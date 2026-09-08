Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz δημοσιεύει αποκαλύψεις για τον Νετανιάχου και την επίθεση της Χαμάς

Ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz φέρνει στο φως πληροφορίες που θέτουν ερωτήματα σχετικά με την ενημέρωση της ισραηλινής ηγεσίας πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε λάβει προειδοποίηση για τα σχέδια της Χαμάς, ωστόσο δεν φέρεται να ενημέρωσε τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ.

Οι αποκαλύψεις της Haaretz και το νέο βιβλίο

Το δημοσίευμα της Haaretz βασίζεται σε στοιχεία που περιλαμβάνονται στο νέο βιβλίο των δημοσιογράφων Σλόμι Έλνταρ και Ρουθ Γιουβάλ, με τίτλο «Απαχθέντες: 843 ημέρες εγκατάλειψης» (Kidnapped: 843 Days of Abandonment). Το βιβλίο αυτό αποτελεί προϊόν συνεντεύξεων με δεκάδες πηγές, μεταξύ των οποίων ανώτατοι αξιωματούχοι τόσο εντός του Ισραήλ όσο και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάζονται, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός φέρεται να είχε ενημερωθεί για τα σχέδια της Χαμάς για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2023. Ωστόσο, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Νετανιάχου δεν επικοινώνησε αυτή τη σημαντική πληροφορία στις τάξεις ασφαλείας του και δεν προχώρησε σε συγκεκριμένες ενέργειες βάσει αυτής της προειδοποίησης.

Η προειδοποίηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οι αποκαλύψεις της Haaretz υποστηρίζουν ότι η προειδοποίηση προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου προήλθε προσωπικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ. Ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ φέρεται να ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό σχετικά με πληροφορίες που είχε συλλέξει η πλευρά του αναφορικά με τα σχέδια της Χαμάς.

Εκτός από τον Νετανιάχου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων φέρεται να ενημέρωσε και τον τότε διευθυντή της CIA, Γουίλιαμ Τζ. Μπερνς, για τις ίδιες πληροφορίες. Αυτό υποδηλώνει μια ευρύτερη προσπάθεια ενημέρωσης κρίσιμων παραγόντων σχετικά με τις επικείμενες εξελίξεις.

Η άρνηση του γραφείου του πρωθυπουργού

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού απέρριψε κατηγορηματικά την εκδοχή που παρουσιάζει το δημοσίευμα της Haaretz. Σε επίσημη ανακοίνωσή του, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ως «απόλυτο ψέμα».

Στην ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου αναφέρεται συγκεκριμένα: «Απόλυτο ψέμα! Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν μίλησε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά την επίμαχη περίοδο και δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από αυτόν».

Οι ανησυχίες του προέδρου των ΗΑΕ και οι συνομιλίες

Στο πλαίσιο των αποκαλύψεων, ο Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος διατηρεί φιλικές σχέσεις με τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, αφηγείται ότι ο πρόεδρος των ΗΑΕ ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος. Ο Χέρτσογκ δήλωσε ότι ο μπιν Ζαγέντ του μιλούσε συχνά για αυτό το θέμα τους μήνες πριν από τον πόλεμο, στέλνοντάς του συνεχώς μηνύματα ότι η κατάσταση έπρεπε να εκτονωθεί.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων φέρεται μάλιστα να έστειλε έναν ειδικό απεσταλμένο στο Ισραήλ, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό. Ο εμίρης φαινόταν να διαισθάνεται ότι η περιοχή βρισκόταν στα πρόθυρα έκρηξης. Οι συνομιλίες του Μπιν Ζαγέντ με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου ακολουθούσαν μια τυπική διαδικασία: ένας εκπρόσωπος της πρεσβείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ερχόταν στο γραφείο του πρωθυπουργού, φέρνοντας μαζί του μια ειδική τηλεφωνική συσκευή που εξασφάλιζε τη μη διαρροή της κλήσης.

Το πλαίσιο των ισχυρισμών

Οι νέοι αυτοί ισχυρισμοί προσθέτουν ένα ακόμη κρίσιμο κεφάλαιο στη συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με το τι γνώριζε η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία πριν από την 7η Οκτωβρίου. Παράλληλα, αναζωπυρώνουν τα ερωτήματα για το κατά πόσο οι προειδοποιήσεις που είχαν συγκεντρωθεί θα μπορούσαν, αν είχαν αξιολογηθεί διαφορετικά, να είχαν αλλάξει την πορεία των γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Topontiki