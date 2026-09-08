Ισραηλινή στήριξη στην Αργεντινή για τα Φώκλαντ εν μέσω έντασης με το Ηνωμένο Βασίλειο

Ακροδεξιοί Ισραηλινοί υπουργοί έχουν εκφράσει δημόσια τη στήριξή τους στην Αργεντινή αναφορικά με την αμφισβήτηση των βρετανικών διεκδικήσεων στα Νησιά Φώκλαντ. Η κίνηση αυτή παρουσιάζεται ως αντίποινα απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους να χαρακτηρίζουν το αρχιπέλαγος του Νότιου Ατλαντικού ως «κατεχόμενο έδαφος της Αργεντινής».

Η στάση αυτή έρχεται σε συνέχεια της απαγόρευσης που επέβαλε η βρετανική κυβέρνηση σε αγαθά που προέρχονται από παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Τα έντονα επικριτικά σχόλια από κορυφαίους υπουργούς του Ισραήλ αποδυναμώνουν τις ήδη επιδεινούμενες σχέσεις του Τελ Αβίβ με το Λονδίνο.

Η αμφισβήτηση των Φώκλαντ και η θέση της Αργεντινής

Η Αργεντινή απαίτησε πρόσφατα από τη Βρετανία να της παραδώσει τα Νησιά Φώκλαντ, τα οποία είναι γνωστά και ως Νησιά Μαλβίνες. Η απαίτηση αυτή είναι παρόμοια με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από το Λονδίνο στην Κίνα το 1997.

Η ιστορική διαμάχη για την κυριαρχία των νησιών έχει αναζωπυρωθεί, με την Αργεντινή να διεκδικεί σταθερά την περιοχή. Αυτή η διαρκής αμφισβήτηση χρησιμοποιείται πλέον από Ισραηλινούς πολιτικούς σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεθνών σχέσεων.

Η αντίδραση των Ισραηλινών υπουργών

Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X, στα ισπανικά, ότι είναι καιρός το Ισραήλ να «αναγνωρίσει δημόσια ότι τα Νησιά Μαλβίνες (γνωστά και ως Νησιά Φώκλαντ) αποτελούν έδαφος της Αργεντινής υπό κατοχή, το οποίο οι Βρετανοί κλέβουν βίαια από τον λαό της Αργεντινής».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, απαιτώντας την απέλαση του Βρετανού πρέσβη. Ο Σμότριτς δήλωσε ότι η βρετανική εντολή επί της Γης του Ισραήλ «έχει τελειώσει», υπογραμμίζοντας την έντονη δυσαρέσκεια της ισραηλινής πλευράς.

Οι κατηγορίες κατά της Βρετανίας

Ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ κατηγόρησε τη Βρετανία για γεωτρήσεις πετρελαίου στην περιοχή των Φώκλαντ, υποστηρίζοντας ότι αυτές οι ενέργειες «κλέβουν χρήματα από τον λαό της Αργεντινής». Κάλεσε μάλιστα τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αναγνωρίσει την κυριαρχία της Αργεντινής στα νησιά και να επιβάλει κυρώσεις «όσο συνεχίζεται η κατοχή».

Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν μέρος ενός μπαράζ επικρίσεων που στοχεύουν ευθέως το Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιώντας το ζήτημα των Φώκλαντ ως μοχλό πίεσης στις διμερείς σχέσεις. Οι ακροδεξιοί πολιτικοί επιδιώκουν το μέγιστο δυνατό εσωτερικό πολιτικό όφελος ενόψει των γενικών εκλογών τον επόμενο μήνα.

Η αιτία της έντασης: Βρετανικοί περιορισμοί στους οικισμούς

Αυτό που πυροδότησε τις επικριτικές δηλώσεις των Ισραηλινών υπουργών ήταν η προοπτική απαγόρευσης από τη Βρετανία του εμπορίου αγαθών από παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι περιορισμοί αυτοί είναι σύμφωνοι με μια συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου του 2024.

Η γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου απαιτεί από τις κυβερνήσεις παγκοσμίως να μην βοηθούν το Ισραήλ στην κατοχή παλαιστινιακών εδαφών. Επιπλέον, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ διατύπωσε την υποστήριξή του για μια λύση δύο κρατών, κάτι που έχει αναστατώσει τους δεξιούς Ισραηλινούς πολιτικούς και έχει συμβάλει στην κλιμάκωση της έντασης.

Επιδείνωση των σχέσεων Τελ Αβίβ-Λονδίνου

Τα έντονα επικριτικά σχόλια από κορυφαίους Ισραηλινούς υπουργούς αποδυναμώνουν περαιτέρω την ήδη επιδεινούμενη σχέση του Τελ Αβίβ με το Λονδίνο. Η χρήση του ζητήματος των Φώκλαντ ως μέσου αντιποίνων αντικατοπτρίζει την κλιμακούμενη διπλωματική διαμάχη.

Η στάση των ακροδεξιών πολιτικών του Ισραήλ, που επιδιώκουν εσωτερικό πολιτικό όφελος, έχει οδηγήσει σε μια πιο σκληρή γραμμή απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τις συνέπειες στις διμερείς σχέσεις να είναι εμφανείς και να αναμένεται να συνεχιστούν.

Με πληροφορίες από: Topontiki