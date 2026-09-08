Διπλωματική κλιμάκωση κατά του Ισραήλ: Βρετανία, Γαλλία και Καναδάς επιβάλλουν εμπάργκο, έρχονται αντίποινα

Η διπλωματική απομόνωση του Ισραήλ εντείνεται, καθώς η Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς ανακοίνωσαν συντονισμένα την απαγόρευση του εμπορίου αγαθών που παράγονται σε ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς κυρώσεων που στοχεύουν το Ισραήλ, ενώ παράλληλα, το Ισραήλ προχωρά σε αντίποινα κατά της Βρετανίας, διατάσσοντας το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ.

Οι κυρώσεις της Βρετανίας, της Γαλλίας και του Καναδά

Η Βρετανία ανακοίνωσε την Τρίτη την απαγόρευση του εμπορίου αγαθών που προέρχονται από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Αυτή η απόφαση ελήφθη σε συντονισμό με τη Γαλλία και τον Καναδά, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στις διεθνείς σχέσεις με το Ισραήλ.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Εντ Μίλιμπαντ, δήλωσε ότι η Βρετανία δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται σε «καταγγελίες» για την αδικία και τα δεινά, αλλά πρέπει να «δράσει» για να αντιταχθεί στην επέκταση των εποικισμών. Ο κ. Μίλιμπαντ, ο οποίος ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του υπουργού Εξωτερικών τον Ιούλιο, κατηγόρησε ισραηλινούς «τρομοκράτες» ότι πραγματοποιούν εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη με τη σιωπηρή υποστήριξη της ισραηλινής κυβέρνησης.

Στην πιο σφοδρή καταδίκη που έχει διατυπώσει ποτέ η βρετανική κυβέρνηση, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι το Λονδίνο θα υιοθετήσει πλέον επισήμως τη θέση πως η ισραηλινή κατοχή της Δυτικής Όχθης είναι στο σύνολό της παράνομη. Τόνισε ότι μια τέτοια αναγνώριση είναι «το ελάχιστο που αξίζουν οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τέτοια δεινά» και θα πρέπει να αποτελέσει «το προοίμιο για τη δικαιοσύνη».

Η διεύρυνση του «μετώπου» και η λύση των δύο κρατών

Το «μέτωπο» κατά του Ισραήλ διευρύνεται, καθώς εννέα ακόμη χώρες σκοπεύουν να περιορίσουν το εμπόριο με τους εποικισμούς. Πρόκειται για τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία, την Ιρλανδία, τη Νορβηγία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Οι υπουργοί Εξωτερικών αυτών των χωρών, μαζί με τη Βρετανία, τη Γαλλία και τον Καναδά, σε κοινή ανακοίνωση, ανέφεραν ότι οι ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης στη Δυτική Όχθη υπονομεύουν τη δυνατότητα μιας λύσης δύο κρατών.

Οι δώδεκα υπουργοί προειδοποίησαν ότι «η κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία, εν μέσω πρωτοφανών επιπέδων βίας από εποίκους και επέκτασης των εποικισμών». Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ανακοίνωσε τα μέτρα της Γαλλίας, δηλώνοντας ότι το Παρίσι θα ξεκινήσει διαδικασία για την απαγόρευση προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς. Ο κ. Μπαρό εξήγησε ότι η Δυτική Όχθη βρίσκεται κοντά σε κατάσταση έκρηξης, λόγω της φρενήρους επέκτασης των οικισμών, της έξαρσης βίας από εξτρεμιστές εποίκους εναντίον Παλαιστινίων και των τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν δεχθεί επίθεση από τις ίδιες τις ισραηλινές αρχές.

Ο κ. Μίλιμπαντ επανέλαβε τη μακροχρόνια υποστήπεξη της Βρετανίας στην ιδέα της λύσης των δύο κρατών, στην οποία το Ισραήλ αντιτίθεται. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σήμερα αρνούμαστε να παραμείνουμε απλοί παρατηρητές απέναντι σε περαιτέρω δεινά και στην καταστροφή της λύσης των δύο κρατών».

Η αντίδραση του Ισραήλ και τα αντίποινα

Το Ισραήλ προχώρησε σε άμεσα αντίποινα κατά της Βρετανίας για τις κυρώσεις που επέβαλε στους εποίκους της Δυτικής Όχθης. Ανακοινώθηκε το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στη Δυτική Όχθη και η απομάκρυνση των εκπροσώπων της Βρετανίας από τη συντονιστική αποστολή για τη Γάζα, η οποία ηγούνται οι ΗΠΑ.

Επιπλέον, διακόπτεται η εκπαίδευση των δυνάμεων της Παλαιστινιακής Αρχής από τις βρετανικές δυνάμεις. Το Ισραήλ θα απαγορεύσει επίσης την είσοδο σε δώδεκα εκπροσώπους του βρετανικού κοινοβουλίου, τους οποίους κατηγορεί για «αντισημιτική» δραστηριότητα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, χαρακτήρισε τις κυρώσεις «εξόφθαλμη παρέμβαση», σχολιάζοντας ότι «οι κυρώσεις απομακρύνουν ακόμη περισσότερο την πιθανότητα εξεύρεσης λύσης στη σύγκρουση». Ο κ. Σάαρ κατηγόρησε τους Εργατικούς για εχθρική συμπεριφορά κατά του Ισραήλ, δηλώνοντας: «Το Ισραήλ δεν έχει τίποτα εναντίον του βρετανικού λαού. Γνωρίζουμε ότι έχουμε πολλούς φίλους στη Βρετανία. Δυστυχώς, βρίσκεται στην εξουσία μια εχθρική κυβέρνηση των Εργατικών, η οποία ενεργεί συστηματικά εναντίον του Κράτους του Ισραήλ, και αυτό δεν μας αφήνει άλλη επιλογή από το να ανταποκριθούμε επιτέλους στις εχθρικές της ενέργειες».

Αξιωματούχος που εκπροσωπεί τους Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη χαρακτήρισε τις κυρώσεις κατά των οικισμών «αντισημιτικές και επαίσχυντες».

Διεθνείς επικρίσεις και η θέση των ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω του πρεσβευτή τους στο Ισραήλ, έχουν ήδη επικρίνει τις νέες κυρώσεις της Βρετανίας. Παράλληλα, δύο Ισραηλινοί υπουργοί ζήτησαν να ληφθούν μέτρα εναντίον της Βρετανίας, εντείνοντας το διπλωματικό κλίμα.

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Εντ Μίλιμπαντ, επανέλαβε ότι η θέση της Βρετανίας είναι πως η κατοχή στη Δυτική Όχθη είναι παράνομη. Το Λονδίνο, σύμφωνα με τον κ. Μίλιμπαντ, πιστεύει ότι λαμβάνει χώρα εθνοκάθαρση Παλαιστινίων σε περιοχές της Δυτικής Όχθης, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki