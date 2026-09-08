Η Τουρκία υπερδιπλασιάζει τις αμυντικές δαπάνες: Στόχος η αυτοδυναμία στην αμυντική τεχνολογία

Η Τουρκία ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των αμυντικών της δαπανών, η οποία αναμένεται να φτάσει το 229% μέσα στην επόμενη τριετία. Η κίνηση αυτή έχει ως βασικό στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας τεχνολογικής ανάπτυξης και την παραγωγή οπλικών συστημάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Την απόφαση της Άγκυρας δημοσιοποίησε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο οποίος υπογράμμισε τη φιλοδοξία για μια αυτοδύναμη Τουρκία στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας.

Οι προτεραιότητες της τουρκικής οικονομίας

Η αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού τοποθετείται στην κορυφή των επτά τομέων προτεραιότητας που έχει θέσει η τουρκική οικονομία. Αυτή η στρατηγική επιλογή υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας.

Μετά την άμυνα, ακολουθούν άλλες σημαντικές αυξήσεις σε διάφορους τομείς. Η κοινωνική στέγαση καταγράφει αύξηση 150%, ενώ οι μεταλλευτικές έρευνες ενισχύονται κατά 139%. Ακολουθούν οι βιομηχανικές υποδομές με αύξηση 54%, το σιδηροδρομικό δίκτυο με 49%, ο τομέας της υγείας με 43% και η επισιτιστική ασφάλεια με 42%.

Ενίσχυση κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων

Τα επιπλέον κεφάλαια που θα διατεθούν έχουν ως στόχο την ενίσχυση κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων της Τουρκίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η μαζική παραγωγή του μαχητικού αεροσκάφους TF-X KAAN, ένα πρόγραμμα που θεωρείται κομβικής σημασίας για την τουρκική αεροπορία.

Επιπλέον, αναμένονται οι πρώτες παραλαβές του μη επανδρωμένου αεροσκάφους KIZILELMA, το οποίο αναμένεται να προσθέσει νέες δυνατότητες στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Παράλληλα, προβλέπεται η ενίσχυση των χερσαίων δυνάμεων με περισσότερα από 10 άρματα μάχης ALTAY, ενισχύοντας την επιχειρησιακή τους ικανότητα.

Δηλώσεις του αντιπροέδρου Τζεβντέτ Γιλμάζ

Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Τζεβντέτ Γιλμάζ, επεσήμανε ότι η διεθνής οικονομία βρίσκεται σε μια περίοδο υψηλού κινδύνου και αστάθειας. Τόνισε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην τουρκική οικονομία, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον προκλήσεων.

Ο Γιλμάζ αναφέρθηκε επίσης στις επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν, σημειώνοντας ότι αυτές επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας, το εμπόριο και τον πληθωρισμό. Οι δηλώσεις του υπογραμμίζουν την ανάγκη για ενίσχυση της αυτοδυναμίας της Τουρκίας σε στρατηγικούς τομείς.

Η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και ο διεθνής ρόλος της

Η Τουρκία διαθέτει μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. Τα επιθετικά drones Bayraktar, για παράδειγμα, επέδειξαν τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, γεγονός που τα καθιστά επιθυμητά από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για τη νέα αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εξοπλισμούς της, ένας σημαντικός αριθμός κρατών μελών της Ένωσης εξέφρασε την επιθυμία για εμβάθυνση της συμμετοχής της Άγκυρας. Ωστόσο, η Ελλάδα και η Γαλλία κατάφεραν να διατηρήσουν την Τουρκία εκτός προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το εργαλείο SAFE, τουλάχιστον σε πρώτη φάση.

Στοιχεία SIPRI για τις αμυντικές δαπάνες

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), η Τουρκία κατέγραψε αμυντικές δαπάνες ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025. Με αυτό το ποσό, η χώρα καταλαμβάνει τη 18η θέση παγκοσμίως, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7,2%.

Οι δαπάνες αυτές αντιστοιχούν στο 1,9% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Τουρκίας. Η αύξηση των αμυντικών δαπανών τροφοδοτείται από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγει η χώρα σε περιοχές όπως η Συρία, το Ιράκ και η Σομαλία, καθώς και από τις επενδύσεις στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα βρίσκεται στην 34η θέση παγκοσμίως όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Για το έτος 2025, οι δαπάνες της Ελλάδας ανήλθαν σε 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση 5,6% σε πραγματικούς όρους. Παρά τη χαμηλότερη συνολική δαπάνη, η Ελλάδα διατηρεί αισθητά υψηλότερο ποσοστό αμυντικών δαπανών ως προς το ΑΕΠ της, το οποίο αγγίζει το 3%.

Με πληροφορίες από: Topontiki