Η «δίνη» AI του Ντόναλντ Τραμπ: Από τον Ουάσινγκτον στον Χαλκ Χόγκαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ηλικία ογδόντα ετών, φαίνεται να έχει παρασυρθεί σε έναν «μαραθώνιο» αναρτήσεων τεχνητής νοημοσύνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες. Αυτή η δραστηριότητα έχει προκαλέσει ανησυχία και λύπηση για την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρώην πρόεδρος έχει «ζαλίσει» τους χρήστες με μία σειρά από προκλητικά, ακούσια αστεία ή και απλά αψυχολόγητα posts.

Η αρχή του «μαραθωνίου» AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εθισμένος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει εμπνεύσει τις τελευταίες ώρες τόσο λύπηση όσο και ανησυχία για την ηγεσία των ΗΠΑ. Φαίνεται να έχει παρασυρθεί σε μία «δίνη» από ακατάσχετο «AI shitposting», όπως χαρακτηρίζεται η συνεχής ροή αναρτήσεων με εικόνες που έχουν δημιουργηθεί μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Το τελευταίο 24ωρο, ο Ρεπουμπλικανός έχει αναρτήσει πλήθος εικόνων στις οποίες φαντασιώνεται τον εαυτό του με διάφορους ρόλους. Αυτοί οι ρόλοι περιλαμβάνουν ιστορική φιγούρα, ηγέτη μίας τεχνολογικής επανάστασης, ακόμα και σταρ του WWE.

Η αφορμή με τον Ρόμπερτ ντε Νίρο

Η αφετηρία αυτού του παροξυσμού με τις εικόνες τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζεται σε ένα συγκεκριμένο γεγονός που αφορά τον Ρόμπερτ ντε Νίρο. Ο διάσημος ηθοποιός είναι ένα από τα πλέον βαρύνοντα ονόματα του Χολιγουντιανού τζετ σετ που αντιμάχεται τον Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας τον χαρακτηρίσει «τύρρανο» και αμφισβητώντας την πνευματική του οξύτητα για να ηγείται των ΗΠΑ.

Λίγο παραπάνω από μία ημέρα πριν, συγκεκριμένα κατά τις 11:54 ώρα ΗΠΑ, ο πρόεδρος ανάρτησε μία εικόνα που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Η εικόνα αυτή απεικόνιζε τον καταξιωμένο ηθοποιό να κρατά ένα φανελάκι με την επιγραφή «Ο Τραμπ είναι ο πρόεδρός μου», αντιστρέφοντας μία προηγούμενη δήλωσή του. Από τότε, οι αναρτήσεις στον λογαριασμό του προέδρου στο Truth Social πήραν την «κατιούσα».

Ιστορικές συναντήσεις και γεωγραφικές αλλαγές

Λίγο αργότερα από την ανάρτηση για τον ντε Νίρο, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε με μία εικόνα που τον έδειχνε μαζί με τον πρώτο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζορτζ Ουάσινγκτον, σε έξοδο για ιππασία. Σε επόμενη ανάρτηση, ο Τραμπ φάνηκε να μεταφέρει τον εθνοπατέρα στο παρόν, απεικονίζοντάς τον δίπλα του στον Λευκό Οίκο. Η λεζάντα της συγκεκριμένης εικόνας ανέφερε: «Ο πρόεδρος Ουάσινγκτον επισκέπτεται τον πρόεδρο Τραμπ».

Μέσα στα επόμενα δέκα λεπτά, ακολούθησε ένας πανζουρλισμός από εικόνες τεχνητής νοημοσύνης. Σε αυτές, ο Τραμπ εμφανιζόταν να διαγράφει το όνομα της λίμνης Οντάριο και να την μετονομάζει σε λίμνη «Αμερικής». Επίσης, σχεδίαζε στολές για τη «διαστημική δύναμη ασφαλείας» των ΗΠΑ, χαιρετούσε ως ταμίας σε φαστφουντάδικο και έδινε στα σύνορα του Ιράν το σχήμα του δικού του προφίλ.

Πολιτικές αναφορές και μεταμορφώσεις

Η σειρά των αναρτήσεων συνεχίστηκε και αργότερα την ίδια ημέρα. Συγκεκριμένα, στις 14:40 ώρα ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε μία εικόνα όπου στέκεται δίπλα σε μία οθόνη. Στην οθόνη αυτή, απεικονιζόταν ο Τζο Μπάιντεν να φορά ένα καπελάκι με την επιγραφή «Τραμπ 2024».

Άλλες αναρτήσεις της ίδιας ώρας περιλάμβαναν την απεικόνιση ενός πλοίου με το όνομα «Δυμοκρατικό Κώμα» να βυθίζεται, παρομοιαζόμενο με τον Τιτανικό. Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ μεταμορφώθηκε στον θρύλο του κατς, Χαλκ Χόγκαν, ολοκληρώνοντας έτσι μία σειρά από ποικίλες και ασυνήθιστες αναρτήσεις τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από: Reader