Τέσσερα έργα του Ωγκύστ Ρενουάρ εκλάπησαν από μουσείο στην Κυανή Ακτή

Νωρίς σήμερα το πρωί, δύο διαρρήκτες πραγματοποίησαν διάρρηξη στο μουσείο Ρενουάρ, το οποίο βρίσκεται στο Καν-συρ-Μερ της γαλλικής Κυανής Ακτής. Από το μουσείο εκλάπησαν τέσσερα έργα τέχνης, αν και ένα από αυτά αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους. Η είδηση ανακοινώθηκε από τον δήμαρχο της πόλης, στην οποία έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο διάσημος ιμπρεσιονιστής ζωγράφος, Ωγκύστ Ρενουάρ.

Η διάρρηξη και η καταδίωξη

Η διάρρηξη στο μουσείο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί, σύμφωνα με τις δηλώσεις του δημάρχου Μπράιαν Μασόν. Ο συναγερμός του μουσείου ήχησε συγκεκριμένα στις 05:48 τοπική ώρα, που αντιστοιχεί σε 06:48 ώρα Ελλάδας. Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση, καθώς μόλις πέντε λεπτά αργότερα, στις 05:53, η δημοτική αστυνομία είχε ήδη φτάσει επιτόπου.

Οι δύο διαρρήκτες εντοπίστηκαν αρχικά χάρη στις κάμερες βιντεοπροστασίας που διαθέτει η πόλη. Ακολούθησε καταδίωξη από την αστυνομία, ωστόσο οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους να ξεφύγουν, εγκατέλειψαν έναν από τους πίνακες που είχαν κλέψει.

Η αξία των έργων και η δήλωση του δημάρχου

Στην ανακοίνωσή του, ο δήμαρχος Μπράιαν Μασόν εκτίμησε την αξία των έργων τέχνης που εκλάπησαν από το μουσείο-εργαστήριο, το οποίο είναι γνωστό ότι περιβάλλεται από έναν ελαιώνα, στα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο ακροδεξιός δήμαρχος υπογράμμισε τη βαρύτητα του συμβάντος.

Σε δήλωσή του, ο κ. Μασόν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το να επιτεθείς στο μουσείο Ρενουάρ είναι σαν να επιτίθεσαι σε ένα μέρος της ιστορίας και της κληρονομιάς του Καν-συρ-Μερ. Οι πράξεις αυτές είναι ιδιαίτερα σοβαρές», τονίζοντας τον αντίκτυπο της κλοπής στην πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.

Το μουσείο Ρενουάρ

Το μουσείο Ρενουάρ, που βρίσκεται στο Καν-συρ-Μερ, σε μικρή απόσταση από τη Νίκαια, ιδρύθηκε το 1960. Το κτίριο αποτελεί την τελευταία κατοικία του κορυφαίου ζωγράφου Πιέρ-Ωγκύστ Ρενουάρ (1841-1919), όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Εκτός από την αρχική επίπλωση της οικίας, το μουσείο εκθέτει σήμερα μια πλούσια συλλογή αντικειμένων και προσωπικών ειδών που ανήκαν στον Ρενουάρ. Μεταξύ των εκθεμάτων περιλαμβάνονται το χαρακτηριστικό καβαλέτο του, η αναπηρική του καρέκλα, καθώς και σημαντικά έργα του, όπως πορτρέτα, τοπία και γυμνά.

Προηγούμενα περιστατικά

Η πρόσφατη αυτή κλοπή στο μουσείο Ρενουάρ σημειώνεται σχεδόν έναν χρόνο μετά από ένα άλλο παρόμοιο και πολύκροτο περιστατικό. Πρόκειται για τη διάρρηξη που είχε λάβει χώρα στο μουσείο του Λούβρου, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Παρισιού.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr