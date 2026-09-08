Οι τελευταίες ώρες της βασίλισσας Ελισάβετ: Το ημερολόγιο και η τελευταία της δημόσια εμφάνιση

Οι τελευταίες ώρες της βασίλισσας Ελισάβετ, η οποία απεβίωσε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, στο Μπαλμόραλ, δεν κύλησαν μέσα στο χάος που θα μπορούσε να αναμένει κανείς από το τέλος μιας βασιλείας 70 ετών. Αντίθετα, η εικόνα που αποκαλύφθηκε αργότερα ήταν πολύ πιο ήσυχη, με προσωπικές στιγμές και υπηρεσιακές καταγραφές να σηματοδοτούν το τέλος της ζωής της μονάρχη.

Το προσωπικό ημερολόγιο και η τελευταία καταχώριση

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως αρκετό καιρό μετά τον θάνατό της, αφορά το προσωπικό της ημερολόγιο. Η βασίλισσα Ελισάβετ συνέχισε να κρατά σημειώσεις μέχρι και τις τελευταίες ημέρες της ζωής της, με την τελευταία γνωστή καταχώριση να χρονολογείται στις 6 Σεπτεμβρίου 2022, μόλις δύο ημέρες πριν τον θάνατό της.

Το περιεχόμενο αυτής της τελευταίας καταχώρισης ήταν απολύτως πρακτικό και υπηρεσιακό. Η Ελισάβετ σημείωσε την επίσκεψη του ιδιωτικού της γραμματέα, Sir Edward Young, στο Μπαλμόραλ και τη συζήτησή τους σχετικά με τις διαδικασίες για την ορκωμοσία των νέων μελών του Συμβουλίου Επικρατείας (Privy Council), μετά την αλλαγή κυβέρνησης. Δεν υπήρχε καμία δραματική αναφορά στην υγεία της, ούτε κάποια ένδειξη ότι έγραφε γνωρίζοντας πως βρισκόταν στις τελευταίες ημέρες της. Αντίθετα, η καταχώριση έμοιαζε με μια ακόμη εργάσιμη ημέρα, αντανακλώντας τη γυναίκα που επί επτά δεκαετίες στον θρόνο κατέγραφε τι είχε κάνει, όχι τι ένιωθε.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Την ίδια ημέρα, στις 6 Σεπτεμβρίου, η βασίλισσα Ελισάβετ υποδέχθηκε στο Μπαλμόραλ τη Λιζ Τρας. Αυτή ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνιση της μονάρχη και ταυτόχρονα μία από τις πιο σημαντικές συνταγματικές πράξεις των τελευταίων ημερών της. Η Ελισάβετ ζήτησε από την Τρας να σχηματίσει κυβέρνηση, μετά την παραίτηση του Μπόρις Τζόνσον.

Η εικόνα της εκείνης της ημέρας απέκτησε εκ των υστέρων μια διαφορετική βαρύτητα. Η Ελισάβετ εμφανιζόταν εμφανώς καταβεβλημένη, αλλά στεκόταν όρθια, κρατώντας μπαστούνι και την χαρακτηριστική της τσάντα, εκτελώντας ένα από τα καθήκοντα που είχε αναλάβει αμέτρητες φορές κατά τη διάρκεια της βασιλείας της. Αυτή, όμως, θα ήταν η τελευταία φορά που θα εκτελούσε ένα τέτοιο καθήκον, μόλις δύο ημέρες πριν τον θάνατό της.

Οι στιγμές πίσω από τις κλειστές πόρτες του Μπαλμόραλ

Πίσω από τις κλειστές πόρτες του Μπαλμόραλ, η πραγματική εικόνα των τελευταίων ωρών της βασίλισσας ήταν ήσυχη. Η πριγκίπισσα Άννα βρισκόταν δίπλα στη μητέρα της, ενώ ο ιδιωτικός γραμματέας της κρατούσε σημειώσεις. Ο Κάρολος, από την πλευρά του, πληροφορήθηκε τον θάνατο της μητέρας του ενώ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι.

Για ώρες, ο κόσμος γνώριζε μόνο ότι οι γιατροί ανησυχούσαν για την υγεία της βασίλισσας. Η πλήρης εικόνα στο Μπαλμόραλ έγινε γνωστή σταδιακά, μέσα από το ημερολόγιο της ίδιας της Ελισάβετ, τα επίσημα αρχεία, τις μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί, καθώς και τις μεταγενέστερες έρευνες βασιλικών βιογράφων. Αυτές οι λεπτομέρειες άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την τελευταία ημέρα της μονάρχη, με την οποία οι Βρετανοί συνδέθηκαν βαθιά.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr