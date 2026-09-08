Ο Μακρόν ζητά ευρωπαϊκό μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 15

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιχειρεί πλέον να μεταφέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την προσπάθεια για απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά το «μπλόκο» που δέχθηκε το αντίστοιχο σχέδιο στη Γαλλία.

Ο Μακρόν απέστειλε επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητώντας τη θέσπιση κοινής νομοθεσίας για τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, με στόχο τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η γαλλική αποτυχία και η στροφή στην Ευρώπη

Η παρέμβαση του Γάλλου προέδρου στις Βρυξέλλες ακολουθεί την αποτυχία της γαλλικής κυβέρνησης να εφαρμόσει μια αντίστοιχη απαγόρευση σε εθνικό επίπεδο. Το νομοσχέδιο που είχε προωθηθεί στο Παρίσι απορρίφθηκε το καλοκαίρι από το Συνταγματικό Συμβούλιο, πριν προλάβει να τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποστηρίζει πλέον ότι απαιτείται μια συνολική ευρωπαϊκή απάντηση, χαρακτηρίζοντας επείγουσα την υιοθέτηση ενός κοινού πλαισίου. Στην επιστολή του, ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε: «Πιστεύω ότι έχει πλέον καταστεί απαραίτητο να προχωρήσουμε περαιτέρω και, μέσω ενός νέου ευρωπαϊκού νομοθετικού κειμένου, να εναρμονίσουμε μια απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, προκειμένου να προστατεύσουμε όλα τα παιδιά σε ολόκληρη την Ένωση».

Διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο

Η συζήτηση γύρω από τη χρήση των social media από παιδιά έχει ενταθεί διεθνώς, ιδιαίτερα μετά την ιστορική απόφαση της Αυστραλίας να υιοθετήσει απαγόρευση για τους ανήλικους το περασμένο έτος. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν πλέον αντίστοιχους περιορισμούς, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία και την ασφάλεια των νέων.

Ωστόσο, δεν υπάρχει ενιαία στάση στην Ευρώπη. Ορισμένες χώρες, κυρίως στη Σκανδιναβία, θεωρούν ότι η απόφαση για την πρόσβαση των παιδιών στις πλατφόρμες θα πρέπει να παραμένει πρωτίστως στην ευθύνη των γονέων.

Οι προτεραιότητες του Μακρόν και η στάση της Κομισιόν

Ο Μακρόν, ο οποίος διανύει τον τελευταίο χρόνο της προεδρικής του θητείας ενόψει των γαλλικών εκλογών του 2027, έχει αναγάγει το συγκεκριμένο ζήτημα σε μία από τις προτεραιότητές του. Παράλληλα με την πίεση που ασκεί προς τις υπόλοιπες κυβερνήσεις της ΕΕ, έχει ξεκαθαρίσει ότι η Γαλλία θα επιχειρήσει να επεξεργαστεί εκ νέου και σε εθνικό επίπεδο τη νομοθεσία που απορρίφθηκε.

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινηθεί προς την κατεύθυνση περιορισμού της πρόσβασης μικρών παιδιών στα social media σε ολόκληρη την ΕΕ.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr