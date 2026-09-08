Χάος στα βρετανικά αεροδρόμια: Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω τεχνικού προβλήματος

Ένα σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας, που διαχειρίζεται ο πάροχος NATS, οδήγησε σε μαζικές ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων την Τρίτη (8/9/26). Η δυσλειτουργία προκάλεσε εκτεταμένο χάος σε μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες σε απόγνωση. Οι εικόνες από τα διεθνή πρακτορεία αποτυπώνουν την τεράστια ταλαιπωρία των ταξιδιωτών που περίμεναν για ώρες στους τερματικούς σταθμούς.

Η έκταση του προβλήματος και οι ακυρώσεις

Το τεχνικό πρόβλημα στον πάροχο ελέγχου NATS προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις και έναν τεράστιο αριθμό ακυρώσεων σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα αεροδρόμια της Βρετανίας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, γίνεται λόγος για πάνω από 1.000 πτήσεις που έχουν ακυρωθεί, ενώ συγκεκριμένα αναφέρεται ότι τουλάχιστον 1.035 πτήσεις ακυρώθηκαν σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς η διακοπή στην εναέρια κυκλοφορία συνεχιζόταν.

Μέχρι αργά το απόγευμα της Τρίτης, είχαν αναφερθεί τουλάχιστον 600 ακυρωμένες πτήσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ της Τρίτης, ο αριθμός των πτήσεων που ακυρώθηκαν σε πέντε μεγάλα αεροδρόμια ήταν ως εξής: 291 στο Χίθροου του Λονδίνου, 181 στο Γκάτγουικ του Λονδίνου, 97 στο Στάνστεντ του Λονδίνου και 137 στην easyJet, 111 στην British Airways, 26 στην KLM, 22 στην Eurowings και 21 στην Ryanair.

Ποια αεροδρόμια επηρεάστηκαν

Ανάμεσα στα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν άμεσα από τις ακυρώσεις και τις καθυστερήσεις ήταν το Χίθροου, το Γκάτγουικ, το Μάντσεστερ, το Στάνστεντ, το Εδιμβούργο και το Δουβλίνο. Επίσης, το Λούτον του Λονδίνου, το Μπέρμιγχαμ και το Μπέλφαστ ήταν μεταξύ των αεροδρομίων που αντιμετώπισαν προβλήματα, καθώς πτήσεις από και προς αυτά επηρεάστηκαν.

Η αναστάτωση επεκτάθηκε και στις εισερχόμενες πτήσεις προς μεγάλο μέρος της νότιας Αγγλίας. Η Eurocontrol ανέφερε ότι ορισμένες εισερχόμενες πτήσεις κρατούνταν σε αεροδρόμια του εξωτερικού. Παρόλο που ο εναέριος χώρος παρέμεινε ανοιχτός, ο NATS τόνισε ότι η αποκατάσταση της ομαλότητας θα χρειαζόταν λίγο χρόνο.

Η ταλαιπωρία των επιβατών και οι αντιδράσεις των αεροπορικών εταιρειών

Εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες αεροπορικών εταιρειών βρέθηκαν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων, με τις εικόνες από τα αεροδρόμια να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Η Ryanair δήλωσε ότι περισσότεροι από 65.000 επιβάτες είχαν καθυστερήσει και ότι 50 πτήσεις της είχαν ακυρωθεί. Η easyJet ανέφερε ότι οι επιπτώσεις του προβλήματος επηρέασαν πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι αεροπορικές εταιρείες απαίτησαν να ληφθούν μέτρα μετά την τρίτη μεγάλης κλίμακας διακοπή λειτουργίας μέσα σε λίγο περισσότερο από τρία χρόνια. Η British Airways δήλωσε ότι η αναστάτωση θα επηρέαζε τη λειτουργία της τουλάχιστον μέχρι την Τετάρδη, προσφέροντας στους επιβάτες τη δυνατότητα δωρεάν αλλαγής κράτησης έως και την Παρασκευή. Η αναστάτωση αναμενόταν να συνεχιστεί μέχρι το βράδυ της Τρίτης και τις επόμενες ημέρες.

Προηγούμενα προβλήματα και η πορεία της αποκατάστασης

Το περιστατικό αυτό αποτελεί το τελευταίο πρόβλημα που πλήττει τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας. Το 2024, η ρυθμιστική αρχή αεροπορίας της Βρετανίας είχε δηλώσει ότι ο NATS έπρεπε να επανεξετάσει τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για διακοπές λειτουργίας. Αυτό συνέβη μετά από δυσλειτουργία της αυτόματης επεξεργασίας σχεδίων πτήσεων ένα χρόνο νωρίτερα, η οποία είχε προκαλέσει χάος σε όλα τα αεροδρόμια της Βρετανίας.

Το τρέχον πρόβλημα ξεκίνησε περίπου στη 1 μ.μ. την Τρίτη. Η Nats ανακοίνωσε ότι εντόπισε και εφάρμοσε μια λύση για την επανεκκίνηση του συστήματος επεξεργασίας πτήσεων σχεδόν τέσσερις ώρες αργότερα. Παρόλα αυτά, η πλειονότητα των πτήσεων που ήταν προγραμματισμένες να αναχωρήσουν από τα αεροδρόμια του Λονδίνου και άλλα αεροδρόμια δεν είχαν ακόμη απογειωθεί μέχρι τη στιγμή της ανακοίνωσης της λύσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis