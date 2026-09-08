Η σχέση Ηνωμένου Βασιλείου και Ισραήλ σε ύφεση: Εμπορικοί περιορισμοί και αλλαγή ρητορικής

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε εμπορικούς περιορισμούς στους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η κίνηση αυτή πυροδότησε έντονη αντίδραση από το Τελ Αβίβ, με ορισμένους αναλυτές να κάνουν λόγο για ένα ακόμα σημάδι ύφεσης στις σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ισραήλ. Η Βρετανία, που παραδοσιακά αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους συμμάχους του Ισραήλ στη Δύση, φαίνεται να αλλάζει πορεία.

Αλλαγή πολιτικής και ρητορικής μετά την επιστροφή των Εργατικών

Η επιστροφή του Εργατικού Κόμματος στην εξουσία, μετά από περισσότερο από μια δεκαετία στην αντιπολίτευση, έχει επιφέρει αλλαγές τόσο στις πολιτικές όσο και στη ρητορική της βρετανικής κυβέρνησης. Παρόλο που το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί διπλωματικούς δεσμούς και συνεχίζει να προμηθεύει ανταλλακτικά για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, μέσω του παγκόσμιου προγράμματος κοινής ωφέλειας στο οποίο έχει πρόσβαση το Ισραήλ, παρατηρούνται και διαφοροποιήσεις.

Συγκεκριμένα, η βρετανική κυβέρνηση έχει αναστείλει ορισμένες άδειες εξαγωγής όπλων και καταδικάζει συχνότερα τη συμπεριφορά του ισραηλινού στρατού και των εποίκων. Αυτή η διπλή προσέγγιση υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των σημερινών σχέσεων.

Οι δηλώσεις του Κιρ Στάρμερ και η αναίρεση

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ενόψει των γενικών εκλογών του 2024, ο τότε ηγέτης των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, είχε δηλώσει σε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό LBC του Ηνωμένου Βασιλείου ότι το Ισραήλ «έχει το δικαίωμα» να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στη Γάζα. Το σχόλιο αυτό προκάλεσε αναστάτωση σε πολλούς κύκλους.

Ο Κιρ Στάρμερ αργότερα ανακάλεσε την άποψή του, διευκρινίζοντας ότι πίστευε πως το Ισραήλ είχε δικαίωμα στην «αυτοάμυνα». Επιπλέον, τον Μάιο του 2025, ο ίδιος έγραψε ότι αντιτίθεται «έντονα» στην «επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα». Η δήλωση αυτή έγινε σε κοινή επιστολή με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Η παρέμβαση του υπουργού Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ

Την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ, ο οποίος διορίστηκε υπό τον νέο πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, προέβη σε σημαντικές δηλώσεις στη Βουλή των Κοινοτήτων. Ο κ. Μίλιμπαντ δήλωσε ότι θα καθορίσει μέτρα για να αποτρέψει τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε έργα όπως ο οικισμός E1 στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης βίας εναντίον των Παλαιστινίων τόσο στη Γάζα όσο και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υπογραμμίζοντας την ανησυχία της βρετανικής κυβέρνησης για την κατάσταση στην περιοχή.

Η στάση του Ισραήλ και η κοινή γνώμη

Η Ζένα Άγκα, αναλύτρια πολιτικής της Βρετανικής Παλαιστινιακής Επιτροπής, δήλωσε στο Al Jazeera ότι «προφανώς, η ρητορική διαφέρει μεταξύ τους [των πρωθυπουργών του Ηνωμένου Βασιλείου], αλλά ουσιαστικά, το ισραηλινό καθεστώς λειτουργεί ακριβώς όπως λειτουργούσε, ανεξάρτητα από το αν ο Άντι Μπέρναμ ή ο [πρώην Συντηρητικός πρωθυπουργός] Ρίσι Σουνάκ ήταν στο τιμόνι». Η δήλωση αυτή υποδηλώνει μια συνέχεια στην ισραηλινή πολιτική, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στη βρετανική ηγεσία.

Στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη συχνά χλευάζουν τη Βρετανία. Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο όπου η κοινή γνώμη στο Ηνωμένο Βασίλειο στρέφεται ολοένα και περισσότερο κατά της καταπίεσης των Παλαιστινίων, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης στις διμερείς σχέσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki