Η σαρωτική νίκη της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ και ο πολιτικός σεισμός στη Γερμανία

Καθώς το σοκ από τη σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ εξαπλωνόταν την Κυριακή, η πολιτική σκηνή της Γερμανίας βρέθηκε αντιμέτωπη με σημαντικές αναταράξεις. Οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU) υπέστησαν μια ταπεινωτική ήττα, ενώ το ακροδεξιό κόμμα AfD εκτόξευσε τα ποσοστά του, προκαλώντας έναν ευρύτερο πολιτικό σεισμό. Το αποτέλεσμα αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση τη σταθερότητα του κυβερνητικού συνασπισμού και τη θέση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Η σαρωτική άνοδος της AfD

Η ακροδεξιά AfD πανηγυρίζει μια σαρωτική νίκη στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε αίσθηση σε όλη τη Γερμανία. Το κόμμα κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τις έδρες του στο κρατιδιακό κοινοβούλιο, ανεβαίνοντας από τις 23 στις 39 έδρες. Αυτή η εκλογική επιτυχία δίνει στην AfD κάθε λόγο να αισθάνεται δικαιωμένη και να εκφράζει την αισιοδοξία της για το μέλλον.

Η συμπρόεδρος της AfD, Άλις Βάιντελ, δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει το εκλογικό αποτέλεσμα με έντονο τρόπο. Μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων, δήλωσε ότι το CDU «δεν θα κερδίσει ποτέ ξανά εκλογές», υπογραμμίζοντας την πεποίθηση του κόμματός της για την πολιτική του κυριαρχία και την παρακμή των κεντροδεξιών αντιπάλων του.

Η ταπεινωτική ήττα των Χριστιανοδημοκρατών

Για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU), το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ ήταν ταπεινωτικό. Το κόμμα του Μερτς έχασε περισσότερες από τις μισές έδρες του στο κρατιδιακό κοινοβούλιο, γεγονός που σηματοδοτεί μια σοβαρή οπισθοχώρηση για την κεντροδεξιά παράταξη. Η κατάρρευση του CDU ήταν εμφανής από τα πρώτα exit polls, προκαλώντας ανησυχία στους κόλπους του.

Η ήττα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προεκλογικές υποσχέσεις του Φρίντριχ Μερτς. Όταν διεκδικούσε την εξουσία, ο Μερτς είχε δηλώσει ότι με μια αποτελεσματική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του, θα κατάφερνε εύκολα να περιορίσει την AfD στο μισό. Το τωρινό αποτέλεσμα όχι μόνο δεν επιβεβαιώνει αυτή την υπόσχεση, αλλά δείχνει μια εκτόξευση της ακροδεξιάς δύναμης.

Η αμφισβητούμενη θέση του καγκελάριου Μερτς

Η εκλογική συντριβή στη Σαξονία-Άνχαλτ, αν και δεν είναι άμεσα προσωπική ευθύνη του Φρίντριχ Μερτς, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην πολιτική του θέση. Η ικανότητά του να διατηρήσει ενωμένο τον κυβερνητικό συνασπισμό του και να παραμείνει στην καγκελαρία δεν είναι πλέον βέβαιη. Η πολιτική πίεση που δέχεται ο Μερτς εντείνεται, καθώς το κόμμα του αντιμετωπίζει μια κρίσιμη περίοδο.

Υπάρχει μια ειρωνική εξήγηση για την έλλειψη άμεσης ευθύνης του Μερτς για την εκλογική ήττα. Ο ίδιος ο Μερτς είναι τόσο αντιδημοφιλής, που το ίδιο του το κόμμα επέλεξε να μην τον χρησιμοποιήσει στην προεκλογική εκστρατεία. Το πρόσωπό του δεν υπήρχε στις αφίσες της εκστρατείας, γεγονός που υποδηλώνει την προσπάθεια του CDU να αποστασιοποιηθεί από την εικόνα του.

Η αντιμετώπιση του Μερτς από το ίδιο του το κόμμα

Η αντιμετώπιση του Φρίντριχ Μερτς από το ίδιο του το κόμμα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης. Όταν ο καγκελάριος επισκέφθηκε το Μαγδεμβούργο, την πρωτεύουσα του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ, το κοινό αποκλείστηκε προσεκτικά από την εκδήλωση. Αυτή η ενέργεια αποτελεί μια σαφή ένδειξη του τρόπου με τον οποίο το CDU αντιμετωπίζει πλέον τον ηγέτη του.

Ο αποκλεισμός του κοινού από τις εμφανίσεις του Μερτς και η απουσία του από τις προεκλογικές αφίσες δείχνουν την προσπάθεια του κόμματος να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του καγκελάριου σε ένα αρνητικό κλίμα. Αυτή η τακτική υπογραμμίζει την αμφισβήτηση της δημοτικότητάς του και την ανησυχία για το πώς η παρουσία του θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τα εκλογικά αποτελέσματα.

Ο πολιτικός σεισμός και η διεθνής αντίδραση

Το πραγματικό γεγονός που αναδεικνύεται από τις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ είναι ότι η Γερμανία βρίσκεται μπροστά σε έναν πολιτικό σεισμό. Οι συνέπειες αυτού του σεισμού εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές ενός μόνο κρατιδίου στο κέντρο της χώρας, επηρεάζοντας την ευρύτερη πολιτική σταθερότητα και τις ισορροπίες δυνάμεων σε εθνικό επίπεδο.

Η εκλογική εξέλιξη δεν πέρασε απαρατήρητη και εκτός Γερμανίας. Λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση των πρώτων exit polls, ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να αναρτήσει τα αποτελέσματα στο Truth Social. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε εμφανώς ικανοποιημένος από την κατάρρευση των κεντροδεξιών Χριστιανοδημοκρατών και την εκτόξευση της ακροδεξιάς AfD, αναδεικνύοντας τη διεθνή διάσταση του γεγονότος.

Με πληροφορίες από: Topontiki