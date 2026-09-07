Υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων συγκλονίζουν την Ελλάδα: Από τον Κολωνό στην Κυψέλη

Τον δρόμο της φυλακής έχουν πάρει ήδη τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών. Το ζευγάρι, που περιλαμβάνεται στους κατηγορούμενους, αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία. Το ζευγάρι αναμένεται να αμφισβητήσει το ιατροδικαστικό πόρισμα, το οποίο αποδίδει τον θάνατο του βρέφους σε εγκληματική ενέργεια.

Η υπόθεση αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών ακραίας παραμέλησης ή κακοποίησης ανηλίκων από τους γονείς τους, που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν μια πλήρη απουσία κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας των παιδιών στην Ελλάδα.

Η υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη

Οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Η προσωρινή τους κράτηση αφορά την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών, ένα ξεχωριστό σκέλος της υπόθεσης που έχει προκύψει.

Το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση του βρέφους, θα κληθεί να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, αντιμετωπίζοντας τη σοβαρή κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η κατηγορία αφορά τη δολοφονία μέλους οικογένειας και αποδίδεται κατά συναυτουργία. Αναμένεται ότι οι κατηγορούμενοι θα επιχειρήσουν να αμφισβητήσουν τα ευρήματα του ιατροδικαστικού πορίσματος, το οποίο υποστηρίζει ότι ο θάνατος του βρέφους προήλθε από εγκληματική ενέργεια.

Η φρικτή εκμετάλλευση στον Κολωνό

Μία από τις υποθέσεις που συγκλόνισε όσο λίγες την ελληνική κοινωνία ήταν αυτή της συστηματικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ενός 12χρονου κοριτσιού στον Κολωνό. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, φέρνοντας στο φως τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης του ανήλικου.

Το κορίτσι ζούσε σε μια οικογένεια με οχτώ παιδιά και εξαναγκαζόταν σε σεξουαλικές πράξεις με ενήλικες άνδρες, έναντι χρημάτων. Η πρωτόδικη δίκη για την υπόθεση ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2024. Ο Ηλίας Μίχος καταδικάστηκε μεταξύ άλλων για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκου και μαστροπεία. Στο εδώλιο του Εφετείου έχουν παραπεμφθεί συνολικά 19 κατηγορούμενοι, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι πρωτοδίκως, κυρίως για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής.

Ακραία παραμέληση στον Άγιο Παντελεήμονα

Μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις παραμέλησης παιδιών αποκαλύφθηκε το 2022 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Τρία παιδιά, ηλικίας από 2 έως 6 ετών, διέμεναν με τη μητέρα τους σε ένα σπίτι που περιγράφηκε ως τρώγλη, με άθλιες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης.

Σύμφωνα με μαρτυρία του πατέρα των παιδιών, η κατάσταση στο σπίτι ήταν τραγική, με ποντίκια να βρίσκονται παντού και να δαγκώνουν τα παιδιά, ενώ κατσαρίδες έβγαιναν ακόμη και από τα στόματά τους. Τα παιδιά εντοπίστηκαν στο σπίτι υποσιτισμένα και με σοβαρά δερματικά προβλήματα. Τελικά, η επιμέλειά τους δόθηκε στον πατέρα τους, απομακρύνοντάς τα από το περιβάλλον παραμέλησης.

Η δολοφονία του 7χρονου Ανδρέα στην Κυψέλη

Μία από τις πλέον ειδεχθείς υποθέσεις των τελευταίων ετών αφορά τη δολοφονία του 7χρονου Ανδρέα, η οποία συνέβη στην Κυψέλη τον Ιανουάριο του 2017. Το ανήλικο παιδί ξεψύχησε κάτω από τραγικές συνθήκες, αφού βρέθηκε δεμένο και φιμωμένο με μονωτική ταινία.

Υπεύθυνος για τον θάνατό του φέρεται να είναι ο σύντροφος της μητέρας του. Η ιατροδικαστική έκθεση που συντάχθηκε για την υπόθεση, κατέδειξε ότι το παιδί είχε υποστεί σοβαρή κακοποίηση προτού καταλήξει, προσθέτοντας μια ακόμη θλιβερή σελίδα στις υποθέσεις βίας κατά ανηλίκων.

Η έλλειψη παιδικής προστασίας στην Ελλάδα

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί πληθώρα περιστατικών ακραίας παραμέλησης ή κακοποίησης ανηλίκων από τους γονείς τους, γεγονός που αναδεικνύει την πλήρη απουσία κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας των παιδιών. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μηχανισμών.

Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2025, καταγράφηκαν περίπου έξι συλλήψεις την ημέρα για παραμέληση ανηλίκων. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την κρίσιμη κατάσταση και επιβεβαιώνουν ότι η παιδική προστασία στην Ελλάδα παραμένει ένα όνειρο απατηλό για πολλά παιδιά.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis