. Η προσπάθεια αυτή προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση με τις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί για να διασφαλίσουν την τάξη και την ασφαλή διέλευση των βουλευτών. Οι συγκρούσεις αυτές χαρακτηρίστηκαν από σφοδρότητα, καθώς οι δύο πλευρές ήρθαν σε άμεση επαφή.

Εκτοξεύσεις αντικειμένων και συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω, με ορισμένους από τους συγκεντρωμένους να εκτοξεύουν διάφορα αντικείμενα. Συγκεκριμένα, εκσφενδονίστηκαν αυγά, ντομάτες και μπουκάλια εναντίον των αυτοκινήτων των βουλευτών. Τα οχήματα αυτά περνούσαν μέσα από τον «διάδρομο» που είχαν δημιουργήσει οι αστυνομικές δυνάμεις, σε μια προσπάθεια να προστατεύσουν την αποχώρηση των κοινοβουλευτικών.

Στο πλαίσιο των συγκρούσεων και της προσπάθειας των αστυνομικών δυνάμεων να επιβάλουν την τάξη, έγιναν αρκετές συλλήψεις. Αν και η αστυνομία δεν προέβη σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τον ακριβή αριθμό των προσαγωγών ή συλλήψεων, διαδηλωτές που αργότερα κατευθύνθηκαν προς ένα αστυνομικό τμήμα υποστήριξαν ότι περίπου 20 άτομα είχαν συλληφθεί. Οι συγκεντρωμένοι έξω από το τμήμα ζητούσαν την άμεση απελευθέρωση των πολιτών που είχαν συλληφθεί.

Το επίμαχο τουριστικό σχέδιο

Η σημερινή κινητοποίηση στα Τίρανα δεν ήταν μεμονωμένο γεγονός, αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης και μακροχρόνιας σειράς διαδηλώσεων. Συγκεκριμένα, η ημέρα αυτή σηματοδότησε την 101η συνεχόμενη ημέρα κινητοποιήσεων στην αλβανική πρωτεύουσα. Οι διαδηλώσεις αυτές στρέφονται κατά του μεγάλου σχεδίου τουριστικής αξιοποίησης που προωθεί η οικογένεια του Αμερικανού προέδρα Ντόναλντ Τραμπ στην Αλβανία.

Το εν λόγω σχέδιο έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση μεγάλου μέρους της κοινωνίας, οδηγώντας σε επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις με αίτημα την ακύρωσή του. Οι πολίτες εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις του σχεδίου και ζητούν την προστασία των τοπικών συμφερόντων, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη επένδυση δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Αίτημα για την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα

Πέρα από την αντίθεση στο τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ, οι διαδηλωτές έχουν διευρύνει τα αιτήματά τους, συμπεριλαμβάνοντας πλέον και την παραίτηση του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα. Το αίτημα αυτό προστίθεται στην ατζέντα των κινητοποιήσεων, υποδηλώνοντας ευρύτερη δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση και την πολιτική της.

Η συνεχής παρουσία των πολιτών στους δρόμους των Τιράνων για πάνω από εκατό ημέρες υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των διαδηλωτών να πιέσουν για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Η επιμονή τους δείχνει μια βαθιά ριζωμένη δυσαρέσκεια τόσο για το συγκεκριμένο τουριστικό έργο όσο και για την εν γένει διακυβέρνηση, ζητώντας ουσιαστικές αλλαγές στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki