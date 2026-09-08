Κλοπή έργων τέχνης στο μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία: Δύο διαρρήκτες αφαίρεσαν τέσσερις πίνακες

Νέα κλοπή έργων τέχνης σημειώθηκε στη Γαλλία, σχεδόν έναν χρόνο μετά την πολύκροτη διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Δύο διαρρήκτες εισέβαλαν την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 στο μουσείο Ρενουάρ, το οποίο βρίσκεται στο Καν-συρ-Μερ της νότιας Γαλλίας, αφιερωμένο στον Γάλλο ιμπρεσιονιστή ζωγράφο Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ. Από το μουσείο αφαιρέθηκαν τέσσερα έργα τέχνης, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται σε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ, ή 10 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής.

Η διάρρηξη και η καταδίωξη

Οι δύο διαρρήκτες διέρρηξαν το μουσείο Ρενουάρ, το οποίο βρίσκεται στην Κυανή Ακτή, λίγο πριν από τις 6 το πρωί, τοπική ώρα. Ο συναγερμός του μουσείου ήχησε συγκεκριμένα στις 05:48. Πέντε λεπτά αργότερα, στις 05:53, η δημοτική αστυνομία βρισκόταν ήδη στο σημείο, όπως διευκρίνισε ο ακροδεξιός δήμαρχος της πόλης, Μπράιαν Μασόν.

Οι κλέφτες εντοπίστηκαν αρχικά χάρη στις κάμερες βιντεοπροστασίας της πόλης. Παρά την άμεση επέμβαση και την καταδίωξη από την αστυνομία, οι δύο δράστες κατάφεραν να διαφύγουν. Κατά την προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από το σημείο της κλοπής, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν έναν από τους τέσσερις πίνακες που είχαν αφαιρέσει.

Η αξία των κλοπιμαίων και η δήλωση του δημάρχου

Η συνολική αξία των τεσσάρων έργων τέχνης που εκλάπησαν από το μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ υπολογίζεται σε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε 10 εκατομμύρια δολάρια. Ο δήμαρχος της πόλης, Μπράιαν Μασόν, τόνισε τη σοβαρότητα των πράξεων αυτών, υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο στην τοπική κληρονομιά.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο δήμαρχος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το να επιτεθείς στο μουσείο Ρενουάρ είναι σαν να επιτίθεσαι σε ένα μέρος της ιστορίας και της κληρονομιάς του Καν-συρ-Μερ. Οι πράξεις αυτές είναι ιδιαίτερα σοβαρές», τονίζοντας τη σημασία του μουσείου για την περιοχή.

Το μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ

Το μουσείο Ρενουάρ βρίσκεται στην πόλη Καν-συρ-Μερ, στη γαλλική Κυανή Ακτή, σε μικρή απόσταση από τη Νίκαια. Δημιουργήθηκε το 1960 και στεγάζεται στην τελευταία κατοικία του διάσημου ζωγράφου Πιέρ-Ωγκύστ Ρενουάρ (1841-1919), ο οποίος έζησε σε αυτή την περιοχή τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Σήμερα, το μουσείο-εργαστήριο, το οποίο περιβάλλεται από έναν ειδυλλιακό ελαιώνα, φιλοξενεί μια πλούσια συλλογή. Εκτός από την αρχική επίπλωση της οικίας, εκτίθενται αντικείμενα και έπιπλα που ανήκαν προσωπικά στον Ρενουάρ, όπως το καβαλέτο του και η αναπηρική του καρέκλα. Επίσης, οι επισκέπτες μπορούν να δουν πορτρέτα, τοπία και γυμνά που ζωγράφισε ο ίδιος ο καλλιτέχνης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του έργου του.

Προηγούμενο περιστατικό στο Λούβρο

Η νέα αυτή κλοπή στο μουσείο Ρενουάρ έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών, καθώς σημειώνεται σχεδόν έναν χρόνο μετά από ένα άλλο μεγάλο γεγονός που είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. Τότε, είχε γίνει μια πολύκροτη διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Παρισιού. Και στις δύο περιπτώσεις, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν μετά την κλοπή των έργων τέχνης.

Με πληροφορίες από: Newsit