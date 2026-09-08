Η Αντζελίνα Τζολί σε αιφνιδιαστική επίσκεψη σε λέσχη πυγμαχίας στο Χάρκοβο

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη σε λέσχη πυγμαχίας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, στο πλαίσιο του πιο πρόσφατου ταξιδιού της στη χώρα. Η σταρ του κινηματογράφου συνοδευόταν από τον 18χρονο γιο της, Νοξ, ο οποίος μάλιστα συμμετείχε σε προπόνηση muay thai μαζί με Ουκρανούς αμυντικούς. Η επίσκεψη επιβεβαιώθηκε από την Εθνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας της Ουκρανίας και τον ιδιοκτήτη της λέσχης, Πάβλο Τσίσκο.

Η απρόσμενη άφιξη στη λέσχη «Spadkoïemets»

Η Αντζελίνα Τζολί και ο γιος της, Νοξ, βρέθηκαν στη λέσχη πυγμαχίας «Spadkoïemets» στο Χάρκοβο, μια κίνηση που προκάλεσε έκπληξη στους παρευρισκόμενους. Ο 18χρονος Νοξ δεν περιορίστηκε σε μια απλή παρακολούθηση, αλλά πήρε μέρος σε προπόνηση muay thai, ασκούμενος μαζί με Ουκρανούς στρατιώτες, όπως ανακοινώθηκε από την Εθνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας της χώρας.

Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μέρος των ταξιδιών της Τζολί στην Ουκρανία, καθώς η Αμερικανίδα ηθοποιός είναι ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Η παρουσία της σε μια πόλη που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και δέχεται τακτικά βομβαρδισμούς, προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην κίνησή της.

Οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη της λέσχης

Ο ιδιοκτήτης της λέσχης πυγμαχίας, Πάβλο Τσίσκο, αποκάλυψε ότι η άφιξη της Αντζελίνα Τζολί ήταν εντελώς απρόσμενη. Ο ίδιος δήλωσε ότι «δεν είχε ιδέα» ότι ο άνθρωπος που είχε κλείσει την αίθουσα πυγμαχίας ήταν η διάσημη ηθοποιός. Η έκπληξη ήταν μεγάλη για όλους, καθώς η Τζολί πέρασε από τη λέσχη χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σχετική ενημέρωση.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Telegram, ο κ. Τσίσκο διευκρίνισε ότι «δεν είναι φάρσα, ούτε τεχνητή νοημοσύνη», τονίζοντας την αυθεντικότητα της επίσκεψης. Συμπλήρωσε πως η Αντζελίνα Τζολί τους συνεχάρη, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη λέσχη και τους ευχαρίστησε. Μάλιστα, συνομίλησε με τους παρευρισκόμενους και ρώτησε τον γιο του πόσο καιρό ασχολείται με το άθλημα της πυγμαχίας.

Ο ρόλος της Αντζελίνα Τζολί και οι προηγούμενες επισκέψεις

Η Αντζελίνα Τζολί, πέρα από την καλλιτεχνική της ιδιότητα, διατελεί ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Αυτός ο ρόλος της την έχει φέρει στην Ουκρανία τουλάχιστον άλλες δύο φορές μετά τη ρωσική εισβολή που ξεκίνησε το 2022. Οι επισκέψεις της αυτές υπογραμμίζουν το ενδιαφέρον της για την κατάσταση των ανθρώπων που έχουν πληγεί από τον πόλεμο.

Το Χάρκοβο, όπου πραγματοποιήθηκε η πρόσφατη επίσκεψη, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, γεγονός που την καθιστά τακτικό στόχο βομβαρδισμών. Η επιλογή της πόλης αυτής για την επίσκεψη της Τζολί και του γιου της αναδεικνύει την ευαισθησία τους προς τις περιοχές που δοκιμάζονται έντονα.

Η δημοσιοποίηση και οι αντιδράσεις

Η είδηση της επίσκεψης της Αντζελίνα Τζολί και του γιου της Νοξ δημοσιοποιήθηκε αρχικά από την Εθνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας της Ουκρανίας. Η Ομοσπονδία ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την παρουσία τους στη λέσχη «Spadkoïemets», όπου μητέρα και γιος ποζάρουν σε μια αίθουσα πυγμαχίας μαζί με αθλητές και μέλη της λέσχης.

Η δημοσίευση αυτή επιβεβαίωσε την απρόσμενη άφιξη της διάσημης ηθοποιού και του γιου της, προκαλώντας το ενδιαφέρον του κοινού. Οι φωτογραφίες έδειξαν τη συμμετοχή του Νοξ στην προπόνηση muay thai, δίνοντας μια πιο προσωπική διάσταση στην επίσκεψη της οικογένειας στην πληγείσα από τον πόλεμο χώρα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki