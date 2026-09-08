Οι καταρράκτες Ιγκουασού «φούσκωσαν» μετά από ισχυρές βροχές

Οι καταρράκτες Ιγκουασού στη Βραζιλία παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό φαινόμενο στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς η ροή του νερού εκτοξεύτηκε σε επίπεδα πολύ πάνω από τον μέσο όρο. Συγκεκριμένα, η παροχή έφτασε τα 8,37 εκατομμύρια λίτρα ανά δευτερόλεπτο, ξεπερνώντας κατά 5,6 φορές τον ιστορικό μέσο όρο. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την ευρύτερη λεκάνη του ποταμού Ιγκουασού.

Εκτόξευση της παροχής νερού

Οι καταρράκτες Ιγκουασού στη Βραζιλία βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς η παροχή νερού τους σημείωσε δραματική αύξηση. Στις 2 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 13:00, η ροή έφτασε τα 8,37 εκατομμύρια λίτρα νερού ανά δευτερόλεπτο. Αυτό το νούμερο, σύμφωνα με στοιχεία της Urbia+Cataratas, είναι περίπου 5,6 φορές μεγαλύτερο από τον ιστορικό μέσο όρο, ο οποίος υπολογίζεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο λίτρα ανά δευτερόλεπτο.

Η άνοδος της παροχής είχε ξεκινήσει ήδη από τις 31 Αυγούστου. Μεγάλες ποσότητες νερού είχαν συγκεντρωθεί σε διάφορα σημεία της εκτεταμένης λεκάνης απορροής του ποταμού Ιγκουασού, οδηγώντας σταδιακά στην κορύφωση του φαινομένου.

Η εικόνα μετά την κορύφωση

Ακόμη και μετά την κορύφωση, η παροχή νερού παρέμεινε σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Το πρωί της 3ης Σεπτεμβρίου, οι καταρράκτες συνέχιζαν να δέχονται περίπου 7,75 εκατομμύρια λίτρα νερού κάθε δευτερόλεπτο. Παρότι η ποσότητα αυτή ήταν ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, εξακολουθούσε να υπερβαίνει κατά πολύ τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Η τεράστια αυτή ποσότητα νερού είχε ως αποτέλεσμα τον πλήρη μετασχηματισμό του τοπίου. Οι επιμέρους ροές των καταρρακτών ενώθηκαν, δημιουργώντας ισχυρότερες και πιο εντυπωσιακές πτώσεις νερού, ενώ η ομίχλη που σχηματίζεται στην περιοχή έγινε πολύ πιο έντονη, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα.

Αίτια των έντονων βροχοπτώσεων

Η απότομη αύξηση της παροχής νερού δεν περιορίστηκε μόνο στις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κοντά στο Foz do Iguaçu. Ο ποταμός Ιγκουασού διασχίζει ένα μεγάλο τμήμα της πολιτείας Paraná, με αποτέλεσμα το νερό από διάφορες περιοχές να καταλήγει σταδιακά στο σύστημα των καταρρακτών.

Σύμφωνα με το Simepar, οι βροχοπτώσεις που καταγράφηκαν κυρίως στις νότιες και δυτικές περιοχές του Paraná συνέβαλαν σημαντικά στην άνοδο της στάθμης του ποταμού. Η ευρύτερη περιοχή βρισκόταν παράλληλα σε περίοδο αυξημένης ατμοσφαιρικής αστάθειας, με διαδοχικά επεισόδια βροχών και καταιγίδων να επηρεάζουν την περιοχή.

Κορεσμένο έδαφος και μετεωρολογικές προβλέψεις

Το έδαφος στην περιοχή ήταν ήδη κορεσμένο από το νερό πριν από την έναρξη του Σεπτεμβρίου. Το Simepar είχε αναφέρει ότι ο Αύγουστος του 2026 είχε βροχοπτώσεις πάνω από τον μέσο όρο στο μεγαλύτερο μέρος της πολιτείας Paraná. Οι βροχές που έπεσαν τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου άφησαν τα ποτάμια και το έδαφος με αυξημένα αποθέματα νερού.

Η έναρξη του Σεπτεμβρίου συνοδεύτηκε από νέα κύματα αστάθειας, γεγονός που αύξησε την πιθανότητα σημαντικών μεταβολών στις παροχές των ποταμών. Οι μετεωρολόγοι αναμένουν βροχοπτώσεις πάνω από τα κανονικά επίπεδα σε όλες τις περιοχές του Paraná κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, ιδίως κατά το πρώτο μισό του μήνα. Παράγοντες όπως το πέρασμα ψυχρών μετώπων, τα συστήματα χαμηλών πιέσεων και η επίδραση του El Niño συμβάλλουν σε αυτή την πρόβλεψη, δημιουργώντας συνθήκες για περαιτέρω αυξομειώσεις στην παροχή των ποταμών.

Πρόσβαση επισκεπτών

Παρά την τεράστια ποσότητα νερού που διέρχονταν από τους καταρράκτες, η πρόσβαση των επισκεπτών στη βραζιλιάνικη πλευρά των Ιγκουασού παρέμεινε ανοιχτή, επιτρέποντας στους τουρίστες να παρακολουθήσουν από κοντά το εντυπωσιακό αυτό φυσικό φαινόμενο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta