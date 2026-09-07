Το AfD «σάρωσε» στη Σαξονία-Άνχαλτ με στρατηγική «Τραμπ»

Η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) κατέγραψε μια ιστορική εκλογική επικράτηση στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, συγκεντρώνοντας το 44% των ψήφων. Η δυναμική του ακροδεξιού κόμματος επιβεβαιώθηκε με αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο προκάλεσε φόβους για τις επιπτώσεις του στο πολιτικό σκηνικό. Η τακτική που ακολουθήθηκε από τα στελέχη του AfD, η οποία δανείστηκε στοιχεία από τη στρατηγική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αποδείχθηκε καθοριστική για αυτή την επιτυχία.

Η ιστορική επικράτηση στη Σαξονία-Άνχαλτ

Το AfD σημείωσε μια σαρωτική νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ, ένα αποτέλεσμα που χαρακτηρίζεται ως ιστορικό για το κόμμα. Συγκεκριμένα, η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» κατάφερε να συγκεντρώσει το 44% των ψήφων στο κρατίδιο, επιβεβαιώνοντας τους φόβους που υπήρχαν σχετικά με την αυξανόμενη δυναμική της παράταξης.

Παρά την εντυπωσιακή του επίδοση, το AfD δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία. Η στρατηγική που υιοθετήθηκε από τα στελέχη του κόμματος, η οποία περιλάμβανε στοιχεία από το «μοντέλο Τραμπ», αποδείχθηκε αποτελεσματική και καθοριστική για τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού στην περιοχή.

Οι δηλώσεις του Ούλριχ Ζίγκμουντ

Μετά την εκλογική επικράτηση, ο υποψήφιος του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ, δήλωσε έτοιμος να ξεκινήσει συνομιλίες με τα άλλα κόμματα. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το AfD θα συνομιλήσει με σκοπό να διαπιστώσει «εάν υπάρχουν κοινοβουλευτικές ομάδες ή μέλη του κοινοβουλίου στη Σαξονία-Άνχαλτ με τα οποία θα μπορούσε να διευκολυνθεί η πολιτική αλλαγή».

Ο Ζίγκμουντ αποκάλυψε μάλιστα ότι βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με βουλευτές τόσο του CDU όσο και της Συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW). Οι ενέργειες αυτές υποδεικνύουν την πρόθεση του AfD να διερευνήσει όλες τις πιθανές οδούς για τη συμμετοχή του στη διακυβέρνηση του κρατιδίου.

Η «εντολή» για διακυβέρνηση και οι φιλοδοξίες

Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών ως μια «σαφή εντολή να κυβερνήσει η Εναλλακτική για τη Γερμανία». Τόνισε ότι το μήνυμα των ψηφοφόρων δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο, αν και πρόσθεσε ότι το κόμμα δεν θα συμβιβαστεί με τις αρχές του. «Θέλω να μπορώ να κοιτάζομαι στον καθρέφτη το βράδυ και να παραμένω πιστός στον εαυτό μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για τον ίδιο, η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε το AfD να έρθει στην εξουσία αποτελεί πρωταρχικό στόχο. Επίσης, εξέφρασε την επιθυμία του η Αλίς Βάιντελ να γίνει καγκελάριος της Γερμανίας. Για αυτόν τον σκοπό, ο Ζίγκμουντ σκοπεύει να παραμείνει ενεργός και στην επόμενη προεκλογική εκστρατεία σε ομοσπονδιακό επίπεδο, υποστηρίζοντας τους στόχους του κόμματος.

Το άνοιγμα του BSW και η κυβέρνηση μειοψηφίας

Σε μια σημαντική εξέλιξη, το λαϊκιστικό κόμμα BSW (Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ) επεσήμανε ότι δεν θα εμποδίσει το AfD να ηγηθεί μιας κυβέρνησης μειοψηφίας στη Σαξονία-Άνχαλτ. Αυτή η δήλωση ανοίρνει τον δρόμο στον Ούλριχ Ζίγκμουντ να γίνει ο πρώτος πρωθυπουργός γερμανικού κρατιδίου που προέρχεται από το ακροδεξιό κόμμα.

Η θέση του BSW είναι κρίσιμη, καθώς, παρά την ιστορική νίκη του AfD, το κόμμα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία. Η πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης μειοψηφίας με επικεφαλής το AfD σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την πολιτική σκηνή της Σαξονίας-Άνχαλτ και ενδεχομένως της Γερμανίας.

Η κατάταξη του κόμματος από τις αρχές

Μέχρι σήμερα, η πορεία του AfD προς τη συστημική πολιτική της Γερμανίας είχε συναντήσει ισχυρά εμπόδια. Η υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών της χώρας έχει κατατάξει το κόμμα ως «εξτρεμιστικό». Η κατάταξη αυτή οφείλεται στην εμπρηστική ρητορική του AfD, η οποία στρέφεται κατά των μουσουλμάνων πολιτών και των μεταναστών.

Αυτή η επίσημη χαρακτηριστική έχει επηρεάσει την αποδοχή του κόμματος στο ευρύτερο πολιτικό φάσμα και έχει δημιουργήσει δυσκολίες στην προσπάθειά του να ενσωματωθεί πλήρως στο πολιτικό σύστημα της Γερμανίας. Η πρόσφατη εκλογική επιτυχία, ωστόσο, δείχνει μια μετατόπιση στο πολιτικό τοπίο.

Με πληροφορίες από: Enikos