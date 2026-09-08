Η Άνγκελα Μέρκελ σοκαρισμένη από τη νίκη του AfD: «Η καρδιά μου ματώνει»

Η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της και τη βαθιά της ανησυνχία για την εκλογική επιτυχία του κόμματος AfD στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ. Η Μέρκελ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «απλώς σοκαριστικό», δηλώνοντας με έμφαση ότι «η καρδιά μου ματώνει» ως μέλος του CDU. Υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μια «πραγματική καμπή» στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, προκαλώντας αντιδράσεις που κυριαρχούν στην πολιτική επικαιρότητα της χώρας και όχι μόνο.

Η «καμπή» στην ιστορία της Γερμανίας

Η νίκη του AfD στις πρόσφατες εκλογές που διεξήχθησαν στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση και προβληματισμό, κυριαρχώντας στην πολιτική επικαιρότητα της Γερμανίας. Η Άνγκελα Μέρκελ, μια προσωπικότητα που σημάδεψε τη γερμανική πολιτική σκηνή ως καγκελάριος από το 2005 έως το 2021, δεν έκρυψε την έκπληξη και την απογοήτευσή της για το εκλογικό αυτό αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντάς το «απλώς σοκαριστικό».

Στις δηλώσεις της, η πρώην καγκελάριος τόνισε πως η εκλογική επιτυχία του AfD συνιστά «μια καμπή, μια πραγματική καμπή, που βιώνουμε στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας». Αυτή η φράση υποδηλώνει το μέγεθος της αλλαγής που βλέπει να συντελείται στο πολιτικό τοπίο της χώρας, αναδεικνύοντας τις ανησυχίες της για τις μελλοντικές εξελίξεις.

Η ανησυχία για την επικράτηση του συναισθήματος

Πέρα από την άμεση αντίδρασή της για το εκλογικό αποτέλεσμα, η Άνγκελα Μέρκελ εξέπρασε επίσης μια βαθύτερη ανησυνχία σχετικά με τον τρόπο που οι πολίτες αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα και λαμβάνουν τις αποφάσεις τους. Σύμφωνα με την ίδια, για πολλούς ανθρώπους, τα πραγματικά δεδομένα και τα αντικειμενικά γεγονότα έχουν χάσει τη βαρύτητά τους, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί το συναίσθημα στις επιλογές τους.

Η πρώην καγκελάριος υπογράμμισε την κρισιμότητα αυτής της τάσης, τονίζοντας ότι μια τέτοια στάση δεν πρέπει να γίνει πλειοψηφική. Η επικράτηση του συναισθήματος έναντι της λογικής και των δεδομένων αποτελεί, κατά την άποψή της, έναν παράγοντα που μπορεί να διαβρώσει τις βάσεις της ορθολογικής πολιτικής και κοινωνικής λειτουργίας.

Το παράδειγμα της Σαξονίας-Άνχαλτ και η αντίληψη της ευημερίας

Για να επεξηγήσει την ανησυχία της σχετικά με την αποσύνδεση μεταξύ δεδομένων και συναισθήματος, η Μέρκελ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην κατάσταση στη Σαξονία-Άνχαλτ. Παρά το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο κρατίδιο έχουν σημειωθεί θετικές εξελίξεις, όπως η μείωση της ανεργίας και η αύξηση της ατομικής ευημερίας των κατοίκων, η αντίληψη του κοινού φαίνεται να μην ανταποκρίνεται σε αυτά τα πραγματικά δεδομένα.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, η Μέρκελ ανέφερε τη δήλωση του επικεφαλής υποψηφίου του AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ. Όταν του επισημάνθηκαν τα βελτιωμένα οικονομικά στοιχεία, ο Ζίγκμουντ απάντησε: «Μπορεί να είναι έτσι, αλλά ο κόσμος δεν το αισθάνεται». Αυτή η απάντηση, σύμφωνα με την πρώην καγκελάριο, αναδεικνύει την επικράτηση μιας υποκειμενικής αίσθησης έναντι των αντικειμενικών γεγονότων, κάτι που θεωρεί ιδιαίτερα προβληματικό για την πολιτική συζήτηση.

Προειδοποίηση για «οπισθοδρόμηση του πολιτισμού»

Η Άνγκελα Μέρκελ υπενθύμισε τη σημασία της συλλογικής συμφωνίας πάνω στα πραγματικά δεδομένα, χαρακτηρίζοντάς την ως μια κατάκτηση του Διαφωτισμού. Η ικανότητα των ανθρώπων να βασίζονται σε κοινά αποδεκτά γεγονότα και να διαμορφώνουν τις απόψεις τους με βάση αυτά, υπήρξε θεμελιώδης για την εξέλιξη και την πρόοδο των κοινωνιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρώην «σιδηρά κυρία» της γερμανικής πολιτικής σκηνής προειδοποίησε ότι εάν το συναίσθημα αποκτήσει πλέον την πρωτοκαθεδρία και τα γεγονότα πάψουν να θεωρούνται το σημαντικότερο κριτήριο για την αξιολόγηση της πραγματικότητας, αυτό θα συνιστούσε «οπισθοδρόμηση του πολιτισμού». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία η Μέρκελ αντιμετωπίζει τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και τις ευρύτερες κοινωνικές τάσεις που αυτές σηματοδοτούν.

Με πληροφορίες από: Topontiki