Συναγερμός στην Ολλανδία για θανατηφόρα χάπια έκστασης με τη μορφή του Τραμπ

Ιδιαίτερη ανησυχία έχει προκαλέσει στην Ολλανδία ο εντοπισμός επικίνδυνων χαπιών έκστασης, τα οποία ξεχωρίζουν λόγω της εμφάνισής τους, καθώς έχουν τη μορφή του κεφαλιού του Ντόναλντ Τραμπ. Το Ινστιτούτο Trimbos, που δραστηριοποιείται στους τομείς της ψυχικής υγείας και των εξαρτήσεων, προχώρησε στην έκδοση «κόκκινης προειδοποίησης», ζητώντας από τους πολίτες να μην καταναλώσουν τα συγκεκριμένα δισκία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η κινητοποίηση ακολούθησε την παράδοση αρκετών τέτοιων χαπιών σε κέντρα του εθνικού δικτύου ελέγχου ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για δομές στις οποίες οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τη χημική σύνθεση ουσιών πριν από την κατανάλωσή τους.

Η επικίνδυνη σύνθεση των χαπιών

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι αποκάλυψαν υψηλή συγκέντρωση παραμεθοξυμεθαμφεταμίνης, γνωστής ως PMMA. Πρόκειται για συνθετική ψυχοδραστική ουσία με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο MDMA, το οποίο αποτελεί το βασικό συστατικό των χαπιών έκστασης.

Η σημαντική διαφορά είναι ότι η PMMA χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αρχίσει να δρα στον οργανισμό. Αυτό δημιουργεί έναν ιδιαίτερα σοβαρό κίνδυνο, καθώς κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι το χάπι δεν είχε αποτέλεσμα και να καταναλώσει δεύτερο ή ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα.

Μέχρι να εμφανιστεί η δράση της ουσίας, όμως, η συγκέντρωσή της στον οργανισμό ενδέχεται να έχει ήδη ανέβει σε τοξικά επίπεδα, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο υπερδοσολογίας.

Οι κίνδυνοι για την υγεία

Το Trimbos προειδοποιεί ότι τα συγκεκριμένα χάπια μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, η οποία σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρα. Η υπερθερμία που προκαλείται από διεγερτικές ουσίες μπορεί να συνοδευτεί από αφυδάτωση, καρδιακές αρρυθμίες και σπασμούς.

Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, υπάρχει κίνδυνος ανεπάρκειας ζωτικών οργάνων, καθιστώντας την κατανάλωση των συγκεκριμένων δισκίων εξαιρετικά επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή.

Άγνωστες περιπτώσεις θυμάτων

Η εκπρόσωπος του Trimbos, Άνικ Γκρότχαους, ανέφερε στο Associated Press ότι δεν είναι γνωστή περίπτωση θύματος στο αίμα του οποίου να έχει ανιχνευτεί PMMA. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν αλλάζει την εκτίμηση για την επικινδυνότητα των δισκίων ούτε την ανάγκη άμεσης προειδοποίησης όσων ενδέχεται να έρθουν σε επαφή μαζί τους.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr