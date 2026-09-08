Η Βρετανία κατηγορεί το Ισραήλ για «εθνοκάθαρση» στη Δυτική Όχθη και επιβάλλει απαγόρευση εισαγωγών

Η Βρετανία κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «κλείνει τα μάτια» σε «εθνοκάθαρση» που διαπράττεται από εποίκους στη Δυτική Όχθη. Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ ανακοίνωσε την απαγόρευση εισαγωγών αγαθών από οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος συντονισμένης δράσης με άλλες χώρες, οι οποίες προανήγγειλαν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς.

Βρετανικές κατηγορίες για «εθνοκάθαρση»

Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ δήλωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει πως μια εθνοκάθαρση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η εθνοκάθαρση διαπράττεται από «τρομοκράτες εποίκους».

Ο Μίλιμπαντ τόνισε ότι «πολύ συχνά, η ισραηλινή κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε αυτή την κατάσταση». Πρόσθεσε μάλιστα πως «ακόμα χειρότερα, ορισμένα από τα μέλη της έχουν κάνει δηλώσεις και έχουν λάβει μέτρα που αποσκοπούν στην υποστήριξη του αναγκαστικού εκτοπισμού Παλαιστινίων».

Απαγόρευση εισαγωγών και διεθνής συντονισμός

Σε συνέχεια των δηλώσεών του, ο Εντ Μίλιμπαντ ανακοίνωσε την επιβολή απαγόρευσης εισαγωγής προϊόντων από παράνομους οικισμούς στα κατεχόμενα εδάφη. Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε μια συντονισμένη κίνηση με άλλες χώρες, οι οποίες έχουν επίσης εκφράσει την πρόθεσή τους να λάβουν παρόμοια μέτρα.

Συγκεκριμένα, οι υπουργοί Εξωτερικών δώδεκα χωρών προανήγγειλαν, με κοινό τους ανακοινωθέν, «κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη». Η ενέργεια αυτή αποτελεί ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία των εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και την επέκταση των οικισμών.

Στην ανακοίνωση, την οποία δημοσιοποίησε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, υπογραμμίζεται ότι η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σουηδία επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να επιβάλουν εθνικούς περιορισμούς στο εμπόριο αγαθών με οικισμούς που είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου. Επίσης, εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο υιοθέτησης τέτοιων περιορισμών ή άλλων μέτρων σύμφωνα με τις εθνικές τους διαδικασίες, ή και να υποστηρίξουν ευρωπαϊκούς περιορισμούς με αυτό το σκεπτικό.

Η στάση του Λονδίνου

Ο Εντ Μίλιμπαντ δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων πως η Βρετανία δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται στην απλή «καταγγελία» της αδικίας και των βασάνων. Τόνισε την ανάγκη η χώρα να «δράσει» προκειμένου να αντιταχθεί στην επέκταση των οικισμών.

Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της ενεργού στάσης, δηλώνοντας: «Σήμερα αρνούμαστε να είμαστε θεατές σε περαιτέρω βάσανα και στην καταστροφή της λύσης των δύο κρατών».

Ο πιθανός οικονομικός αντίκτυπος

Παρά την επιβολή της απαγόρευσης, ο αντίκτυπος στο ετήσιο διμερές εμπόριο, το οποίο ανέρχεται σε 6 δισεκατομμύρια λίρες, είναι πιθανό να είναι ελάχιστος. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που το Ηνωμένο Βασίλειο θα διαφοροποιήσει τα αγαθά που προέρχονται από οικισμούς της Δυτικής Όχθης από τα προϊόντα που κατασκευάζονται στο Ισραήλ παραμένουν ασαφείς.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki