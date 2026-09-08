Τεχνικό πρόβλημα καθήλωσε πτήσεις σε αεροδρόμια της Βρετανίας

Σημαντικά προβλήματα στις αναχωρήσεις πτήσεων παρατηρήθηκαν σε αεροδρόμια σε ολόκληρη τη Βρετανία, έπειτα από τεχνικό ζήτημα που αντιμετώπισε ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS. Η διοίκηση του αεροδρομίου Χίθροου ήταν αυτή που ανακοίνωσε αρχικά την κατάσταση, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι οι αφίξεις πτήσεων δεν επηρεάζονται προς το παρόν. Το πρόβλημα έχει δημιουργήσει αναστάτωση, με αρκετά μεγάλα αεροδρόμια της χώρας να αναφέρουν πιθανές επιπτώσεις στις λειτουργίες τους.

Το τεχνικό πρόβλημα στην NATS

Ο πάροχος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας, NATS, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα τεχνικό πρόβλημα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την αναστάτωση στις αναχωρήσεις πτήσεων από τα βρετανικά αεροδρόμια. Η υπηρεσία έχει ξεκινήσει άμεσα τη διερεύνηση του ζητήματος, με εξειδικευμένους τεχνικούς να έχουν ήδη μεταβεί στο σημείο για την επίλυσή του.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η NATS επιβεβαίωσε την κατάσταση, δηλώνοντας: «Διερευνούμε ένα τεχνικό πρόβλημα που προκαλεί αναστάτωση στις αναχωρήσεις πτήσεων. Οι μηχανικοί μας βρίσκονται επί τόπου και θα δώσουμε νεότερη ενημέρωση το συντομότερο δυνατό». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσπάθεια για άμεση αποκατάσταση της ομαλότητας στην εναέρια κυκλοφορία της χώρας.

Το αεροδρόμιο του Χίθροου

Η αναστάτωση που προκλήθηκε από το τεχνικό πρόβλημα της NATS έχει επηρεάσει σημαντικά τις πτήσεις αναχώρησης σε πολλά αεροδρόμια της Βρετανίας. Το αεροδρόμιο Χίθροου, το οποίο αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο πολυσύχναστους κόμβους της Ευρώπης, ήταν ένα από τα πρώτα που ανακοίνωσαν προβλήματα. Η διοίκηση του Χίθροου επιβεβαίωσε την κατάσταση, τονίζοντας ότι οι προβληματικές λειτουργίες αφορούν τις αναχωρήσεις πτήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το αεροδρόμιο του Χίθροου τόνισε τη στενή συνεργασία του με την NATS. Ο στόχος είναι η επίλυση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να αποκατασταθούν οι κανονικές ροές των πτήσεων και να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία των επιβατών. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην άμεση αποκατάσταση της ομαλότητας στον εναέριο χώρο.

Άλλα βρετανικά αεροδρόμια σε αναστάτωση

Πέρα από το Χίθροου, και άλλα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας ανέφεραν επιπτώσεις στις λειτουργίες τους λόγω του τεχνικού προβλήματος. Το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου, για παράδειγμα, ενημέρωσε τους ταξιδιώτες του μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, γνωστοποιώντας ότι το πρόβλημα ενδέχεται να επηρεάσει τις δικές του δραστηριότητες. Αυτό υποδηλώνει ότι η αναστάτωση δεν περιορίζεται μόνο στην πρωτεύουσα.

Ανάλογες αναφορές για προβλήματα στις αναχωρήσεις έγιναν και από τα αεροδρόμια Γκάτγουικ, Μάνστεστερ και Στάνστεντ. Η ευρεία αυτή γεωγραφική κατανομή των αναφορών καταδεικνύει την έκταση του ζητήματος και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε εθνικό επίπεδο. Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει πτήσεις από αυτά τα αεροδρόμια καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες για νεότερες πληροφορίες.

Οι αφίξεις δεν έχουν επηρεαστεί

Παρά την εκτεταμένη αναστάτωση και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις αναχωρήσεις πτήσεων από τα βρετανικά αεροδρόμια, οι αρχές έχουν διευκρινίσει ότι οι αφίξεις πτήσεων δεν έχουν επηρεαστεί προς το παρόν. Αυτό σημαίνει ότι τα αεροσκάφη που κατευθύνονται προς τη Βρετανία συνεχίζουν να προσγειώνονται κανονικά, χωρίς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις που να σχετίζονται με το συγκεκριμένο τεχνικό πρόβλημα του NATS.

Η πληροφορία αυτή παρέχει μια σημαντική διαβεβαίωση στους ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να φτάσουν στη χώρα, καθώς η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη για όσους πρόκειται να αναχωρήσουν. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του προβλήματος και αναμένεται να παράσχουν περαιτέρω ενημερώσεις μόλις υπάρξουν νεότερα στοιχεία σχετικά με την πλήρη επίλυση του τεχνικού ζητήματος και την αποκατάσταση της ομαλότητας σε όλες τις πτήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki