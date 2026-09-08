Πολιτικός σεισμός στη Γερμανία: Ο θρίαμβος της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ και οι προκλήσεις για το Βερολίνο

Ισχυρό πολιτικό σεισμό προκάλεσαν τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ στην ανατολική Γερμανία, όπου η ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) πέτυχε μια σαρωτική νίκη. Το κόμμα κατέγραψε εντυπωσιακό ποσοστό 44%, τερματίζοντας στην πρώτη θέση και φέρνοντας το Βερολίνο και το πολιτικό σύστημα της χώρας αντιμέτωπα με πρωτοφανείς προκλήσεις. Η επικράτηση αυτή αποτελεί το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της AfD σε κρατιδιακές εκλογές.

Ο θρίαμβος της AfD και οι πρώτες αντιδράσεις

Η αντιμεταναστευτική και φιλοκρεμλινική AfD κατέγραψε ένα εντυπωσιακό 44%, προηγούμενη κατά σχεδόν 27 μονάδες από τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς. Αυτή η νίκη χαρακτηρίστηκε από το ειδησεογραφικό περιοδικό Der Spiegel ως «πολιτικός σεισμός» μεγέθους 9 Ρίχτερ.

Για πρώτη φορά από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ένα γερμανικό κρατίδιο βρίσκεται στα πρόθυρα να εκλέξει μια ακροδεξιά κυβέρνηση. Οι μετασεισμοί αυτής της επικράτησης αναμένεται να γίνουν αισθητοί τόσο σε ολόκληρη τη Γερμανία όσο και εκτός των συνόρων της, όπως σημειώνει ο Guardian.

Οι προτάσεις του μανιφέστου της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία»

Σε περίπτωση που η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» καταφέρει να αναλάβει την εξουσία στο κρατίδιο, θα αποκτήσει ευρείες εξουσίες στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της εσωτερικής ασφάλειας. Το κόμμα έχει υποσχεθεί να ξεκινήσει μια αντεπίθεση «επαναμετανάστευσης» (remigration) και απελάσεων.

Παράλληλα, στο μανιφέστο του περιλαμβάνονται προτάσεις για την απαγόρευση των ΛΟΑΤΚΙ σημαιών στα σχολεία, καθώς και το πάγωμα της κατασκευής νέων αιολικών πάρκων. Αυτές οι θέσεις αναδεικνύουν τον ριζοσπαστικό χαρακτήρα του κόμματος.

Η κρίση ηγεσίας για τον Φρίντριχ Μερτς και το CDU

Η εκλογική συντριβή της CDU στη Σαξονία-Άνχαλτ δεν αποτελεί απλώς μια περιφερειακή ήττα, αλλά εξελίσσεται σε σοβαρή κρίση ηγεσίας για τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Η CDU υπέστη μία από τις χειρότερες ήττες της ιστορίας της, με την αποδοκιμασία να μην αφορά μόνο την τοπική οργάνωση του κόμματος.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ARD, μόλις το 9% των ψηφοφόρων στη Σαξονία-Άνχαλτ αξιολόγησε θετικά τον καγκελάριο. Ο ίδιος ο Μερτς αναγνώρισε τη σοβαρότητα της κατάστασης και παραδέχθηκε ότι η προσωπική του εικόνα αποτελεί μέρος του προβλήματος, απαντώντας με μια υπόσχεση για καλύτερη επικοινωνία και μεγαλύτερη επαφή με τους πολίτες.

Εσωκομματικές αναταράξεις και το δίλημμα του Brandmauer

Ο θρίαμβος της AfD ήγειρε αμφιβολίες για το αν ο μη δημοφιλής Μερτς θα καταφέρει να διατηρηθεί στην εξουσία, ύστερα από μόλις 16 μήνες διακυβέρνησης και μια τόσο ξεκάθαρη απόρριψη των πολιτικών και της ηγεσίας του. Στο εσωτερικό της CDU, η συζήτηση για το μέλλον του καγκελαρίου έχει αρχίσει να βγαίνει από το παρασκήνιο, με φωνές να ζητούν «προσωπική και πολιτική νέα αρχή» ήδη από το βράδυ των εκλογών, όπως σημειώνει η γερμανική δημόσια τηλεόραση.

Η Süddeutsche Zeitung περιγράφει το αποτέλεσμα ως πλήγμα που κλονίζει τα θεμέλια της CDU. Την ίδια στιγμή, η AfD επιχειρεί να μετατρέψει την αδυναμία της CDU σε δικό της πλεονέκτημα, προσεγγίζοντας στελέχη της και αμφισβητώντας ανοιχτά την πολιτική του Brandmauer, δηλαδή την άρνηση συνεργασίας των παραδοσιακών κομμάτων με την AfD. Αυτό δημιουργεί ένα δύσκολο δίλημμα για τη CDU: εάν επιμείνει στην απομόνωση της AfD, κινδυνεύει να χρειάζεται περίπλοκους συνασπισμούς, ενώ εάν χαλαρώσει το Brandmauer, κινδυνεύει να νομιμοποιήσει την AfD και να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη εσωτερική σύγκρουση.

Οι επόμενες προκλήσεις και οι στόχοι της AfD

Η AfD, αν και η ισχυρότερη πολιτική δύναμη στη Σαξονία-Άνχαλτ, δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρει τρόπο να μετατρέψει την εκλογική της υπεροχή σε πολιτική εξουσία, εξετάζοντας τις διαθέσιμες επιλογές για να σχηματίσει σταθερή πλειοψηφία, με το BSW να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα.

Ο θρίαμβος αυτός δίνει στην AfD ισχυρή ώθηση ενόψει των δύο επικείμενων κρατιδιακών εκλογικών αναμετρήσεων αργότερα αυτόν τον μήνα. Σε δηλώσεις της προς δημοσιογράφους στο Βερολίνο, η συν-αρχηγός του AfD, Αλίς Βάιντελ, δήλωσε ότι το κόμμα της στοχεύει σε ποσοστό 40% στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για το 2029, ενώ αυτή τη στιγμή καταγράφει 28% στις δημοσκοπήσεις. Η επόμενη πολιτική δοκιμασία για τον Μερτς δεν θα αργήσει, καθώς ακολουθούν εκλογές σε άλλα κρατίδια.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki