Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας περίπου μίας ώρας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου. Η συνομιλία των δύο ηγετών επικεντρώθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, σε μια περίοδο όπου η Ουάσιγκτον εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης. Αυτή η επικοινωνία ακολούθησε τις επαφές των απεσταλμένων του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σε Μόσχα και Κίεβο, με στόχο τη διερεύνηση περιθωρίων για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων.

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών

Η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν διήρκεσε περίπου μία ώρα και πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, όπως επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν εκτενώς τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τονίζει την ανάγκη για άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε τη συνομιλία ως «ανοιχτή και εποικοδομητική», ενώ σε άλλη αναφορά περιγράφηκε ως «θετική, εποικοδομητική και ειλικρινής». Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποστήριξε την προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη προόδου κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Οι διπλωματικές προσπάθειες των απεσταλμένων

Η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών έλαβε χώρα μετά από μια σειρά διπλωματικών επαφών που πραγματοποίησαν οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Οι δύο άνδρες επισκέφθηκαν τη Μόσχα και, για πρώτη φορά, το Κίεβο, με στόχο να διερευνήσουν τις δυνατότητες επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ συναντήθηκαν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα στις 5 Σεπτεμβρίου. Την επόμενη ημέρα, 6 Σεπτεμβρίου, είχαν συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και την ομάδα του στο Κίεβο. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι συνομιλίες στη ρωσική πρωτεύουσα επικεντρώθηκαν σε «ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα».

Παρόλα αυτά, καμία από τις δύο πλευρές δεν ανακοίνωσε κάποια σημαντική εξέλιξη ή συμφωνία αμέσως μετά τις επαφές. Οι επαφές των Αμερικανών απεσταλμένων δεν φαίνεται να οδήγησαν σε άμεση δημόσια συμφωνία ή σε κάποια σαφή διπλωματική πρόοδο. Ωστόσο, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι οι δύο πρόεδροι αποτίμησαν θετικά τις επαφές των Αμερικανών απεσταλμένων σε Μόσχα και Κίεβο.

Οι θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό. Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε αυτόν τον τερματισμό με την προοπτική πλήρους αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον Γιούρι Ουσάκοφ, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο θα άνοιγε «εντυπωσιακές και εκτεταμένες» προοπτικές για την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων. Πρόσθεσε ότι αυτό θα είχε ιδιαίτερο αντίκτυπο στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις, προσφέροντας «τεράστια οφέλη» και για τις δύο χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία να επιτευχθεί πρόοδος σε αυτό το μέτωπο κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στις 6 Σεπτεμβρίου ότι ο Τραμπ θα επικοινωνούσε με τον Ρώσο ηγέτη, αφού προηγουμένως ενημερωνόταν από τους απεσταλμένους του. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμενόταν να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι διαβεβαιώσεις και οι εκτιμήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν

Από την πλευρά του, ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσίασε στον Ντόναλντ Τραμπ το σχέδιό του για την ειρηνευτική διαδικασία. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για την εκτίμησή του σχετικά με την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν εξήγησε επίσης τι θεωρεί ότι θα μπορούσαν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να συμβάλουν στον τερματισμό της σύγκρουσης το συντομότερο δυνατό. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φέρεται να διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι η Ρωσία «δεν έχει εχθρικά σχέδια» απέναντι στην Ευρώπη.

Αυτή η τοποθέτηση του Ρώσου προέδρου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία πληθαίνουν οι κατηγορίες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η Μόσχα βρίσκεται πίσω από δολιοφθορές και άλλες υβριδικές επιχειρήσεις σε διάφορα σημεία της ηπείρου.

Το ενδεχόμενο τριμερών συνομιλιών και οι διαφορές

Στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών, τέθηκε στο τραπέζι το ενδεχόμενο επανάληψης τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Το Κρεμλίνο έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν αποκλείει ένα τέτοιο σενάριο, αν και στην ενημέρωσή του για την τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ – Πούτιν δεν έκανε συγκεκριμένη αναφορά σε αυτό.

Παρά τις εντατικές διπλωματικές προσπάθειες, οι επαφές των απεσταλμένων δεν φαίνεται να οδήγησαν σε κάποια άμεση δημόσια συμφωνία ή σημαντική διπλωματική πρόοδο. Η Ρωσία και η Ουκρανία εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά ως προς τους όρους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διανύει πλέον τον πέμπτο χρόνο του και χαρακτηρίζεται ως ο πιο αιματηρός στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Ieidiseis