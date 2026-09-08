Τραγωδία στις Μπαχάμες: Νεκρή τετραμελής οικογένεια μετά από συντριβή αεροσκάφους

Μια οικογενειακή τραγωδία έλαβε χώρα στις Μπαχάμες, καθώς ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη σε θαλάσσια περιοχή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια τετραμελής οικογένεια. Οι επιβάτες, που αποτελούνταν από παππού, γιαγιά και τα δύο εγγόνια τους, βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους κοντά στο νησί Άντρος. Η οικογένεια, με καταγωγή από τη Φλόριντα, είχε αναχωρήσει από τις Μπαχάμες με προορισμό το Μαϊάμι, όταν χάθηκε η επαφή με το αεροσκάφος.

Οι επιβάτες και ο τραγικός επίλογος

Οι σοροί και των τεσσάρων επιβαινόντων στο ιδιωτικό αεροσκάφος εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή των Μπαχάμες. Η επιχείρηση αναζήτησης, που ξεκίνησε για την οικογένεια από τη Φλόριντα, κατέληξε δυστυχώς σε τραγικό επίλογο, αφού οι επιβάτες βρέθηκαν νεκροί κοντά στο νησί Άντρος.

Τα θύματα της συντριβής ταυτοποιήθηκαν ως ο 80χρονος πιλότος Μάριο Λαμάρ και η 79χρονη σύζυγός του, Λίλι Λαμάρ. Στο αεροσκάφος επέβαιναν επίσης τα δύο τους εγγόνια, η 28χρονη Σόφι Σόσα και ο 22χρονος Κρίστιαν Σόσα.

Η πορεία της μοιραίας πτήσης Piper PA-34

Το αεροσκάφος που ενεπλάκη στην τραγωδία ήταν ένα ιδιωτικό μοντέλο τύπου Piper PA-34. Είχε απογειωθεί από το Great Harbour Cay, μια περιοχή που βρίσκεται στις Μπαχάμες, με συγκεκριμένο προορισμό το Miami Executive Airport, το οποίο βρίσκεται στην πολιτεία της Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η επαφή των αρμόδιων πύργων ελέγχου με το αεροσκάφος χάθηκε σε ένα κρίσιμο σημείο της πτήσης. Συγκεκριμένα, η τελευταία επικοινωνία καταγράφηκε όταν το αεροσκάφος βρισκόταν περίπου 13 μίλια δυτικά του νησιού Άντρος. Λίγο αργότερα, οι τοπικές Αρχές ενημερώθηκαν για μια πιθανή συντριβή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, κοντά στην τοποθεσία Red Bays.

Η εμπειρία του πιλότου και η σύνδεση της οικογένειας με τις Μπαχάμες

Ο 80χρονος Μάριο Λαμάρ, ο οποίος βρισκόταν στα χειριστήρια του μοιραίου αεροσκάφους, διέθετε μεγάλη εμπειρία στον χώρο της αεροπορίας. Η πτητική του εμπειρία ξεπερνούσε τα 40 χρόνια, γεγονός που υπογραμμίζει την απροσδόκητη φύση του δυστυχήματος.

Ο κ. Λαμάρ πραγματοποιούσε συχνά πτήσεις προς τις Μπαχάμες, καθώς η οικογένειά του διατηρούσε εξοχική κατοικία στην περιοχή. Αυτή η στενή σχέση με τα νησιά εξηγεί την τακτική τους παρουσία εκεί και την πτήση επιστροφής προς τη Φλόριντα.

Οι εκτεταμένες έρευνες και οι δυσκολίες εντοπισμού

Μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους και την απώλεια επικοινωνίας, οι συγγενείς της οικογένειας Λαμάρ απηύθυναν άμεσα έκκληση για βοήθεια στις έρευνες εντοπισμού των αγνοουμένων. Η κινητοποίηση ήταν σημαντική, με πολλούς να προσφέρουν τη συνδρομή τους.

Τελικά, μέλη της οικογένειας, μαζί με πολίτες που συμμετείναν εθελοντικά στην επιχείρηση, κατάφεραν να εντοπίσουν τους τέσσερις αγνοούμενους επιβάτες. Οι σοροί τους ανασύρθηκαν από τη θάλασσα με τη χρήση ιδιωτικών σκαφών. Στις εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του αεροσκάφους και των επιβαινόντων συμμετείχε ενεργά και η αμερικανική Ακτοφυλακή. Ωστόσο, οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων δυσχεράνθηκαν σημαντικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή της συντριβής.

Με πληροφορίες από: Reader